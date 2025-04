ETV Bharat / state

మన హైదరాబాదీ యూత్ పైకి బాగానే కనిపిస్తున్నారు - లోపల మానసికంగా కుంగిపోతున్నారు! - REPORTS ON YOUTH MENTAL CONDITIONS

Mental State of the World Report ( ETV Bharat )

Published : April 29, 2025 at 3:14 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Mental State of the World Report on Youth Mental Health Conditions : మారుతున్న జీవనశైలి, ఉమ్మడి కుటుంబాలు దూరం కావడం, అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్‌ ఫుడ్, ఎలక్ట్రానిక్‌ పరికరాలు యువత మానసిక ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అమెరికాలోని వాషింగ్టన్‌ డీసీకి చెందిన సేపియన్‌ ల్యాబ్స్‌ ప్రచురించిన మెంటల్‌ స్టేట్‌ ఆఫ్‌ ది వరల్డ్‌ రిపోర్ట్‌ ప్రకారం మానసిక ఆరోగ్యంలో అత్యల్ప మెంటల్‌ హెల్త్‌ కోషెంట్‌(ఎంహెచ్‌క్యూ) స్కేల్‌లో భాగ్యనగరం 58.3 స్కోరు సాధించింది. ఇది ప్రపంచ సగటు 63 కంటే తక్కువ. అదే టైంలో చెన్నై(70.8), కోల్‌కతా (69.6), బెంగళూరు (64.2) కొంత మెరుగైన స్థితిలో ఉన్నాయి. 18 - 55 ఏళ్ల వయసు ఉన్న 75,000 మందిపై ప్రతిస్పందన ఆధారంగా ఈ నివేదిక రూపొందించినట్లు సంస్థ ప్రకటించింది. 32 % మందిలో మానసిక ఆరోగ్యం సక్రమంగా లేదు. 55 సంవత్సరాలు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు వారు 102.4 పాయింట్లు సాధించగా, 18 - 24 సంవత్సరాల యువత కేవలం 27 పాయింట్లు స్కోరు చేశారు. ఇందుకు రకరకాల కారణాలు దోహదం చేస్తున్నాయని వైద్య నిపుణులు అంటున్నారు.

పేరెంట్స్​ పాత్రే కీలకం : యువత ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా పెరగాలంటే పేరెంట్స్​దే కీలక పాత్ర అని నిపుణులు అంటున్నారు. పిల్లలకు, పేరెంట్స్ కు మధ్య సరైన సంబంధాలు లేకపోవడం, నిరాదరణ వంటివి వారిలో ఆందోళన, కుంగుబాటుకు దారి తీస్తాయి. ఈ లక్షణాలు 2 వారాలకు మించి కన్పిస్తే మానసిక వైద్యులను సంప్రదించాలి. అంతకంటే ముందు సమస్యకు కారణమైన అంశాలపై పేరెంట్స్ దృష్టి సారించాలి. పిల్లలతో రోజులో కొంత టైం గడిపేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి. జంక్‌ఫుడ్‌ను దూరం పెట్టి పోషకాహారం అందించడం ద్వారా వారి ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.

యువతలో మానసిక ఆందోళనను ఎలా గుర్తించాలంటే : -