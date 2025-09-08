'మెలియాయిడోసిస్' వ్యాధి - ఈ లక్షణాలు ఉంటే తస్మాత్ జాగ్రత్త!
మెలియాయిడోసిస్కు తక్కువ రోగనిరోధక శక్తి, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులుంటే సమస్యే - జ్వరం, దగ్గు, పుండ్లు కనిపిస్తే వైద్యుణ్ని సంప్రదించడం తప్పనిసరి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 12:31 PM IST
Melioidosis Disease Causes and Symptoms: 'మెలియాయిడోసిస్' గుంటూరు జిల్లా తురకపాలెంలో బయటపడిన ఈ వ్యాధిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఈ వ్యాధి లక్షణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను పరిశీలిస్తే బర్ఖోల్డేరియా సూడోమిలై అనే బ్యాక్టీరియా మెలియాయిడోసిస్కు కారణం. ఇదొక తరహా బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్. రోగ నిర్ధారణలో జాప్యం చేసినా, చికిత్స చేయకున్నా ప్రాణాంతకం అమవుతుంది.
ఇలా వ్యాప్తి చెందుతుంది: ఈ బ్యాక్టీరియా కొన్ని ప్రాంతాల్లోని మట్టి, నీరు, బురదలో ఉంటుంది. అలానే ఉష్ణమండల ప్రాంతాల్లో దీని వ్యాప్తికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అదే విధంగా మనిషి నుంచి మనిషికి వ్యాప్తిచెందే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. వర్షాకాలంలో వరదలు, భారీవర్షాల వల్ల దీని వ్యాప్తికి ఆస్కారం అధికంగా ఉంటుంది. పశువులు, ఇతర జంతువుల ద్వారా కూడా సంక్రమిస్తుంది. ఇంక కలుషిత నీరు, మట్టి, ఆహారం ద్వారా ఈ బ్యాక్టీరియా మనుషుల శరీరంలోకి చేరుతుంది. కలుషిత ధూళి కణాలు, నీటి తుంపర్ల ద్వారా ముక్కులోంచి, చర్మంపై గాయాలు, కోతలు, పాదాలపై పగుళ్ల ద్వారా ఒంట్లోకి చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ఎవరికి ఆశించే అవకాశం: రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా, మధుమేహం, మూత్రపిండాలు, కాలేయం, ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు అలానే దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్న వారికి ఈ వ్యాధి సోకుతుంది.
వ్యక్తిగత శుభ్రత ముఖ్యం: చేతులు, కాళ్లు పరిశుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. అలానే కాచి చల్లార్చిన శుభ్రమైన నీరు తాగాలి. ఇంక కలుషిత నీటి నిల్వలు, బురద, వరద ప్రాంతాల్లో తిరిగేటప్పుడు అలానే అక్కడ పని చేసే సమయంలో చేతికి, కాలికి గాయాలు ఉంటే చేతి తొడుగులు, కాలికి బూట్లు వేసుకోవాలి.
వ్యాధి లక్షణాలు:
- తలనొప్పి, అధిక జ్వరం, చలి జ్వరం.
- కీళ్లు, కండరాల నొప్పులు లేవలేనంత నిస్సత్తువ.
- దగ్గు, గుండెల్లో నొప్పి, శ్వాసకోశ, నాడీ వ్యవస్థలో సమస్యలు.
- చర్మంపై గడ్డలు, గాయాలు, ఒంట్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నచోట చీముపట్టడం.
- తీవ్రమైన సందర్భాల్లో అవయవ వైఫల్యం.
- వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి.
- బ్యాక్టీరియా పూర్తిగా నిర్మూలించడానికి 3 నుంచి 6 నెలలపాటు ప్రత్యేక యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తారు.
- ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా వ్యాప్తి: మెలియాయిడోసిస్ వ్యాధి భారత్తో సహా దక్షిణ ఆసియాలోని ఇతర ఉష్ణ మండల ప్రాంతాల్లో వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందుతుందని అంటువ్యాధుల వైద్య నిపుణుడు డాక్టర్ కె.కల్యాణ చక్రవర్తి చెప్పారు. ఈ వ్యాధి లక్షణాలు టీబీని పోలి ఉంటాయని పరీక్షలు చేసినప్పుడు టీబీ అని తేలకపోతే అప్రమత్తం కావాలని సూచించారు. సరైన పద్ధతిలో బ్లడ్ కల్చర్ ద్వారా మాత్రమే ఈ వ్యాధి నిర్ధారణ అవుతుందని అన్నారు. మెలియాయిడోసిస్ రోగులకు రెగ్యులర్ డోసులో యాంటీ బయాటిక్స్ పనిచేయవని వీటిని దీర్ఘకాలం వాడాలని చక్రవర్తి తెలిపారు.
