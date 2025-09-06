తురకపాలెంలో హెల్త్‌ ఎమర్జెన్సీ - మరో మెలియాయిడోసిస్‌ కేసు గుర్తింపు

'ఆ నీరు తాగడానికి పనికిరాదు' - ప్రభుత్వమే అన్నపానీయాల సరఫరా
Published : September 6, 2025 at 12:00 PM IST
Melioidosis Case Identified in Turakapalem : గుంటూరు జిల్లా తురకపాలేనికి చెందిన నరసింహారావు (40)కు బ్లడ్ కల్చర్ చేయగా మెలియాయిడోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్లు శుక్రవారం తేలింది. గ్రామంలో వరుస మరణాలు వెలుగులోకి వచ్చాక ఇది తొలి కేసు. నరసింహరావు గతవారం తీవ్ర ఆయాసంతో గుంటూరులోని కనుమూరి ఆసుపత్రికి వచ్చారు. ఆయనకు వెంటిలేటర్ సాయంతో కృత్రిమ శ్వాస కల్పించామని, ప్రస్తుతం కోలుకుంటున్నారని డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. తురకపాలెం నుంచి ఇది మూడో మెలియాయిడోసిస్ కేసు. ఇంతకుముందే రెండు కేసులు శ్రీ ఆసుపత్రిలో గుర్తించారు.
నీటి నమూనాలో క్లెబ్సియెల్లా బ్యాక్టీరియా : తురకపాలెంలో ఈ నెల 2న దొడ్డా శివనాగేశ్వరరావు ఇంటి వద్ద సేకరించిన నీటి నమూనాలో క్లెబ్సియెల్లా బ్యాక్టీరియా అధికంగా ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ నీరు తాగడానికి పనికిరాదని తేల్చారు. మరికొన్ని నమూనాల్లో కాల్షియం, మెగ్నీషియం గాఢత ఉన్నట్లు కనుగొన్నారు.
తురకపాలెంలోని వరుస మరణాలకు కారణాలు కనుక్కోవాలని, అందరికీ వెంటనే వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి, కొత్త కేసులు నమోదు కాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించిన సంగతి తెలిసిందే. ఎయిమ్స్ సహా కేంద్ర బృందాలను రప్పించాలని, అవసరమైతే అంతర్జాతీయ వైద్యుల సహాయం తీసుకోవాలని సూచించారు. దీన్ని హెల్త్ ఎమర్జెన్సీగా పరిగణించి గ్రామంలోని అందరికీ నిర్దేశిత 42 వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలని ఆదేశించారు.
ప్రభుత్వమే అన్నపానీయాల సరఫరా : గ్రామస్థులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆహారం వండుకుని తినడం కానీ, తాగునీటిని వినియోగించడంకానీ చేయొద్దని, ఆహారం మూడుపూటలా అధికారులే సరఫరా చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించిన సంగతి తెలిసిందే. నేటి (శనివారం) నుంచే అన్నీ సరఫరా చేసేలా జిల్లా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశామని వివరిస్తున్నారు.
వర్షాకాలంలోనే వ్యాప్తి - అప్రమత్తంగా ఉండాలి : మెలియాయిడోసిస్ బ్యాక్టీరియా భూమిలో, నిల్వ నీటిలో, తడి నేలల్లో ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. వర్షాకాలంలో, వరదల సమయంలో ఇది వ్యాప్తి చెందుతుందని వివరిస్తున్నారు. గాయాలు, చర్మంలోని పగుళ్ల ద్వారా మనిషి శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. మధుమేహం, కిడ్నీ, కాలేయ సమస్యలు ఉన్నవారు, వ్యాధి నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నవారు, రైతులు, నీళ్లలో ఎక్కువగా పనిచేసేవారు ఈ వ్యాధికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. కలుషిత నీరు తాగినా, కలుషిత గాలి పీల్చినా బ్యాక్టీరియా బారినపడే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు సీఎం చెబుతున్నారు. గాలి, నీరు, ఆహారం, భూమి ద్వారా కూడా బ్యాక్టీరియా వ్యాపించే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
26 ఏళ్లలో ఒక్కసారి కూడా ఇలాంటి కేసు చూడలేదు : గుంటూరు గ్రామీణ పరిధిలోని తురకపాలెంలో అసాధారణంగా నమోదైన మరణాల వివరాలను ఉన్నతాధికారులకు తెలియజేయడంలో జరిగిన సమాచార లోపంపై సమగ్ర విచారణ చేయిస్తామని వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ చెప్పారు. తురకపాలెంలో ఆయన శుక్రవారం పర్యటించారు. మంగళగిరి ఎయిమ్స్ బృందం గ్రామానికి వస్తోందన్నారు. కేంద్ర సహాయ మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, స్థానిక ఎమ్మెల్యే బూర్ల రామాంజనేయులుతో కలిసి తురకపాలెంలో పర్యటించారు. 26 ఏళ్లు వైద్యుడిగా పనిచేసినా ఇలాంటి ఒకటి, రెండు కేసులు కూడా తాను చూడలేదని మంత్రి అన్నారు.
