తురకపాలెంలో మరొకరికి మెలియాయిడోసిస్ - గ్రామస్థుల హెల్త్ ప్రొఫైల్స్ సిద్ధం చేసేందుకు అధికారుల కసరత్తు
జీజీహెచ్లో చికిత్స పొందుతున్న ఒకరిలో వ్యాధి నిర్ధారణ - ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్సపొందుతున్న మరో బాధితుడు - తురకపాలెంలో నిపుణులతో ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాలు
September 8, 2025 at 10:19 AM IST
Melioidosis case in Turakapalem: గుంటూరు జీజీహెచ్లోని ప్రత్యేక వార్డులో చికిత్స పొందుతున్న తురకపాలేనికి చెందిన ఆరుగురిలో ఒకరికి ‘మెలియాయిడోసిస్’ పాజిటివ్గా తేలింది. 46 ఏళ్ల ఆ వ్యక్తి మోకాలిలోని ద్రవాన్ని సేకరించి పరీక్షకు పంపించగా ఈ వ్యాధి నిర్ధారణ అయిందని గుంటూరు కలెక్టర్ ఎస్.నాగలక్ష్మి ప్రకటించారు. గ్రామస్థుల హెల్త్ ప్రొఫైల్స్ మధ్యాహ్నానికి సిద్ధం చేసేలా అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. తురకపాలెం గ్రామ పరిస్థితిపై నేడు సీఎంచంద్రబాబు సమీక్షించే అవకాశం ఉంది.
72 మంది నుంచి రక్త నమూనాలు: గుంటూరు జీజీహెచ్లోని ప్రత్యేక వార్డులో చికిత్స పొందుతున్న తురకపాలేనికి చెందిన వ్యక్తికి ‘మెలియాయిడోసిస్’ పాజిటివ్గా తేలగా, ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని కలెక్టర్ ఎస్.నాగలక్ష్మి తెలిపారు. మరో పరీక్ష కోసం అతడి ఎడమ మోకాలికి ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ చేసినట్లు చెప్పారు. ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఇదివరకే పాజిటివ్గా తేలిన మరొక రోగి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని అధికారులు తెలిపారు. తురకపాలెంలో ఈనెల 2 నుంచి 7 వరకు అనుమానిత లక్షణాలున్న 72 మంది నుంచి రక్త నమూనాలు సేకరించగా నలుగురిలో బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్లు గుర్తించామని అధికారులు ప్రకటించారు. 14 మంది నమూనాల్లో ఏమీ లేదని తేలిందని, మిగిలినవారి పరీక్షల ఫలితాలు రావలసి ఉందని తెలిపారు.
ఎన్సీడీ సర్వేలో భాగంగా 41 అంశాలపై: తురకపాలెంలో నిపుణులతో ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అలాగే పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. వీధులను, పరిసరాలను, 68 నీటి ట్యాంకులను శుభ్రపరిచారు. ఇంటింటికీ ఆహారం, సురక్షిత జలాలు అందించారు. ఎన్సీడీ సర్వేలో భాగంగా 41 అంశాలపై ఇంటింటికి వెళ్లి ఆరోగ్య పరిస్థితి వాకబు చేస్తున్నారు. ఆదివారం నాటికి 13 వందల 64 మంది నుంచి రక్త నమూనాలు సేకరించి పరీక్షలకు పంపారు. కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖకు చెందిన ఐఏఎస్ అధికారి ఆధ్వర్యంలో ఐసీఎంఆర్ నుంచి నిపుణుల బృందం మంగళవారం గ్రామాన్ని సందర్శించనుంది.
మంగళగిరి ఎయిమ్స్ వైద్య బృందంతో పాటు, గుంటూరు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల ప్రిన్సిపల్, జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఉన్నతాధికారులతో ‘కోర్ టీం’ ఏర్పాటు చేశారు. క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులు, తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై వీరంతా ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తారు.
సీఎం ఆదేశాలతో తురకపాలెంలో యుద్ధప్రాతిపదికన చర్యలు - ఇంటింటికీ వెళ్లి వైద్య పరీక్షలు
అందరికీ హెల్త్ ప్రొఫైల్స్ : ఇప్పటికే గ్రామ సమీపంలో స్టోన్ క్రషర్లు ఉండటం వల్ల ఆ దుమ్ము, ధూళి చెరువులోని నీరు కాలుష్యం అవుతుంది. ఆ నీటిని సరఫరా చేయడం ద్వారా రోగాలు వస్తున్నాయని స్థానికులు చెబుతున్న నేపథ్యంలో అధికారులు కట్టడి చర్యలు చేపట్టారు. పంచాయతీ సరఫరా చేసే నీటిని తాగేందుకు వినియోగించవద్దని సూచించారు. గ్రామంలోని వారందరికీ ప్రత్యేకంగా శుద్ధిచేసిన తాగునీటిని అధికారులు సరఫరా చేస్తున్నారు.
గ్రామంలోని వారందరికీ ప్రత్యేకంగా శుద్ధిచేసిన తాగునీటిని అధికారులు సరఫరా చేస్తున్నారు.
అవగాహన, జనచైతన్య వేదిక, జన విజ్ఞాన వేదిక మానవతా, గుంటూరు కోవిడ్ ఫైటర్స్ ట్రస్ట్ తదితర పౌర సంఘాలు గ్రామంలో పర్యటించారు. గ్రామంలో వ్యాధులకు కారణమైన అపరిశుభ్ర తాగునీరు, పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ మీద దృష్టి సారించాలని కోరారు. ఆదివారం కూడా ప్రత్యేక వైద్య బృందాలు గ్రామంలో పరీక్షలు జరిపి సోమవారం నాటికి అందరి హెల్త్ ప్రొఫైల్స్ను సిద్ధం చేయనున్నారు.
