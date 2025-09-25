ETV Bharat / state

'నా చొరవ వల్లే టికెట్ల ధర పెంపు సాధ్యమైంది' - బాలకృష్ణ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన చిరంజీవి

అసెంబ్లీలో బాలకృష్ణ చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన చిరంజీవి - విదేశాల్లో ఉన్నందున ప్రకటన విడుదల

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 7:56 PM IST

Chiranjeevi Reacts to Balakrishna Comments: హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ అసెంబ్లీలో చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. సినీ పరిశ్రమకు సంబంధించిన విషయాలపై బాలకృష్ణ చేసిన వ్యాఖ్యలపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్పందించారు. తాను అప్పట్లో చేసిన ప్రయత్నాలు, తన పాత్రపై వ్యంగ్యంగా మాట్లాడినందుకు వివరణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

కాగా సెప్టెంబర్ 25న జరిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే కామినేని శ్రీనివాస్ మాట్లాడిన అంశంపై నందమూరి బాలకృష్ణ స్పందిస్తూ మాట్లాడారు. బాలకృష్ణ మాటల్లో చిరంజీవి పేరు ప్రస్తావనకు వచ్చింది. అసెంబ్లీ వేదికగా బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ “కామినేని శ్రీనివాస్ చెప్పినట్లు చిరంజీవి గట్టిగా అడిగితే అప్పుడు ఈయన వచ్చాడు అన్నది అబద్ధం. గట్టిగా ఎవడు అడగలేదు అక్కడ” అంటూ అన్నారు. అదే విధంగా ఒకింత వ్యంగ్యంగా వచ్చేలా కామెంట్స్​ చేశారు. బాలకృష్ణ వ్యాఖ్యలపై చిరంజీవి క్లారిటీ ఇస్తూ పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేశారు.

బాలకృష్ణ వ్యాఖ్యలపై స్పందన: “బాలకృష్ణ నా గురించి వ్యంగ్యంగా మాట్లాడిన వీడియోను టీవీ ఛానల్‌లో చూశాను. నా ప్రస్తావన వచ్చిందని, నేను ప్రజలకు ఒక వివరణ ఇవ్వడం సమంజసం అనిపించింది” అని చిరంజీవి ప్రారంభించారు. “జగన్ ప్రభుత్వ కాలంలో సినిమా టికెట్ల ధరల పెంపు గురించి పలువురు సినీ పరిశ్రమ తరఫున నా చొరవ కోరారు. కొందరు నిర్మాతలు, దర్శకులు, ఫిలింఛాంబర్ ప్రతినిధులు నన్ను సంప్రదించి, ముఖ్యమంత్రిని కలవమని అభ్యర్థించారు. వారి విన్నపం మేరకు నేను చర్యలు చేపట్టాను” అన్నారు.

బాలకృష్ణను కలిసేందుకు చేసిన ప్రయత్నాలు: “సినిమా పరిశ్రమ తరఫున సీఎం జగన్‌ను కలిసే ముందు బాలకృష్ణను సంప్రదించాలని అనుకున్నాను. అందుకే ఫోన్‌లో మాట్లాడటానికి ప్రయత్నించాను. కానీ ఆయన అందుబాటులోకి రాలేదు. ఆ తర్వాత జెమిని కిరణ్‌కి బాధ్యత ఇచ్చి, ఆయనను బాలకృష్ణను కలవమని చెప్పాను. మూడు సార్లు యత్నించినా కలవలేకపోయారు” అని వివరించారు.

జగన్‌తో భేటీ వివరాలు: “తర్వాత నేను, ఆర్. నారాయణమూర్తితో పాటు కొందరు సినీ ప్రముఖులు కలిసి సీఎం జగన్‌ను కలిశాం. అక్కడ జరిగిన భేటీకి హాజరైన వారందరూ సాక్ష్యమే. నేను స్వయంగా సినీ పరిశ్రమ సమస్యలను వివరించాను. మా అభ్యర్థనకు స్పందిస్తూ ప్రభుత్వం చివరికి టికెట్ల ధరల పెంపునకు అంగీకరించింది” అని చిరంజీవి గుర్తు చేశారు.

సినిమాలకు లాభం చేకూర్చిన చొరవ: “నా చొరవతోనే ఆ సమయంలో నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, ఎగ్జిబిటర్లకు లాభం చేకూరింది. ఆ నిర్ణయం వల్ల మీ సినిమా వీరసింహారెడ్డి, అదే విధంగా నా మూవీ వాల్తేరు వీరయ్య వంటి సినిమాలు కూడా టికెట్ల ధరల పెంపుతో లాభం పొందాయి. ఈ చర్య పూర్తిగా సినీ పరిశ్రమ అభ్యున్నతికి సంబంధించినది మాత్రమే” అని చిరంజీవి స్పష్టం చేశారు.

తన వ్యక్తిత్వం గురించి: “నేను సీఎంతోనైనా, సామాన్యుడితోనైనా ఎప్పుడూ గౌరవంగా మాట్లాడుతాను. గౌరవం ఇచ్చిపుచ్చుకోవడమే నా నడవడి. అందుకే ఈ విషయంపై వాస్తవం ప్రజలకు తెలియజేయడం అవసరమని భావించాను” అని ఆయన చిరంజీవి పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం విదేశాల్లో ఉన్నందున, నేరుగా మాట్లాడే అవకాశం లేకపోవడంతో ప్రకటన రూపంలో తన వివరణను ఇస్తున్నానని చిరంజీవి తెలిపారు. తాను చేసిన కృషి వల్లే టికెట్ ధరల సమస్య పరిష్కారమైందని మరోసారి గుర్తు చేశారు.

మొత్తంగా బాలకృష్ణ వ్యాఖ్యలపై చిరంజీవి స్పందనతో రాజకీయ, సినీ వర్గాల్లో చర్చలు మళ్లీ వేడెక్కాయి. టికెట్ల ధరల పెంపులో తన పాత్రను వివరించి, వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలు చేయడం తగదని పరోక్షంగా బాలకృష్ణకు గుర్తు చేశారు. సినీ పరిశ్రమ ప్రయోజనాల కోసం చేసిన తన కృషి, ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించడంలో తన పాత్రను స్పష్టం చేశారు.

