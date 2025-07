ETV Bharat / state

మిద్దె సాగుతో ఆరోగ్యం - ఇంట్లోని వ్యర్థాలతోనే పెంపకం - MEGA MEET WITH GARDENERS

Mega Meet with Gardeners at Kala Bharathi in Visakha: మన ఇంటిపై స్వహస్తాలతోనే పండించిన కూరగాయలు, ఆకుకూరలు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తెంచుకుని తాజాగా వండుకోవచ్చు. నచ్చిన పండుని అలా కోసుకుని తింటే ఆ మజానే వేరు. ఇదే కాన్సెప్ట్‌తో వచ్చిన టెర్రస్ గార్డెనింగ్‌ క్రమంగా విస్తరిస్తోంది. పట్టణాల్లో ఎక్కడ చూసినా మిద్దె తోటలు కనువిందు చేస్తున్నాయి. టెర్రస్ గార్డెనింగ్‌ చేస్తున్న వనమాలులందరూ ఒక్క చోట చేరితే ఎలా ఉంటుంది. సరిగ్గా విశాఖలో ఇదే సన్నివేశం తారసపడింది.

పురుగు మందులు, ఎరువులకు గుడ్‌ బై చెప్పి ఇంట్లో నుంచి సేకరించిన వ్యర్థాలతోనే కావాల్సిన కూరగాయలు, చిరుధాన్యాలు, పండ్లు పండిస్తూ ఎంతో మంది మహిళలు మిద్దె తోటలను సాగు చేస్తున్నారు. ఇటీవల కాలంలో విశాఖలో టెర్రస్‌ గార్డెనింగ్‌ బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. దీన్ని గమనించిన అరుణ కుమారి మిద్దెతోటల సాగుపై ప్రజలకు మరింత అవగాహన కల్పించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. దీని కోసం టెర్రస్ గార్డెనింగ్ చేసేవారందరినీ ఒకే చోట చేర్చేలా సీటీజీ వనమాలి పేరుతో వాట్సప్‌ గ్రూప్‌ను ప్రారంభించారు. ఇందులో 3500 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. మిద్దె తోట ఎలా సాగు చేయాలి, విభిన్న పద్ధతులేంటి, వీటివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలపై సభ్యులతో చర్చించేవారు.