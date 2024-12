ETV Bharat / state

త్వరలో ఆంధ్రప్రదేశ్​ మంత్రివర్గంలోకి మెగా బ్రదర్​ నాగబాబు!

By ETV Bharat Telangana Team

Nagababu will Take Place In AP Cabinet : ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌ సోదరుడు నాగబాబుకు మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కనున్నట్లు సమాచారం. ఈ అంశంపై త్వరలోనే కూటమి ప్రభుత్వ నిర్ణయం వెలువడనున్నట్లు తెలుస్తోంది. జనసేన పార్టీలో చురుగ్గా నడుచుకుంటున్న నాగబాబు ప్రస్తుతం ఆ పార్టీ జనరల్​ సెక్రటరీగా కొనసాగుతున్నారు. అయితే ఆయనకు మంత్రి పదవి కేటాయించే అంశంపై ఇంకా ఎలాంటి ప్రకటన అధికారికంగా వెలువడలేదు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ స్థానాల సంఖ్యను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏపీలో 25 మంత్రి పదవులకు అవకాశముంది. కానీ ప్రస్తుతం 24 మంది మాత్రమే కేబినెట్​లో ఉన్నారు. జనసేన పార్టీ నుంచి ప్రస్తుతం పవన్‌ కల్యాణ్‌, కందుల దుర్గేశ్‌, నాదెండ్ల మనోహర్‌ మాత్రమే మంత్రులుగా పని చేస్తున్నారు. కానీ కూటమి పొత్తుల్లో భాగంగా జనసేన పార్టీకి 4, బీజేపీకి ఒకటి చొప్పున మంత్రి పదవి ఇవ్వాల్సి ఉంది. ఖాళీగా ఉన్న ఆ ఒక్క స్థానాన్ని జనసేన పార్టీయే భర్తీ చేయాల్సి ఉంది.