టికెట్ కోసం క్యూ లైన్లలో వేచి ఉండక్కర్లేదు - ఈ 'యాప్​' ఉంటే ఈజీగా పనైపోతుంది

మీ టికెట్ యాప్​తో ఎంట్రీ టికెట్​ - సులువుగా దొరికే అవకాశం - 15 ఆలయాల్లో వెసులుబాటు

Mee Ticket App to Book Entrance Tickets to Tourist Places
Mee Ticket App to Book Entrance Tickets to Tourist Places (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 11, 2025 at 1:20 PM IST

2 Min Read
Mee Ticket App to Book Entrance Tickets to Tourist Places : ప్రముఖ దేవాలయాలు, ప్రదేశాలకు వెళ్లినప్పుడు ఖచ్చితంగా టికెట్లు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అక్కడి వరకు చేరుకోవడం ఒకెత్తయితే, అక్కడ ప్రవేశం టికెట్లు తీసుకోవడం మరో ఎత్తు. ఉండే రద్దీ కారణంగా టికెట్లు దొరకడానికి ఎంత సమయం పడుతుందో తెలియదు. దీంతో ఇతర ప్లాన్స్​పై కూడా ఎఫెక్ట్​ పడుతుంది. కొన్ని ప్రదేశాల్లో కేవలం క్యాష్ మాత్రమే తీసుకుంటారు. కార్డులు, ఆన్​లైన్ పేమెంట్స్ తీసుకోరు. అలాంటి సమయంలో మరింత ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది.

అయితే ఏదైనా ట్రిప్స్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు, ఆ ప్రాంతంలోని హోటల్స్​, స్టేకు సంబంధించినవి ముందుగా బుక్​ చేసుకుంటాం. కానీ అక్కడ చూసే ప్రదేశాలకు సంబంధించి ఎంట్రీ టికెట్లను కొనుగోలు చేసి పెట్టుకోము. కారణం అవి ఆన్​లైన్​లో అందుబాటులో ఉండవు. అలాగే మనం ఒక సమయానికి టికెట్​ బుక్ చేసుకుంటే అదే సమయానికి అక్కడికి చేరుకుంటామో లేదో కూడా తెలియక డైరెక్ట్​గా అక్కడే టికెట్​ తీసుకోవాలి అనుకుంటాం. అయితే ఈ సమస్యలన్నింటికీ చెక్​ పెట్టే విధంగా 'మీ టికెట్'​ యాప్​ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు ఆ యాప్​ గురించి తెలుసుకుందాం.

ప్రముఖ ఆలయాలు, పర్యాటక ప్రదేశాలకు వెళ్లినప్పుడు కచ్చితంగా టికెట్ తీసుకోవాల్సిందే. పండుగలప్పుడు, సెలవుల్లో అయితే రద్దీ గురించి చెప్పాల్సిన పనిలేదు. కొన్నిసార్లు సరిపడా చిల్లర లేకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు. ఆ సమయంలో మళ్లీ వెళ్లి రావాలంటే సమయం గురించి ఆలోచిస్తేనే మైండ్​​ పోతుంది. అలాంటి సమయంలో ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు. ఇలాంటివన్నింటికీ సోల్యుషన్​గా ప్రభుత్వం మీ టికెట్​ యాప్​ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.

యాప్​ డౌన్​లోడ్, వినియోగం ఎలాగో తెలుసా?

  • ప్లేస్టోర్​ నుంచి 'మీ టికెట్​' యాప్​ను సెల్​ఫోన్​లో డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఫోన్ నంబరు ద్వారా ఓపెన్ చేసి పాస్​వర్డు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
  • మీరు ఏ ప్రదేశానికి వెళ్లాలి అనుకుంటున్నారో ఎంపిక చేయాలి.
  • అందులో ఏ రోజుకు టికెట్​ కావాలో ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
  • ఏ రోజు వెళ్లాలని అనుకుంటున్నారు? తర్వాత ఎంత మంది వెళ్లాని అనుకుంటున్నారు. ఆప్షన్స్​ అన్ని సెలెక్ట్​ చేయాలి.
  • మీ వెంట కెమెరాలు తీసుకెళ్లానుకుంటున్నారా అనే ఆప్షన్‌ను పూర్తి చేయాలి.
  • అనంతరం పేమెంట్‌ ఆప్షన్‌ వస్తుంది. పూర్తయితే టికెట్‌ బుక్‌ అవుతుంది.
  • ఈ టికెట్లు పని సమయాల్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి.
  • ఈవీ ఛార్జింగ్‌ ఆప్షన్‌లో వాటి ప్రదేశాల దారిని చూపిస్తుంది.
  • గూగుల్‌ లొకేషన్‌ ద్వారా మీ దగ్గరలోని పర్యాటక ప్రాంతాలను కూడా చూపిస్తుంది.

యాప్​లో వీటన్నింటికి టికెట్ బుక్​ చేసుకోవచ్చు : యాప్‌లో 15 గుడుల దర్శనం (భద్రాచలం, బాసర, యాదగిరిగుట్ట, వేములవాడ), మెట్రో, 129 పార్కులు, నాలుగు జూపార్కులు, ఆరు మ్యూజియాలు, ఏడు బోటింగ్‌ ప్రదేశాలు, మూడు జలాశయాలు, నాలుగు పోర్టులు, ఐదు అడవుల్లోని క్యాంపు ప్రదేశాలు, నగరాల్లోని ఈవీ ఛార్జింగ్‌ ప్రదేశాల సేవలు.

MEE TICKET APPMEE TICKET FOR ENTRANCED IN HYDMEE TICKET APP FOR ENTRYమీ టికెట్​ యాప్MEE TICKET APP

