డబ్బులిస్తే 'నో ప్రాబ్లమ్' - కళ్లు కనిపించకున్నా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్​కు ఓకే

ఆపై డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సు పునరుద్ధరణ - రవాణా శాఖలో యథేచ్ఛగా దందా - కంటిచూపు సరిగ్గా లేకపోవడం, వినికిడి లోపం వల్ల పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు - ఇకపై మెడికల్​ టెస్టులు తప్పనిసరి!

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2025 at 9:49 AM IST

2 Min Read
Medical Tests are Mandatory get Renewal Driving License : కొంతమంది డ్రైవర్లు వయసు మీద పడ్డా కూడా అదే పనిని కొనసాగిస్తుంటారు. కానీ వయసుతో పాటు వచ్చే శారీరక మార్పులు, ముఖ్యంగా కంటి చూపు తగ్గడం వంటిది జరుగుతుంటుంది. దానివల్ల పనితీరుపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. అటువంటి డ్రైవర్లు రోడ్డుపై వెళ్లేటప్పుడు ముందున్న వాహనాలు, అలాగే దారి సరిగా కనిపించకపోవడంతో తరచుగా జరిగే ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నారు.

ఇలా కళ్లు సరిగా కనబడకపోయినా, వైద్య పరీక్షల్లో పాసైనట్లు చూపించి డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​ పొందడం అనేది ఒక తీవ్రమైన సమస్యగా మారింది. కొందరు వ్యక్తులు లైసెన్స్ పొందడానికి అర్టీఏ కార్యాలయంలో కొంత డబ్బు చెల్లిస్తే వైద్య పరీక్షల్లో కంటి చూపు సరిగా ఉన్నట్లు ధ్రువీకరణ పత్రం ఇస్తున్నారు. ఇలా దొంగ సర్టిఫికేట్స్​ పొందడం వల్ల తరచుగా జరిగే ప్రమాదాలు చూస్తూనే ఉన్నాం. అలాంటి సంఘటనే ఇక్కడ జరిగింది.

రెండు నెలల క్రితం ఘట్​కేసర్​లో ఓ ఆటో గుంతలో పడింది. ఈ ప్రమాదంలో స్వల్ప గాయాలతో ప్రయాణికులు బయటపడారు. ఆ తర్వాత కారణాలను ఆరా తీస్తే, ఆటో డ్రైవర్ 52 ఏళ్లు ఉన్నాయి. ఆయనకు కళ్లు మసకగా కనిపించడం వల్ల రోడ్డు పక్కన ఉన్న గుంతలోకి వాహనాన్ని నడిపినట్లు ప్రయాణికులు గుర్తించారు. దీంతో ప్రయాణికులు డ్రైవర్​పై పోలీస్​ స్టేషన్​లో కేసు పెట్టారు.

ఉల్లంఘనలు ఏంటంటే : డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్ పునరుద్ధరణకు ఫారం-1ఏ తీసుకుని గుర్తింపు పొందిన డాక్టర్​తో పరీక్షలు చేసుకోవాల్సి ఉండగా, కొంతమంది వైద్యులు ఆర్టీఏ కార్యాలయాల్లోనే తిష్ఠ వేసుకుని కూర్చుంటారు. లైసెన్సు రెన్యువల్​ కోసం వచ్చిన వారి నుంచి రూ.200 నుంచి రూ.500 వరకు డబ్బులు తీసుకుని ఫారం-1ఏపై సంతకం చేస్తున్నారు. కొంతమంది దళారుల ద్వారా ఈ వ్యవహారం మరింత సులువుగా జరుగుతోంది. నగరంలోని పలు ఆర్టీఏ కేంద్రాల్లో ఈ దందా యథేచ్ఛగా సాగుతోంది. దీనివల్ల కంటిచూపు సరిగ్గా లేకపోవడం, వినికిడి లోపం వల్ల రోడ్డు ప్రమాదాల రేటు పెరుగుతుంది.

డబ్బులిస్తే చాలు లైసెన్సు : 50 సంవత్సరాలు పైబడిన వాహనదారులకు డ్రైవింగ్ లైసెన్సు గడువు పూర్తయిన తర్వాత రెన్యువల్​ కోసం తప్పనిసరిగా వైద్యుల ద్వారా ధ్రువీకరణ పత్రం సమర్పించాలి. ఈ సర్టిఫికేట్​ను ఆరోగ్యంగా ఉన్న వారికే డ్రైవింగ్​ లైసెన్సులను జారీ చేస్తారు. కానీ ఈ పరీక్షలు తూతూమంత్రంగా జరుగుతున్నాయి. ఆర్టీఏ ఆఫీస్​ల్లో ఉన్న వైద్యులకు డబ్బులిస్తే, ఏ పరీక్షలు చేయకుండానే వాహనదారుడు ఫిట్​గా ఉన్నట్లు సర్టిఫికేట్​ ఇస్తున్నారు.

నిబంధనలు ఇలా : పరివాహన్​ వెబ్​సైట్​లో లభించే ఫారం - 1ఏ డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి. గుర్తింపు పొందిన వైద్యుడితో అన్ని పరీక్షలు చేయించుకుని ధ్రువీకరణ పొందాలి. ఆ ఫారంలో వాహనదారుడి కంటి చూపు ఎలా ఉంది? ఏమైనా వినికిడి లోపం ఉందా? ఇంకేదైనా వైకల్యం ఉందా? రక్తపోటు, మధుమేహం లాంటి పరీక్షలు చేసి వైద్యులు ధ్రువీకరించాలి. ట్రాన్స్​పోర్టు వాహన డ్రైవర్లు వయసుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతిసారి రెన్యువల్​ చేసే సమయంలో వైద్యుడు ధ్రువీకరించిన సర్టిఫికేట్​ సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ధ్రువీకరణ పత్రం లేకుంటే రెన్యువల్​ ఆలస్యంతో పాటు కొన్నిసార్లు రిజెక్ట్ కూడా అవుతుంది.

