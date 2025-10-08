నందనవనంలా ఇల్లు - మిద్దె తోటలతో ఔరా అనిపిస్తున్న దంపతులు
Medical Couple Growing Food Crops On Terrace In Vijayawada: వాతావరణ పరిస్థితులు మారుతున్నాయి. గ్లోబల్ వార్మింగ్తో క్లైమేట్ వేడెక్కుతోంది. చల్లని గాలిని అందించే చెట్లను కొట్టేసి అంగుళం ఖాళీ లేకుండా ఆకాశాన్నంటే హర్మ్యాలు పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకురావడంతో పట్టణాలు కాంక్రీట్ జంగిల్లా మారాయి. ఫలితంగా చుట్టూ కాలుష్యంతో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. అందుకే కనీసం ఇంటి దగ్గరైనా పచ్చదనంతో ప్రశాంత వాతావరణం ఉండాలని నిశ్చయించుకున్నారు ఆ దంపతులు. వైద్యులు కావడంతో ప్రజలకు సేవలందిస్తూ ఎప్పుడూ బిజీబిజీగా ఉంటారు. అందుకే ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం కోసం ఇంటి మిద్దెను పెరటి తోటలా మార్చేశారు.
వృత్తి వైద్యం, ప్రవృత్తి టెర్రస్ గార్డెనింగ్: మొక్కల ఆలనాపాలనా చూస్తూ ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా గడిపేస్తున్నారు దీక్ష, మెహెర్ ప్రసాద్ దంపతులు. వృత్తిరీత్యా ఇద్దరూ డాక్టర్లే కావడం గమనార్హం. విజయవాడ బెంజ్ సర్కిల్ ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో వేడి తీవ్రతతో పాటు కాలుష్యం సైతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే ఇంటి దగ్గరైనా పచ్చదనం ఉంటే ఆరోగ్యకరమని ఇరువురూ భావించారు. కానీ స్థలం లేకపోవడంతో ఇంటి మిద్దెనే మొక్కల పెంపకానికి అడ్రస్గా మార్చుకున్నారు. గత పదేళ్లుగా వివిధ రకాల మొక్కలను పెంచుతున్నారు. దాంతో ఇంటినే నందనవనంలా తీర్చిదిద్ది తద్వారా మానసిక ప్రశాంతతను పొందుతున్నారు.
ఇల్లే ఓ నందనవనం: రకరకాల పూల మొక్కలతో టెర్రస్ను విరుల వనంలా మార్చేశారు ఈ డాక్టర్స్. ఆక్సిజన్ను ప్యూరిఫై చేసే ప్రత్యేక ప్లాంట్స్ పెంచుతున్నారు. అంతేకాదు కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పండ్లు సాగు చేస్తున్నారు. బయటకొనే పని లేకుండా ఇంటి అవసరాలకు కావాల్సిన వాటిని అప్పటికప్పుడు తాజాగా కోసుకుని తింటున్నారు. రసాయనాలు వాడకుండా కిచెన్ వేస్ట్నే ఎరువుగా వాడటంతో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవని ఆరోగ్యంగా ఉన్నామంటూ ఈ వైద్య దంపతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అంతేకాకుండా మొక్కల మధ్యలోనే వ్యాయామం చేసేందుకు వీలుగా పరికరాలను కూడా అమర్చుకున్నారు. ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఒత్తిడిని అధిగమించడానికి టెర్స్ గార్డెనింగ్ ఎంతో దోహదం చేస్తుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు.
"పచ్చదనం అనేది ఎక్కడా కనిపించడం లేదనే ఉద్దేశంతో మేము మిద్దె తోటల పెంపకాన్ని మొదలుపెట్టాం. ఆక్సిజన్ను ప్యూరిఫై చేసే ప్రత్యేక మొక్కలను పెంచుతున్నాం. మేం పండించిన వాటిని ఆహారంగా తీసుకోవడంతో మా ఆరోగ్యం మునుపటి కంటే మరింత మెరుగ్గా మారిందని మేము విశ్వసిస్తున్నాం. గత పదేళ్లుగా వివిధ రకాల మొక్కలను పెంచుతున్నాం. నేటి కాలంలో ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం కోసం ఇంటి మిద్దె ఎంతో దోహదపడుతుంది. దీనికి తోడు మానసిక ప్రశాంతతను కూడా ప్రతి ఒక్కరూ పొందవచ్చు"- డాక్టర్ దీక్ష, మెహెర్ప్రసాద్ మిద్దెతోట సాగుదారులు, విజయవాడ
మిద్దె సాగుతో ఆరోగ్యం - ఇంట్లోని వ్యర్థాలతోనే పెంపకం