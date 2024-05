తల్లిదండ్రులే స్ఫూర్తి- కళా రంగాల్లో రాణిస్తున్న యువతి - Meda Sindhu Shri From Vijayawada

Meda Sindhu Shri From Vijayawada Got Nandi Award For Her Talent in Painting : ఆమె కుంచె పట్టి బొమ్మ గీస్తే ఎవరైనా ప్రశించాల్సిందే. క్రికేటర్లు, కుటుంబ సభ్యులు, సినీ ప్రముఖుల ఇలా ఎవరి చిత్రం అయినా అచ్చం అలానే గీయడం ఆమెకు ఆమే సాటి. మూడేళ్ల వయస్సు నుంచే చిత్రలేఖనంపై అమితమైన ఇష్టాన్ని నింపుకుంది. తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ చిత్రకారులు కావడంతో ఆమెకు మరింత చిత్రాలు గీయడంపై ఆసక్తి కలిగింది. తన తల్లికి చిత్రలేఖనంలో నంది అవార్డు లభించిన తరువాత సంవత్సరమే ఆమెకూ నంది అవార్డు లభించింది. దీంతో ఆ కుటుంబ ఆనందానికి అవదుల్లేవు. ఒక పక్క చిత్రలేఖనం రాణిస్తూనే చదువుల్లోనూ మంచి మంచి మార్కులు రాణిస్తోంది. తాను చిత్రలేఖనంలో రాణించడానికి మొదటి గురువులుగా తల్లిదండ్రులు మేడా రజనీ, మేడా సతీశ్ లు కావడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని సింధూశ్రీ గర్వపడుతోంది. చిత్రలేఖనంలో అనేక మంది ప్రముఖుల నుంచి వివిధ రకాలుగా అవార్డులు, ప్రశంసలు అందుకున్న విజయవాడకు చెందిన మేడా సింధూశ్రీ పై ప్రత్యేక కథనం.

విజయవాడ అయ్యప్ప నగర్ లోని గణేష్ వీధికి చెందిన మేడా సింధూశ్రీ చిత్రలేఖనంలో తమకంటూ ఓ ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకుంది. తల్లిదండ్రులు రజని, సతీశ్ మొదటి నుంచి చిత్రకారులు కావడంతో వారిని చూస్తూ చిత్రలేఖనంపై పట్టు సాధించింది. ఆ చిన్నారి బొమ్మలు గీయడం, పెయింటింగ్ వేయడం గమనించిన ఆ తల్లిదండ్రులు మరింత ప్రోత్సహించారు. నిరంతరం చిత్రలేఖనంలో అనుసరించాల్సిన మొలుకువలు నేర్పిస్తూ తమ కుమార్తెను మరింత అభివృద్ధి వైపు నడిపంచారు. ప్రస్తుతం తల్లికి తగ్గ తనయ అనిపించుకుని పలువురి ప్రశంసలు పొందుతుందీ విజయవాడకు చెందిన సింధూశ్రీ ప్రస్తుతం డిగ్రీ చదువుతూనే చిత్రలేఖనంలోనూ రాణిస్తుంది. చిత్రలేఖనంలో సింధూశ్రీ తల్లి రజనీకి 2023లో నంది అవార్డు వస్తే 2024నాలుగులో సింధూశ్రీ నంది అవార్డు కైవసం చేసుంది. దీంతో ఆ కుటుంబానికి అంతులేని ఆనందం లభించింది. తన తల్లి మేడా రజనీ క్వీన్ ఆఫ్ క్రాఫ్ట్స్ గా పేరుగాంచిన ప్రముఖ క్రియేటివ్ క్రాఫ్ట్స్ టీచర్ బాల్యం నుంచి ఆమె చేసే ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ వర్క్స్ చూసి స్పూర్తి పొందానని సింధూశ్రీ చెబుతోంది. తన తండ్రి పెయింటింగ్ వేస్తారని, పేపర్లతో క్వల్లింగ్ వర్క్స్ చేస్తారని అది చూసి నాకు మరింత ఆసక్తి కలిగిందని సింధూశ్రీ తెలిపారు.



'స్ఫూర్తి క్రియేటివ్ ఆర్ట్ స్కూల్, ఫోరం ఫర్ ఆర్టిస్ట్స్, జాషువా సాంస్కృతిక వేదిక వంటి సంస్థల ప్రోత్సాహంతో ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవం, ఉగాది వేడుకలు, ప్రపంచ ఫోటోగ్రఫీ దినోత్సవం, దసరా సాంస్కృతికోత్సవాలు ఆర్ట్ ప్యారడైజ్ వంటి ఆర్ట్ ఈవెంట్లలో పాల్గొని ప్రశంసా పత్రాలు, బహుమతులను, అతిథుల ఆశీస్సులను పొందాను. నాకు చిత్రలేఖనం, క్రియేటివ్ క్రాఫ్ట్స్, పేపర్ క్విల్లింగ్​లలో ఉన్న ప్రతిభకు గుర్తింపుగా తెలుగు వెలుగు సాహితీ వేదిక ద్వారా మహానంది జాతీయ స్థాయి పురస్కారాన్ని పొందటం జీవితంలో మర్చిపోలేని అనుభూతిని ఇచ్చింది. ఈ అవార్డు ఎంతో ఉత్సాహాన్నిచ్చింది. ఈ అవార్డు స్ఫూర్తి తో మరిన్ని అవార్డులు సాధించేందుకు కృషి చేస్తాను.'- మేడా సింధూశ్రీ, చిత్రకారిణి

ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ నేర్చుకోవడం వల్ల తన రెగ్యులర్ స్టడీస్ కి బాగా ఉపయోగపడుతుందని సింధూశ్రీ చెబుతోంది. సైన్స్ బొమ్మలు వేయటానికి, రికార్డ్స్, ప్రాజెక్టు వర్క్స్ చేయటానికి ఈ క్రియేటివ్ స్కిల్స్ చాలా దోహదం చేస్తున్నాయని చెబుతోంది. తను ఈ స్థాయికి చేరుకోడానికి తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో పాటు గురువులైన స్ఫూర్తి శ్రీనివాస్, ఎస్. పి.మల్లిక్ ల సహకారం, సలహాలు తోడయ్యాయని సింధూశ్రీ అంటోంది. వీరి సలహాలతోనే వివిధ రకాల ఆర్ట్, క్రాఫ్ట్, ఫోటోగ్రఫీ కాంటెస్ట్​లూ,ఎగ్జిబిషన్​లలో పాల్గొని ప్రశంసా పత్రాలను బహుమతులను పొంది తనతోటి విద్యార్థులకు స్ఫూర్తి గా నిలుస్తున్నానని సింధూశ్రీ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తోంది. గత సంవత్సరం ఏపీ ప్రభుత్వ టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ వారు నిర్వహించిన లోయర్ గ్రేడ్ పరీక్షల్లో పస్ట్ డివిజన్​లో పాసయ్యి ఈ సంవత్సరం హయ్యర్ గ్రేడ్ పరీక్షలు రాసిందీ సింధూశ్రీ. ప్రస్తుతం గుంటూరులో టెక్నికల్ టీచర్స్ సర్టిఫికెట్ (TTC) కోర్సు కి వెళ్తోంది. తన కాళ్ళ మీద తాను స్వయంగా నిలబడాలనే ఉద్దేశ్యంతో సింధూ ఆర్ట్స్ పేరు మీద ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ ఆర్డర్లు తీసుకుని..ఖాళీ సమయాల్లో చేసుకుంటూ తన కాలేజీ ఫీజులు తానే కట్టుకుంటూ పలువురికి ఆదర్శవంతంగా నిలుస్తోంది.

'మా కుమార్తె చిత్రలేఖనంలో వివిధ పురస్కారాలు, బహుమతులు పొందడం మాకెంతో ఆనందాన్ని ఇస్తోంది. మా ముందే పలువురు ప్రముఖులు మా కుమార్తెను ప్రశంసిస్తుంటే గర్వంగా ఉంది. భవిష్యత్తులో వైద్యురాలిగా స్థిరపడడంతో పాటు ఉత్తమ చిత్రకారిణిగా పేరు సంపాదించాలని కోరుకుంటున్నాము.'- సింధూశ్రీ తల్లిదండ్రులు





జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకోవాలని ఓ గొప్ప లక్ష్యంతో ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసుకుంటూ అడుగులు ముందుకు వేస్తున్న ఈ యువ చిత్రకారిణి మేడా సింధూశ్రీ ప్రస్థానం స్ఫూర్తి దాయకం. సింధూశ్రీ ఆర్ట్ అండ్ క్రియేటివ్ క్రాఫ్ట్ వర్క్స్ తో పాటు మండాల ఆర్ట్, ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్, గ్లాస్ పెయింటింగ్, పెన్సిల్ పోట్రేట్, స్టిల్ లైఫ్ పెయింటింగ్, కొలాజ్ ఆర్ట్ ల్లోనూ రాణిస్తోంది. వీటితో పాటు ల్యాండ్ స్కేప్ ఆర్ట్, రియలస్టిక్ పెయింటింగులు వేస్తూ పలువురి ప్రశంసలు పొందుతోంది. చిత్రలేఖనం తనకు చాలా ఇష్టమనీ.. చిత్రాలు గీసేటప్పడు మనసుకూ, మెదడుకు చక్కటి రిలాక్సేషన్ గా ఉంటుందని దాంతో యాక్టవ్ గా ఉంటూ బాగా చదువుకోగలుగుతున్నానని సింధూశ్రీ చెబుతున్నారు.



