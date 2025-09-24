బట్టలు శుభ్రం చేస్తారు - రోగాలను దూరంగా ఉంచుతారు
రాష్ట్రంలో పలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు మెకనైజ్డ్ లాండ్రీలను మంజూరు చేసిన ప్రభుత్వం - నర్సంపేట, భూపాలపల్లి ఆసుపత్రులకు ఇప్పటికే చేరుకున్న రూ.50 లక్షల విలువైన యంత్రాలు - స్థలం కేటాయించగానే నెలకొల్పుతామంటున్న నిర్వహణ సంస్థ
Published : September 24, 2025 at 4:47 PM IST
Laundry For Govt Hospitals In Telangana : ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు రోజు వివిధ రకాల రోగాలతో అనేక మంది వస్తూ ఉంటారు. రోగులు పడుకునే మంచాల బెడ్ షీట్లు, సిబ్బంది వినియోగించే వస్త్రాలు శుభ్రంగా ఉండటం ఎంతో ముఖ్యం. దీనికోసం ఒకరోజు వినియోగించిన బెడ్ షీట్లు, దిండు కవర్లు, సిబ్బంది వాడే వస్త్రాలను ఏరోజుకు ఆరోజు శుభ్రం చేయాల్సి ఉంటుంది. మనుషులతో బట్టులు ఉతికించే పనులు చేయించడం ఎంతో కష్టంతో కూడుకున్న పని. రోజు అన్నింటిని ఉతకటం వల్ల ఆప్పుడప్పుడు ఆలస్యం కూడా కావచ్చు.
ఇలా ఆలస్యం జరిగిన రోజుల్లో రోగులు, సిబ్బంది అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారు. పైగా ఉతకకుండా వదిలేసి పాత వాటిని వినియోగిస్తే ఆసుపత్రికి వచ్చే రోగులకు మరి కొన్ని కొత్త రోగాలు వస్తారు. ఈ సమస్యను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ఇబ్బందులను తోలగించడానికి ప్రభుత్వం తాజాగా దుస్తులు ఉతికే యంత్రాలు (మెకనైజ్డ్ లాండ్రీ)ను ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు సమకూర్చింది.
పలు దవాఖానాలకు యంత్రాల మంజూరు : ఈ దుస్తులు ఉతికే యంత్రాల ఏర్పాటు కోసం జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ అధికారులు ఐదు నెలల కిందట టెండర్లు పిలిచారు. దీనిలో హైదరాబాద్కు చెందిన విజయలక్ష్మి ఎంటర్ప్రైజెస్ అనే సంస్థ ఈ టెంటర్ను దక్కించుకుంది. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో నర్సంపేట ప్రభుత్వ జిల్లా జనరల్ ఆసుపత్రి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా ప్రధాన వైద్యశాల, మహదేవ్పూర్, చిట్యాల, హనుమకొండ జిల్లా పరకాల ఏరియా దవాఖానాలకు ప్రభుత్వం ఈ యంత్రాలను మంజూరు చేసింది.
స్థలం కేటాయించగానే నెలకొల్పుతాం : భూపాలపల్లిలో ఈ మధ్యనే బట్టలు ఉతికే యంత్రాలను బిగించగా గత గురువారం నర్సంపేట దవాఖానకు యంత్రాలు చేరుకున్నాయి. నర్సంపేట, భూపాలపల్లి ఆసుపత్రులకు రూ.50 లక్షల విలువైన యంత్రాలు ఇప్పటి వరకు చేరుకున్నాయి. కాగా మిగిలిన వైద్యశాలల్లో తక్కువ సామర్థ్యం కలిగిన వాటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఆ సంస్థ ప్రతినిధి తెలిపారు. ఆయా ఆసుపత్రుల్లో యంత్రాలను వినియోగించడానికి ప్రత్యేక స్థలం కేటాయించగానే వాటిని నెలకొల్పుతామని ఆ సంస్థ తెలిపింది.
నిర్వహణ బాధ్యత సంస్థదే : నర్సంపేట, భూపాలపల్లిలోని జిల్లా ఆసుపత్రులకు ఒకటి 60 కిలోలు, రెండు 30 కిలోల సామర్థ్యం ఉన్న మూడు బట్టులుతికే యంత్రాలు (వాషింగ్ మిషన్లు), రెండు ఆరబెట్టే యంత్రాలు, 2 నీళ్లు పిండే యంత్రాలు (హైడ్రాలు), ఒకటి ఇస్త్రీ చేసే యంత్రం వచ్చాయి. వాటిని ఉపయోగించి ఆయా వైద్యశాల్లోని అన్ని వార్డుల్లోని బెడ్ షీట్లు, ఆపరేషన్ థియేటర్లు, ప్రసూతి గదులు (లేబర్ రూమ్) పడకలపై పరిచే వస్త్రాలు, శస్త్ర చికిత్సల్లో సర్జన్లు, వైద్యుల, నర్సులు, రోగులు, సిబ్బంది ధరించే దుస్తులు, వైద్యులు, సిబ్బంది వేసుకునే ఆఫ్రాన్లు ఇలా అన్ని రకాల వస్త్రాలు నిత్యం ఉతికి ఆరబెట్టి, ఇస్త్రీ చేసి వారికి అందజేస్తారు. సిబ్బందిని పెట్టుకుని బట్టులు ఉతికి ఇవ్వడంతో పాటు యంత్రాల నిర్వహణ బాధ్యత ఆ సంస్థే చూసుకుంటుంది.
