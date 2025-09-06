ETV Bharat / state

సముద్రం ‘అల’జడికి అడ్డుకట్ట! - తీరం రక్షణకు వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక

విశాఖలో సముద్ర తీర ప్రాంతంలో కోత నివారణకు చర్యలు - రూ.203 కోట్ల అంచనాలతో త్వరితగతిన పట్టాలెక్కనున్న ప్రాజెక్టు

September 6, 2025

Solutions to Beach Erosion in Visakhapatnam : విశాఖలో సముద్ర తీర ప్రాంతంలో కోత నివారణకు అడ్డుకట్ట పడనుంది. జాతీయ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థతో కలిసి విశాఖ మహాప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ (VMRDA) తలపెట్టిన ప్రాజెక్టులో కీలక అడుగు పడింది. సవివర ప్రాజెక్టు నివేదిక (DPR)కు సాంకేతిక కమిటీ ఆమోదం లభించింది. చివరిగా కేంద్ర హోంశాఖతో సమావేశమే మిగిలుంది. నివారణ చర్యలకు సంబంధించి కొన్ని అంశాలను వీఎంఆర్‌డీఏ అధికారులు వివరించాల్సి ఉంది. త్వరలోనే సమావేశం తేదీ ఖరారు కానుంది. రూ.203 కోట్ల అంచనాలతో ఈ ప్రాజెక్టు త్వరితగతిన పట్టాలెక్కనుంది.

అలల తీవ్రతకు ఆర్‌కే బీచ్‌లో రక్షణ గోడ కూలి కుంగిన ప్రాంతం (EENADU)

అలల తీవ్రతకు నేలమట్టం : బంగాళాఖాతంలో ఎప్పుడు అలజడి ఏర్పడినా విశాఖలో తీరం భారీగా కోతకు గురవుతోంది. భీమిలి నుంచి కోస్టల్‌బ్యాటరీ వరకున్న ప్రాంతాలు దెబ్బతింటున్నాయి. అలల తీవ్రతకు బీచ్‌ రోడ్డులోని కొన్ని ప్రాంతాలు నేలమట్టమైపోతున్నాయి. అకస్మాత్తుగా సముద్రంలో కలిసిపోతున్నాయి. ఎప్పటికప్పుడు ఇదొక తీవ్ర సమస్యగా మారింది. అలాగే మత్స్యకార గ్రామాల్లో నివసించే ప్రజలకు ముప్పు వాటిల్లుతోంది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని యుద్ధప్రాతిపదికన చర్యలు ఆరంభించారు.

ఇక్కడ ఎక్కువగా : విశాఖ బీచ్‌ రోడ్డు తరచూ కోతకు గురవుతుంది. పెదవాల్తేరు వద్దున్న జాలరిపేట, జాలరి ఎండాడ, శివగణేష్‌నగర్, భీమిలి వద్ద మత్స్యకార గ్రామాల వద్ద తీరం కొట్టుకుపోతుంది. గోకుల్‌పార్క్, కురుసురా జలాంతర్గామి వద్ద తరచూ ముప్పు ఏర్పడుతోంది.

డీపీఆర్‌కు ఆమోదం : ‘తీరంలో కోత నివారణకు తలపెట్టిన ప్రాజెక్టుకు అనుమతులు రానున్నాయి. ఇప్పటికే డీపీఆర్‌కు ఆమోదం లభించింది. హోంశాఖతో జరగాల్సిన సమావేశం వాయిదా పడింది. అది పూర్తయిన వెంటనే పనుల ప్రారంభించేలా చర్యలు తీసుకోవచ్చు. నిధుల అంచనాకు ఆమోదం దక్కింది’ అని వీఎంఆర్‌డీఏ కమిషనర్‌ విశ్వనాథన్‌ పేర్కొన్నారు.

ఇదీ ఆలోచన :

నిర్మాణాలు : భీమిలి వద్ద మత్స్యకార బోట్లు వచ్చే ప్రదేశం, మంగమారిపేట, జాలారి ఎండాడ నుంచి శివగణేష్‌నగర్‌ వద్ద

రిటెన్షన్‌ గోడలు : భీమిలి బీచ్‌ రోడ్డు, తోట వీధి, ఆర్‌కే బీచ్‌ రోడ్డు ప్రాంతం

గ్రోయిన్లు : గోకుల్‌పార్క్‌

ఇసుక మేటలు నింపడం : రుషికొండ, చేపల ఉప్పాడ

ఇవి సమస్యలు :

ఉమ్మడి విశాఖ తీరం పొడవు : 131 కి.మీ.

గత ఏడాది కోతకు గురైంది: 25.8 కి.మీ. పరిధిలో

మత్స్యకార గ్రామాలు : 43

తరచూ కోతకు గురయ్యే గ్రామాలు : 15

తీరంలో చేపట్టే పనులకు ప్రతిపాదనలు ఇలా (రూ.కోట్లలో)

  • నిర్మాణ పనులు : 160
  • నిర్మాణేతర పనులకు : 43
  • తీరంలో రక్షణ గోడల నిర్మాణం : 60
  • రిటెన్షన్‌ గోడలు: 40
  • షెల్టర్‌ బెల్టులు: 18
  • చైతన్య కార్యక్రమాలు: 5
  • గ్రోయిన్ల నిర్మాణం: 60
  • శిక్షణ అంశాలు: 4.50
  • ఇతర: 15.5

