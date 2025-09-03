ETV Bharat / state

సూత్రధారులు పరార్ - చిక్కేది మాత్రం వినియోగదారులే! - VIJAYAWADA DRUG CASES UPDATES

విజయవాడలో డ్రగ్స్​ వినియోగం - నియంత్రణ మాత్రం అంతంత మాత్రమే! - ఎండీఎంఏ కేసుల్లో నత్తనడకన విచారణ

MDMA Drug Cases in Vijayawada
MDMA Drug Cases in Vijayawada (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 10:08 AM IST

MDMA Drug Cases in Vijayawada: స్నేహితులతో కలిసి బయటకు వెళితే చాలు నేటి యువత చిల్​ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు. కానీ అవేవో సాధారణ పార్టీలు అనుకుంటే పొరబడినట్లే. మద్యం మత్తు సరిపోక ఏకంగా ఎండీఎంఏ డ్రగ్స్​ కంపల్సరీగా ఉండాల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా విజయవాడలో డ్రగ్స్ కేసులు కలకలం రేపాయి. కానీ ఎండీఎంఏ కేసుల్లో విచారణ మాత్రం అంతంత మాత్రంగానే ఉంది.

డ్రగ్స్ అమ్మేందుకు పెద్ద నెట్​వర్క్​: విజయవాడ నగరంలో తరచుగా డ్రగ్స్‌ కేసులలో పలువురు పట్టుబడుతున్నప్పటికీ అసలు సూత్రధారుల జాడ మాత్రం కానరావడం లేదు. వినియోగదారులే దొరుకుతున్నారు కానీ అసలైన వారు దొరకడం లేదు. పోలీసులు వీరి అరెస్టులతోనే సరిపెడుతున్నారు. ఫలితంగా ఎండీఎంఏ కేసులు చాప కింద నీరులా విస్తరిస్తూ గత రెండున్నర సంవత్సరాలుగా విజయవాడలో భారీ ఎత్తున పట్టుబడుతున్నాయి. ఇటీవల విశాఖపట్నం నగర యువతీ, యువకులు బెంగళూరు నుంచి 19.1 గ్రాములు డ్రగ్స్​ను తరలిస్తుండగా దొరికారు. దీంతో ముందస్తు సమాచారంతోనే పట్టుకుంటున్నారు. మిగిలిన సమయాల్లో గుట్టుగా రవాణా అవుతోంది.

ఇతర ప్రాంతాల నుంచి నగరం, చుట్టుపక్కల ఉన్న పరిసర ప్రాంతాల్లో కళాశాలలకు వచ్చి చదివేవారిలో పలువురు మత్తుకు అలవడుతున్నారు. ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చి చదువుతున్న విద్యార్ధుల్లో కొందరు దీనిని ఆదాయ వనరుగా మార్చుకున్నారు. ఆర్థిక అవసరాలకు దీనిని సరఫరా చేస్తున్నారు. వీరు బాగా నమ్మకస్థులకే అందిస్తారు. ఫోన్‌ చేస్తే చాలు రెక్కలు కట్టుకుని వచ్చి వాలిపోతున్నారు. నిఘా కళ్లుగప్పి తెస్తున్నారు. బస్సులు, రైళ్లలో విజయవాడకు తెస్తున్నారు.

అంతంత మాత్రంగానే విచారణ: ఇప్పటికి దొరికిన సరకు ఈ రెండు నగరాల నుంచి తెస్తూ పట్టుబడిందే కావడం గమనార్హం. వీటిలోనే కాకుండా కొరియర్‌లో కూడా తెస్తున్నారు. గంజాయి కంటే ఎండీఎంఏను తేలికగా తెస్తున్నారు. డ్రగ్‌ను అమ్మేందుకు పెద్ద నెట్‌వర్క్‌నే పెట్టి చాపకింద నీరులా చేరవేస్తున్నారు. డ్రగ్స్‌ కేసులలో సూత్రధారులను పట్టుకోవడం సైతం నగర పోలీసులకు తలకు మించిన భారంగా తయారవుతోంది. వారు వినియోగించే మొబైళ్లు, ఫోన్‌ నెంబర్లు మార్చడమేకాక ఉనికి తెలియకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ప్రతిబంధకంగా మారుతోంది.

బెంగళూరు, దిల్లీ వెళ్తున్నా అక్కడ రోజుల కొద్దీఉన్నా దర్యాప్తులో ఏ మాత్రం పురోగతి లేదు. పైగా ప్రత్యేక బృందాల ఖర్చూ తడిసి మోపెడవుతోంది. ఐదుగురు సభ్యుల బృందాలకి కనీసం రూ.10,000 వ్యయం తప్పదు. మూడు నెలల కిందట విజయవాడకు నోయిడా నుంచి గిఫ్ట్‌ ప్యాక్‌లో వచ్చింది. దీనిని అక్కడి నుంచి రింకూ పంపినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. నోయిడాకు నగర పోలీసు బృందం వెళ్లి పలు ప్రాంతాల్లో మాటువేసినా దొరకలేదు.

