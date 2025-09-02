Vijayawada Drug Case Update : కొందరికి సందర్భంతో పనిలేదు. స్నేహితులు ఉంటే చాలు పార్టీ చేసుకున్నామా, చిల్ అయ్యామా అనుకుంటారు. పైగా సాదాసీదా పార్టీలు మాత్రం కాదండోయ్, కంపల్సరీగా ఎండీఎంఏ డ్రగ్ ఉండాల్సిందే. ఆ క్రమంలోనే రీసెంట్గా విజయవాడలో డ్రగ్స్ కేసు సంచలనం సృష్టించింది. విచారణలోనూ ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అసలు ఏం జరిగిందంటే!
దొరికితే రోజూ: విజయవాడలో ఇటీవల ప్రేమికులైన హవీలా, శ్రీవాత్సవ్లు డ్రగ్స్తో పట్టుబడ్డారు. వారిద్దరూ బెంగళూరులో ఎండీఎంఏ డ్రగ్స్ కొని విశాఖకు బయలుదేరారు. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో విశాఖ వెళ్తున్నారు. వీరిని పక్కా సమాచారంతో విజయవాడలో పోలీసులు పట్టుకున్నారు. వీరిని ఇంటరాగేషన్ చేస్తుండగా ఆసక్తికర కోణాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. ఎంబీఏ చదివే రోజుల్లోనే తోటి విద్యార్థుల ద్వారా డ్రగ్స్ అలవాటైందనీ, తరచుగా డ్రగ్ పార్టీలు చేసుకునే వారమని విచారణలో చెప్పినట్లు తెలిసింది. విచారణ వేళా మత్తులో తూగుతున్న వీరు పోలీసుల ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చే లోపే మత్తులోకి జారుకునేవారు. తాము జస్ట్ వైబ్ కోసమే ఎండీఎంఏ అలవాటు చేసుకున్నామని హవీలా చెప్పింది. దొరికితే రోజూ డ్రగ్స్ తీసుకుంటానని శ్రీవాత్సవ్ తొణక్కుండా చెప్పడంతో విని ఆశ్చర్యపోవడం పోలీసుల వంతైంది.
20 సంవత్సరాలకే! : శ్రీవాత్సవ్ తండ్రి విశాఖలో మర్చంట్ నేవీలో పని చేస్తుంటారు. డబ్బుకు ఏ విధమైనా లోటు లేకపోవడంతో వ్యసనాలకు బానిసయ్యాడు. దాంతో మత్తుకు విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేసేవాడు. 2022లోనే 50 గ్రాముల ఎండీఎంఏతో పోలీసులకు దొరకగా, విశాఖ మూడో ఠాణాలో కేసు నమోదైంది. అప్పటికి శ్రీవాత్సవ్కు 20 సంవత్సరాలు. ఈ కేసులో విశాఖ పోలీసులు ఐదుగురిని అరెస్టు చేయగా, రిమాండ్లో ఉన్న నిందితుడు చివరకు బెయిల్పై విడుదల అయ్యాడు. అయినా అతని తీరు మార్చుకోలేదు.
తెరమీదకు మరొకరి పేరు: పోలీసులు ఈ కేసులో ఇప్పటికి నలుగురిని నిందితులుగా చేర్చారు. శ్రీవాత్సవ్, హవీలాలతో పాటు విశాఖలో వీరి స్నేహితుడు లోహిత్ యాదవ్, నెల్లూరు చెందిన వ్యక్తి మ్యాడీని నిందితులుగా పేర్కొన్నారు. విశాఖలో లోహిత్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విజయవాడకు తెచ్చి, విచారణ జరపగా విశాఖలో వీరి స్నేహితులు సుమారుగా 20 మంది డ్రగ్స్ తీసుకునేవారని వెల్లడించాడు. అయితే శ్రీవాత్సవ్, హవీలాలు బెంగళూరులో ఉన్నప్పుడు లోహిత్ యాదవ్ ఎండీఎంఏ సరఫరా చేసిన మ్యాడీకి రూ.13 వేలు యూపీఐ ద్వారా చెల్లించాడు. మ్యాడీ ఇచ్చే సరకును విశాఖకు తీసుకురమ్మని శ్రీవాత్సవ్కు చెప్పాడు. విశాఖలో మరో స్నేహితుడు స్వరూప్రాజ్ ద్వారా మ్యాడీని పరిచయం చేశాడని చెప్పాడు. దాంతో స్వరూప్ను కూడా నిందితుడిగా చేర్చారు. ఈ విషయం తెలిసి నిందితుడు ఫోన్ స్విచాఫ్ చేసి పరారు అయ్యాడు. లోహిత్ యాదవ్ను పోలీసులు సోమవారం విజయవాడ కోర్టులో ప్రవేశపెట్టగా ఈనెల 12 వరకు రిమాండ్ విధించారు. అతనిని జిల్లా జైలుకు తరలించారు.
బంగారు భవిష్యత్తు నాశనం: హవీలా తండ్రి విశాఖలో సివిల్ ఇంజినీర్ పని చేస్తున్నారు. ఈమె దుర్గాపూర్ ఎన్ఐటీలో ఇంజినీరింగ్ చదివింది. నాగ్పూర్ ఐఐఎంలో ఎంబీఏ పూర్తి చేసింది. 2024లో ఎంబీఏ చేశాక పుణెలో ఓ సంస్థలో మేనేజర్గా పని చేసింది. ఉన్నత భవిష్యత్ ఉన్న యువతి మత్తుకు బానిసగా మారడంతో కటకటాలపాలైంది. ఈమె ఇంట్లో అందరూ విద్యావంతులే. ఆమె మొబైల్ పరిశీలించిన పోలీసులు షాక్ అయ్యారు. అందులో ఆమె ప్రియుడితో సన్నిహితంగా ఉన్న చిత్రాలు కనిపించాయి. పోలీసులు మొబైల్ను విశ్లేషణ నిమిత్తం ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు పంపారు.
