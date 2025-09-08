పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్ ఆఫ్ వే' పనులు
హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు పాతనగరం కారిడార్ పనులు ప్రారంభం - రైట్ ఆఫ్ వే పనులు కీలక దశకు చేరాయన్న ఎన్వీఎస్ రెడ్డి
Published : September 8, 2025 at 10:14 AM IST
Hyderabad Old City Metro Work to Start Soon : హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు పాతనగరం కారిడార్ పనులు ప్రారంభించడానికి అవసరమైన 'రైట్ ఆఫ్ వే' పనులు కీలక దశకు చేరాయని హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రోరైలు లిమిటెడ్ (హెచ్ఏఎంఎల్) ఎండీ ఎన్వీఎస్రెడ్డి తెలిపారు. మాస్టర్ప్లాన్ ప్రకారం రోడ్డును వంద అడుగులకు విస్తరించి ప్రభావిత ఆస్తులను కూల్చివేస్తున్నామని అన్నారు.
- మెట్రో స్తంభాలు వేసేందుకు డివైడర్ మార్గంలో కావాల్సిన స్థలంతో పాటు ఇరువైపులా రెండు లైన్ల రోడ్డుకు కావాల్సిన విస్తీర్ణానాన్ని 'రైట్ ఆఫ్ వే' అంటారు.
- మెట్రో స్తంభాలు, స్టేషన్ల నిర్మాణానికి సన్నాహక పనులు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి. డీజీపీఎస్ సర్వే, భూ సామర్థ్య మట్టి పరీక్షలు, భూగర్భంలో పైపుల వంటి యుటిలిటీస్, అలైన్మెంట్ వెంట ఉన్న సున్నితమైన కట్టడాల పరిరక్షణ వంటి 4 అంశాలపై దృష్టి.
- కచ్చితత్వం కోసం డిఫరెన్షియల్ గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ (డీజీపీఎస్) సర్వే విధానాన్ని వాడుతున్నారు. డీజీపీఎస్ నుంచి బహుముఖ కోణంలో డిజిటల్ రూపంలో వచ్చిన ఫలితాలను, గతంలో చేసిన డ్రోన్ సర్వే నుంచి పొందిన డేటాతో అనుసంధానం.
- 7.5 కిలోమీటర్ల మార్గాన్ని కొన్ని భాగాలుగా విభజించి, అవసరం అయిన ప్రదేశాల్లో కంట్రోల్ పాయింట్ల ఏర్పాటు. నిర్దేశిత ప్రదేశాలను కచ్చితంగా నిర్ణయించడానికి హై ప్రెసిషన్ గ్లోబల్ నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్స్ (జీఎన్ఎస్ఎస్) రిసీవర్ల వాడకం.
- పాతబస్తీ మార్గం చాలా పురాతనం అయినది. రోడ్డు కింద మురుగు, తాగునీటి, వరద నీటి పైపులు, టెలికాం, విద్యుత్తు లైన్లు ఉన్నాయి.
- గ్రౌండ్ పెనెట్రేటింగ్ రాడార్ (జీపీఆర్) సర్వే ద్వారా వీటిని గుర్తిస్తున్నారు. మెట్రో స్తంభాలు వచ్చే ప్రదేశంలో వీటిని మరో ప్రదేశానికి మార్చడం కీలకమైన పని అని ఎన్వీఎస్రెడ్డి అన్నారు.
పాతబస్తీ మెట్రో కారిడార్ : 7.5 కి.మీ.లు
ప్రభావిత ఆస్తులు : దాదాపు 1100
ఇంజినీరింగ్ పరిష్కారాలకు సేకరిస్తున్న ఆస్తులు : 886
పూర్తైన ఆస్తుల కూల్చివేత : 550
ఇప్పటి వరకు చెల్లించిన పరిహారం : రూ.443 కోట్లు
మైలురాయి ఏర్పాటు : 100 మీటర్లకు ఒకటి
రెండు సంవత్సరాలల్లో పాతబస్తీ ప్రాంతాల్లో మెట్రో రైళ్లు పరుగులు : దశాబ్దానికిపైగా కొనసాగుతున్న కల పాతబస్తీ మెట్రో. ఎంజీబీఎస్ నుంచి ఫలక్నుమా వరకు అప్పట్లో అలైన్మెంట్ వివాదాలతో అర్ధాంతరంగా ఆగిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా పురోగతి దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. అన్నీ సవ్యంగా సాగితే మరో రెండు సంవత్సరాల్లో పాతబస్తీ ప్రాంతాల్లో మెట్రో రైళ్లు పరుగులు పెడతాయి.
అప్పట్లో ఆలస్యం ఎందుకు? :
- మతపరమైన కట్టడాల వల్ల అలైన్మెంట్ మార్చాలన్న ఎంఐఎం పార్టీ.
- ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు లాభసాటి కావని వెల్లడి కావడం.
- అలైన్మెంట్పై గత ప్రభుత్వం ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం.
- ప్రాజెక్ట్ వ్యయం పెరిగిందని నిర్మాణ సంస్థ ముందుకు రాలేదు.
మెట్రో కారిడార్-2 నిర్మించాల్సింది : జేబీఎస్ నుంచి ఫలక్నుమా వరకు
నిర్మించింది : జేబీఎస్ నుంచి ఎంజీబీఎస్ వరకు
ఇప్పుడున్న ప్రతిపాదన : ఎంజీబీఎస్ నుంచి చాంద్రాయణగుట్ట వరకు
ప్రస్తుత దశ :
- పాతబస్తీలో మిగిలిన మార్గాన్ని రెండో దశలో చేర్చి అనుమతికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించారు. అక్కడే పరిశీలనలో ఉంది.
- సేకరించిన ఆస్తులను కూల్చివేసి రోడ్డు విస్తరణకు మార్గం సుగమం చేస్తున్నారు.
- మెట్రో స్తంభాలు, స్టేషన్లు వచ్చే ప్రదేశంలో కేబుల్స్, భూగర్భ పైపులు తొలగించే ప్రక్రియ కొనసాగిస్తున్నారు.
