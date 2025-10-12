ETV Bharat / state

MBBS నుంచి కలెక్టర్‌ వరకు - తండ్రి కలను నెరవేర్చిన వెంకటేశ్వర్‌

ప్రకాశం జిల్లా ఎడమకల్లు గ్రామం నుంచి తిరుపతి కలెక్టర్‌గా ఎదిగిన వెంకటేశ్వర్‌ - హార్డ్​ వర్క్​తో పాటు, స్మార్ట్‌ వర్క్‌ చేసి తన కలను సాకారం చేసుకున్న ఐఏఎస్ స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 8:56 AM IST

3 Min Read
Inspirational Journey of Tirupati Collector Venkateswar: తన జీవితంలో ప్రతి మలుపు వెనుక తండ్రి కల ఉంది. ఆ కల నెరవేరినప్పటికీ, తండ్రి పక్షవాతంతో మంచానికే పరిమితమవడంతో ఆ ఆనందాన్ని పంచుకోలేకపోయాడు. ఇప్పుడు ఆయన కలను తన కృషితో నిజం చేశారు తిరుపతి కలెక్టర్‌ వెంకటేశ్వర్‌. తన పదవిలో బాధ్యతలతో పాటు విలువలూ, కృతజ్ఞతా భావమూ మిళితమై ఉన్న ఈ ఐఏఎస్‌ అధికారి ప్రయాణం ఎంతో ప్రేరణాత్మకంగా ఉంటుంది.

ఎడమకల్లులో మొదలైన ప్రయాణం: “మాది ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు మండలం ఎడమకల్లు గ్రామం” అని వెంకటేశ్వర్‌ చెబుతారు. చిన్నప్పటి నుంచే చదువుపై ఆసక్తి. వైద్య వృత్తి వైపు మక్కువతో ఎంబీబీఎస్‌ పూర్తిచేశారు. కాని మనసులో మాత్రం మరో స్వప్నం — తండ్రి కల అయిన ఐఏఎస్‌.

“మా నాన్న వెంకటయ్యకు ఒకే కల అదే నేను ఐఏఎస్‌ కావడం. తొలి ప్రయత్నంలోనే ఐఆర్‌ఎస్‌ సాధించా. కానీ నాన్న కల మాత్రం నాలో మిగిలిపోయింది. రెండోసారి ప్రయత్నించి డిఫెన్స్‌ సర్వీసులో వచ్చాను. కానీ ఐఏఎస్‌ సాధించలేక కొంతకాలం నిరాశలో ఉన్నాను. మూడోసారి కష్టపడి ఐఏఎస్‌ సాధించాను,” అని ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. అయితే ఆ సమయానికి తండ్రి పక్షవాతంతో మంచానికే పరిమితమయ్యారు. “ఆయనకు నా విజయం చూపించలేకపోయిన బాధ నాలో ఇప్పటికీ ఉంది. ఆయన కల నెరవేరినా, ఆయన ముఖంలో ఆ ఆనందం చూడలేకపోవడం నాకు పెద్ద బాధ,” అంటారు వెంకటేశ్వర్‌.

“తిరుపతి కలెక్టర్‌ అవ్వడం అదృష్టం”: తిరుపతి జిల్లాకు కలెక్టర్‌గా నియమితులవ్వడం తనకు పెద్ద గౌరవమని ఆయన చెబుతున్నారు. “తిరుపతి కలెక్టర్‌ అంటే ఎంతో పుణ్యం చేసుకోవాలి. ఆ స్థానం దక్కడం గర్వకారణం. అదే సమయంలో జిల్లా అభివృద్ధిలో నా ముద్ర వేసి చూపించాలి. అందరి సహకారంతో అది సాధించగలనని నమ్ముతున్నాను,” అన్నారు.

కృతజ్ఞత మరచిపోలేను: తాను కలెక్టర్‌గా వచ్చిన తొలి రోజుల్లో జరిగిన ఓ సంఘటన ఇప్పటికీ తన మదిలో నిలిచిపోయిందని చెబుతారు. “తిరుపతికి చెందిన వ్యక్తి తన 12 సెంట్ల స్థలం 22ఏలో ఉందని, పదేళ్లుగా తిరుగుతున్నానని వాపోయాడు. వెంటనే సమస్యను పరిష్కరించా. కొద్దిరోజుల తర్వాత ఆ వ్యక్తి కన్నీళ్లతో కృతజ్ఞత చెప్పాడు. ఆ క్షణం నేను ఎప్పటికీ మరచిపోలేను,” అన్నారు.

“కష్టపడి, స్మార్ట్‌గా పనిచేయాలి”: విజయానికి మార్గం కష్టపడి పనిచేయడమే అని ఆయన చెబుతారు. “కష్టపడకుండా ఏదీ రాదు. హార్డ్‌వర్క్‌తో పాటు స్మార్ట్‌ వర్క్‌ కూడా అవసరం. ప్రణాళిక ప్రకారం పనిచేస్తే ఏ లక్ష్యాన్నైనా చేరుకోవచ్చు,” అంటారు వెంకటేశ్వర్‌. జీవితంలోని ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి కుటుంబం పెద్ద బలం అని ఆయన అంటారు. “గతంలో ఒత్తిడి అనిపిస్తే స్నేహితులతో గడిపేవాడిని, యూట్యూబ్‌లో క్రికెట్‌ వీడియోలు చూసేవాడిని. కానీ మా పాప హన్విక పుట్టిన తర్వాత అన్నీ మారిపోయాయి. పాపను చూస్తే అన్ని టెన్షన్‌లు మాయమవుతాయి,” అని చిరునవ్వుతో చెప్పారు.

అమ్మే ప్రేరణ: వెంకటేశ్వర్‌కి సన్నిహిత స్నేహితులు ఏడుగురు. కొందరు ఉద్యోగాల్లో, మరికొందరు వ్యాపారాల్లో ఉన్నారు. వారితో తరచూ మాట్లాడుతుంటారు. వీలైనప్పుడు ట్రెక్కింగ్‌కు కూడా వెళ్తారు. “స్నేహితులు జీవితంలో బ్యాలెన్స్‌ తీసుకొస్తారు,” అంటారు ఆయన. తన జీవితంలో పెద్ద స్ఫూర్తి అమ్మ కాశమ్మ అని చెబుతారు వెంకటేశ్వర్. “అమ్మ సౌదీ అరేబియాలో నర్సింగ్‌ ఉద్యోగం చేశారు. కుటుంబం బాగుండాలని, మేము బాగా చదవాలని ఎంతో కష్టపడ్డారు. చివరకు మేము ఎదిగిన తర్వాత మంచి జీతం ఉన్న ఉద్యోగాన్నీ వదిలి ఇంటికే వచ్చారు. ఆమె త్యాగం నన్ను నేడు ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చింది,” అని ఆయన గర్వంగా చెప్పారు.

అభిరుచులు:

  • ఇష్టమైన పుస్తకాలు: మహాత్మాగాంధీ రచించిన “మై ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్‌ విత్‌ ట్రూత్‌”, రవీంద్రనాథ్‌ ఠాగూర్‌ రాసిన “ది పోస్టాఫీస్‌”
  • ఆహారం: అన్నం, ఎగ్‌బుర్జీ, మటన్‌ కర్రీ, స్వీట్లు
  • క్రీడ: క్రికెట్‌ ఆడటమూ, చూడటమూ ఇష్టమే; బౌలర్‌గా ఆడుతారు
  • ప్రదేశాలు: విశాఖపట్నం, ముస్సోరి ఆయనకు అత్యంత ప్రియమైనవి

విజయం ఒక్కరోజులో రాదు. కానీ కష్టపడితే, నిజాయితీగా పనిచేస్తే, మన కలలన్నీ నిజమవుతాయి. వెంకటేశ్వర్ తన తండ్రి కలను నెరవేర్చినట్లే, ప్రతి ఒక్కరూ తమ కలను సాధించగలరు.

