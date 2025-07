ETV Bharat / state

విరుచుకుపడిన సముద్రం - జలదిగ్భంధంలో మాయపట్నం

Waves Rise on The Uppada Beach At Kakinada District: Waves rise on the Uppada Beach : ఆకాశం మేఘావృతమయితే చాలు ఆ గ్రామాల్లో అలజడి మొదలవుతుంది. ఓ మోస్తరు వర్షం పడిందంటే జనంలో ఆందోళన రేగుతుంది. తుపాను హెచ్చరిక వెలువడిందంటే మాత్రం గజగజ వణికిపోతారు. సునామీలను తలపించేలా ఎగిసిపడే రాకాసి అలలు, బలమైన ఈదురు గాలులు ఆ పల్లెల జనాలకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తాయి.

సముద్రమే జీవనాధారమైన అక్కడి ప్రజలకు ఆ కడలే వారి ఆవాసాలను కబళించేస్తుంది. ఇళ్లు-వాకిళ్లు, బడులు, గుడులు, చర్చిలు వందల ఎకరాల పంట పొలాలు, గ్రామాల్లోని ప్రధాన కట్టడాలు సాగర గర్భంలో కలిపేసుకుంటుంది. తీర ప్రాంత మత్స్యకారులకు నిలువ నీడ లేకుండా చేసి నిరాశ్రయులుగా మారుస్తోంది. సముద్ర కోత ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఉప్పాడ, కోనపాపపేట తీరాల్లోని 8 గ్రామాలకు చెందిన ప్రజలకు దశాబ్దాలుగా అంతులేని వ్యథనే మిగుల్చుతోంది.

కాకినాడ జిల్లా కొత్తపల్లి మండలం ఉప్పాడ తీరంలో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది. ఉదయం సముద్రంలో పెను మార్పులు ఏర్పడి రాకాసి అలలు ఎగసిపడ్డాయి. మాయపట్నం వద్ద సముద్రం విరుచుకుపడింది. భారీ కెరటాలతో మాయపట్నం గ్రామాన్ని ముంచెత్తడంతో ఇళ్లన్నీ పూర్తిగా జలమయ్యాయి.

కోతకు గురైన 30 ఇళ్లు: గతంలో రక్షణగా ఉండే జియో ట్యూబ్ కనుమరుగవ్వడంతో కెరటాలు నేరుగా గ్రామాలపై దూసుకువచ్చాయి. సముద్రం వెంబడి ఉన్న గృహాలు నేలకూలాయి. దాదాపు 30 ఇళ్లు సగం మేర కోతకు గురై సముద్ర గర్భంలో కలిసిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఇళ్లలోకి సముద్రపు నీరు చేరడంతో స్థానికులు బయటికి రాలేకపోతున్నారు. నిత్యావసరాల కోసం ప్రమాదకర పరిస్థితిలో బయటకువస్తున్నారు. సముద్రపు నీటిని వెనక్కి మళ్లించేందుకు అధికారులు రంగంలోకి దిగారు.