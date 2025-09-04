YSRCP LEADERS FRAUD: వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘాల్లో పంట రుణం తీసుకుంటే ఏడాదిలోగా చెల్లించాలి. ఒక్క రోజు ఆలస్యమైనా అపరాధ రుసుము పేరుతో 13 శాతం వడ్డీ వసూలు చేస్తున్నారు. కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వందలాది సహకార సంఘాలు, జిల్లా సహకార బ్యాంకుల్లో వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఆ పార్టీ నేతలు కోట్ల రూపాయలు తీసుకున్నా వసూలు మాటేలేదు. ఐదేళ్లపాటు ఆ పార్టీ నేతలు సొసైటీ నిధులు 6 వేల కోట్ల రూపాయలకుపైగానే దోచుకున్నా ఇప్పటికీ చర్యలు లేవు.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఆ పార్టీ నేతలు ప్రాథమిక సహకార సంఘాల్ని ఐదేళ్లు సొంత బీరువాల్లా వాడేసుకున్నారు. రైతుల పేర్లతో పెద్దఎత్తున రుణాలు తీసుకుని స్వాహా చేసేశారు. పాలవెల్లువ, చేదోడు పథకాల కింద దోచేశారు. మొత్తం అక్రమాల లెక్క తీస్తే 6 వేల కోట్ల రూపాయలకుపైనే కొల్లగొట్టారు. సహకార బ్యాంకులు, పరపతి సంఘాల్లో ఉద్యోగాలూ ఒక్కోటి 10 లక్షల రూపాయల నుంచి 15 లక్షల రూపాయలకు అమ్ముకున్నారు.
11 ఉమ్మడి జిల్లాల పరిధిలోని డీసీసీబీల్లో: ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా పరిధిలోనే వైఎస్సార్సీపీ నేతల అనుచరులు 40 మంది తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చి ఏడాదిదాటినా అక్రమాలకు పాల్పడిన వారిపై చర్యల్లేవు. సమగ్ర విచారణ చేయిస్తేనే వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కోట్లు రూపాయలు స్వాహా చేసిందెవరో బయటపడుతుంది. రాష్ట్రంలోని 11 ఉమ్మడి జిల్లాల పరిధిలోని డీసీసీబీల్లో జరిగిన 200 కోట్ల రూపాయల అక్రమాలపై విచారణ కొనసాగుతోంది.
విజయనగరం, ఏలూరు, కాకినాడ, గుంటూరు డీసీసీబీల్లో అవకతవకలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. 213 ప్రాథమిక సహకార పరపతి సంఘాల పరిధిలో 188 కోట్ల రూపాయల అక్రమాలపైనా విచారణ చేస్తున్నారు. వీటిలో గుంటూరు, నెల్లూరు, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో అధిక సంఘాలున్నాయి. వాస్తవానికి డీసీసీబీ, సహకార పరపతి సంఘాలకు సంబంధించి దోపిడీ ఇంతకు పదింతలు ఉంటుంది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో సహకారశాఖ మంత్రిగా ఉన్న కాకాణి గోవర్ధన్రెడ్డి కొన్ని సంఘాల్లో విచారణను అడ్డుకున్నారు. పలుకుబడి ఉన్న నేతలు కావడంతో వారిపై గత ప్రభుత్వంలో ఈగ వాలలేదు. ఇప్పుడూ అదే పరిస్థితి.
కాకినాడ జిల్లా పరిధిలో 298 PACS (Primary Agricultural Credit Societies)లలో 200 కోట్ల రూపాయలకుపైగా అక్రమాలు జరిగాయి. కిర్లంపూడి సొసైటీలో 104 కోట్లు రూపాయలు పక్కదారి పట్టాయి. గండేపల్లి PACSలో 9,300 మంది రైతులకు తెలియకుండానే వారి పేర్లతో రుణాలు తీసేసుకున్నారు. ఏలేశ్వరంలో 62 కోట్ల రూపాయల అవినీతి జరిగింది. విశాఖపట్నం జిల్లాలోని జానకిరామపురం, చెట్టుపల్లి సొసైటీల్లో వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఆ పార్టీ నేతలు బంధుమిత్రుల పేర్లతో రుణాలు తీసుకున్నారు.
ప్రకాశం జిల్లా పల్లామల్లి సహకార సంఘంలో కోటికి పైగా నిధులు పక్కదారి పట్టాయి. కారుమంచి సొసైటీలో ఏడేళ్లపాటు ఆడిట్ ఊసే లేదు. 230 మందికి రుణాలిస్తే అందులో 70 మందే కనిపిస్తున్నారు. అధిక శాతం బోగస్ రుణాలే. నోటీసులిచ్చినా రాజకీయ ఒత్తిడితో చర్యలు నిలిచిపోయాయి.
గుంటూరు జిల్లాలో పొదుపు సంఘాల పేరుతో వేయి కోట్ల రూపాయల రుణాల్ని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు దోచేశారు. రిజిస్ట్రేషన్ లేని సంఘాలకు కూడా రుణాలిచ్చేశారు. 48 సంఘాలు డబుల్ ఎంట్రీగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఒక సంఘంలో ప్రెసిడెంట్, మరో సంఘంలో సభ్యుడిగా ఇలా ఒక్కొక్కరు రెండు, మూడు సంఘాల్లో నమోదయ్యారు. మొత్తంగా సహకార బ్యాంకును కొల్లగొట్టారు. నల్లపాడు డీసీసీబీ శాఖలోనూ రూ.6 కోట్లకు పైగా దోచేశారు. ఒక్క వినుకొండ నియోజకవర్గంలోనే అవినీతి 125 కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఉంటుందని అంచనా.
వీటన్నింటిపై పొదుపు సంఘాల మహిళలే ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. ప్రకాశం జిల్లాలో 2019 నుంచి 2024 మధ్య చేదోడు, పాలవెల్లువ పథకాలతో జిల్లా సహకార బ్యాంకులో భారీ ఎత్తున దోచేశారు. అనర్హుల పేర్లతో రుణాలు మంజూరు చేయించి స్వాహా చేశారు. YSR కడప జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ నేత జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల భూమిని భార్య పేరుతో రాయించుకుని, డీసీసీబీలో రుణం తీసుకున్నారు. చిత్తూరు జిల్లాలో వి.కోటకు చెందిన వైఎస్సార్సీపీ నేత కుటుంబసభ్యులు ఏకంగా కోటి 62 లక్షల రూపాయలు పంట రుణం తీసుకున్నారు. ఉద్యోగులకే భవన నిర్మాణ కాంట్రాక్టులు ఇచ్చారు.
