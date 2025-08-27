ETV Bharat / state

కామారెడ్డి- భిక్కనూర్‌ రూట్​లో భారీగా వరద - తేలియాడిన రైలు పట్టాలు - FLOATING RAILWAY TRACKS IN TG

కామారెడ్డి జిల్లాలో భారీ వర్షాలతో పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు, వంకలు - కామారెడ్డి బిక్కనూర్​ మార్గంలో రైలు పట్టాల కింద పోటెత్తిన భారీ వరద, భారీ గండి - ఆ మార్గంలో రైళ్ల రాకపోకలు నిలిపివేత

Floating Railway Tracks In Kamareddy
Floating Railway Tracks In Kamareddy (Twitter)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 27, 2025 at 3:25 PM IST

Floating Railway Tracks In Kamareddy : కుండపోత వర్షాల నేపథ్యంలో కామారెడ్డి జిల్లాలో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎల్లారెడ్డి మండలంలో భారీగా వరద ప్రవహిస్తోంది. ఈ క్రమంలో కామారెడ్డి -భిక్కనూర్‌ మార్గంలో ట్రైన్ పట్టాల కింద వరద పోటెత్తడంతో భారీ గండిపడింది. దీంతో అధికారులు ట్రైన్ల రాకపోకలను నిలిపివేశారు.

కామారెడ్డి- భిక్కనూర్‌ రూట్​లో భారీగా వరద - తేలియాడిన రైలు పట్టాలు (ETV)

ఆ మార్గంలో నిలిచిపోయిన రాకపోకలు : ఎడతెరిపి లేని వర్షాల కారణంగా హైదరాబాద్‌-కామారెడ్డి మధ్య పలు రైళ్ల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. రెండు ట్రైన్లను అధికారులు రద్దు చేశారు. మరో నాలుగు రైళ్లను దారి మళ్లించారు. కాచిగూడ-మెదక్‌, నిజామాబాద్‌-తిరుపతి ట్రైన్లను రద్దు చేశారు. ఈ రూట్​లో భారీ వర్షం కారణంగా పలుచోట్ల పట్టాలపై నుంచి వరద ప్రవహిస్తోంది. కామారెడ్డి జిల్లా వ్యాప్తంగా కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.

Floating Railway Tracks In Kamareddy
కామారెడ్డి జిల్లాలో నమోదైన వర్షపాతం వివరాలు (ETV)

కామారెడ్డి జిల్లాలో ప్రభుత్వ బడులకు సెలవు : కామారెడ్డి జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వానజల్లులు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో అక్కడి ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు బడులకు జిల్లా కలెక్టర్‌ రేపు(గురువారం) సెలవు ప్రకటించారు. కామారెడ్డి, మెదక్‌, సిద్దిపేట జిల్లాలను కుండపోత వర్షాలు వణికిస్తున్నాయి. కామారెడ్డి పట్టణంలోని పలు కాలనీలు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. జిల్లాలోని ఆర్గొండలో అత్యధికంగా 31.93 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం రికార్డయింది. మెదక్‌ జిల్లాలోని నాగాపూర్‌లో 20.88 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.

అధికారులను అప్రమత్తం చేసిన సీఎం రేవంత్‌ : భారీ వర్షాల దృష్ట్యా కామారెడ్డి, మెదక్‌ జిల్లాల కలెక్టర్లను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి అప్రమత్తం చేశారు. ముంపు ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలను చేపట్టాలని ఆదేశించారు. అన్ని విభాగాల అధికారులు సమన్వయంతో సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పారు. ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌(జాతీయ విపత్తు రెస్క్యూ బృందాలు), ఎస్డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాల సాయం తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

వరదలో చిక్కుకున్న ఆరుగురు : భారీ వర్షాల కారణంగా కామారెడ్డి జిల్లా తిమ్మారెడ్డిలోని కల్యాణి వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. వాగుపై బొగ్గు గుడిసె సమీపంలో బ్రిడ్జి(వంతెన) నిర్మాణ పనులు చేపడుతున్న ఆరుగురు కార్మికులు వరదలో చిక్కుకున్నారు. డీసీఎంలో అమర్చినటువంటి నీళ్ల ట్యాంకర్ పైకి ఎక్కి సాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ వరద కారణంగా రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. దీంతో స్థానికులు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు.

కామారెడ్డి, మెదక్​ జిల్లాలకు రెడ్​ అలర్ట్​ : వాయవ్య బంగాళాఖాతం దాని పరిసరాల్లో ఒడిశా, బంగాల్​ తీరాలకు సమీపంలో కొనసాగిన అల్పపీడనం మరింత బలపడి తీవ్ర అల్పపీడనంగా అదే ప్రాంతంలో కొనసాగుతోందని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఈ అల్పపీడనం రాగల 24 గంటల్లో వాయవ్యదిశలో నెమ్మదిగా కదిలి ఒడిశా తీరానికి చేరే అవకాశం ఉన్నట్లుగా తెలిపింది. దీని ప్రభావం కారణంగా రాష్ట్రంలో మూడు రోజుల పాటు విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించింది.

ఇవాళ మెదక్‌, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో అతి భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షపు జల్లలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. ఈ మేరకు ఈ రెండు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, యాదాద్రి భువనగిరి, జనగాం, హనుమకొండ, వరంగల్, మహబూబాబాద్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వానలు కురుస్తాయని తెలిపింది. ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. మిగతా అన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలను ఐఎండీ జారీ చేసింది.

మెదక్​, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో వాన బీభత్సం - ఎక్కడికక్కడ తెగిపోయిన రోడ్లు, కల్వర్టులు

నేడు, రేపు భారీ వర్ష సూచన - అధికారులను అప్రమత్తం చేసిన సీఎం

