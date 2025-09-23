ETV Bharat / state

తన గదిలోని బాత్రూంలో మహిళ సూసైడ్ - 'పరువు' కోసం ఆలస్యం చేస్తే ప్రాణమే పోయింది!

కుమారుడి చికిత్స కోసం నగరానికి వచ్చిన మహిళ - తన గదిలోని బాత్రూంలో ఉరి వేసుకుంటుండగా చూసిన యువకుడు - ఎవరి సాయం కోరకుండా కాపాడేందుకు ప్రయత్నం - ఆలస్యం కావడంతో ఆగిన ఊపిరి!

Married Woman Dies in Hyderabad
ETV Bharat Telangana Team

September 23, 2025

Married Woman Dies in Hyderabad : పరిచయం ఉన్న మహిళ తన కళ్లముందే ఉరేసుకుంటున్నా, ఇతరుల సాయం కోరకుండా తానే రక్షించేందుకు ఓ యువకుడు ప్రయత్నించాడు. ఈ క్రమంలో ఆలస్యం చేయడంతో చివరికి ఆమె తుది శ్వాస విడిచింది. ఈ ఘటన హైదరాబాద్​ నాగోల్ పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. ఇన్​స్పెక్టర్​ మక్బూల్ ​జానీ కథనం ప్రకారం,

అసలేం జరిగిందంటే? : మహబూబాబాద్​ జిల్లా రెడ్యాలకు చెందిన మహిళ (38)కు భర్త, కుమార్తె, కుమారుడు ఉన్నారు. వీరి ఇంటికి సమీపంలోనే నివసించే బానోత్​ అనిల్​ నాయక్​ (24) అనే యువకుడితో ఆమెకు పరిచయం ఉంది. అనిల్​ హైదరాబాద్​ నాగోల్​లోని అంధుల కాలనీలో నివాసం ఉంటున్నాడు. అయితే ఈ నెల 20న తన మూడేళ్ల కుమారుడికి నగరంలోని ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేయిస్తానని ఇంట్లో చెప్పి బయలుదేరిన ఆమె, అనిల్​ వద్దకు వచ్చింది. 21న రాత్రి వరకు ఇద్దరూ కలిసే ఉన్నారు.

కళ్ల ముందే చనిపోతున్నా రక్షించలేకపోయిన యువకుడు : మరునాడు అనిల్​ కూరగాయల కోసం బజారుకు వెళ్లాడు. తను తిరిగి ఇంటికి వచ్చే సమయానికి ఆమె బాత్రూంలోకి వెళ్లి గడియ పెట్టుకుంది. ఆ తలుపు తీయమని అనిల్ ఎంత బతిమాలినా స్పందన లేకపోయేసరికి బాత్రూం వెంటిలేటర్​ నుంచి చూడగా ఆమె ఉరివేసుకోవడం కనిపించింది. దీంతో వెంటనే అతను తలుపు బద్దలు కొట్టి లోనికి వెళ్లే ప్రయత్నం చేశాడు. ఈలోపు ఆమె హ్యాంగర్​కు చీరతో ఉరేసుకుని తుది శ్వాస విడిచింది. ఆ మహిళ తన కళ్లముందే ఉరి వేసుకుంటున్నా, ఆమె తన ఇంట్లో ఉందన్న విషయం తెలిస్తే తన పరువు పోతుందేమోనన్న ఆలోచనతో ఇతరుల సాయం కోరకుండా తానే కాపాడేందుకు ఆ యువకుడు ప్రయత్నించాడు.

పరువు పోతుందని భయపడి : ఈ క్రమంలో ఆలస్యం కావడంతో చివరికి ఆమె తుది శ్వాస విడిచింది. తన ఇంట్లో ఓ మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకుందని చుట్టుపక్కల వారికి తెలిస్తే తన పరువు పోతుందని భయపడిన అతడు, ఏం చేయాలో తెలియని దిక్కుతోచని స్థితిలో తానూ ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. వెంటనే వంట గదిలోకి వెళ్లి కత్తితో తన చేయి కోసుకున్నాడు.

అనిల్​ వల్లే చనిపోయింది! : తన కళ్లెదురుగా మృతురాలి మూడేళ్ల కుమారుడు గుక్కపెట్టి ఏడుస్తుండటంతో చనిపోవాలనుకున్న తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నాడు. వెంటనే రక్తం కారుతున్న చేతికి దస్తీ కట్టుకున్నాడు. మృతదేహాన్ని ఇంట్లోనే వదిలేసి, చిన్నారిని తీసుకుని నేరుగా నాగోల్​ పోలీస్​స్టేషన్​కు వెళ్లాడు. జరిగినదంతా చెప్పి పిల్లాడిని వారికి అప్పగించాడు. పోలీసుల సమాచారం మేరకు అక్కడకు చేరుకున్న మహిళ కుటుంబసభ్యులు, బంధువులు అనిల్​ను కఠినంగా శిక్షించాలని కోరుతూ పోలీస్​స్టేషన్​ ఎదుట బైఠాయించారు. ఘటనపై విచారణ జరిపి, తగు చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు హామీ ఇవ్వడంతో ఆందోళన విరమించారు.

