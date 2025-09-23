తన గదిలోని బాత్రూంలో మహిళ సూసైడ్ - 'పరువు' కోసం ఆలస్యం చేస్తే ప్రాణమే పోయింది!
కుమారుడి చికిత్స కోసం నగరానికి వచ్చిన మహిళ - తన గదిలోని బాత్రూంలో ఉరి వేసుకుంటుండగా చూసిన యువకుడు - ఎవరి సాయం కోరకుండా కాపాడేందుకు ప్రయత్నం - ఆలస్యం కావడంతో ఆగిన ఊపిరి!
Published : September 23, 2025 at 2:48 PM IST
Married Woman Dies in Hyderabad : పరిచయం ఉన్న మహిళ తన కళ్లముందే ఉరేసుకుంటున్నా, ఇతరుల సాయం కోరకుండా తానే రక్షించేందుకు ఓ యువకుడు ప్రయత్నించాడు. ఈ క్రమంలో ఆలస్యం చేయడంతో చివరికి ఆమె తుది శ్వాస విడిచింది. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ నాగోల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. ఇన్స్పెక్టర్ మక్బూల్ జానీ కథనం ప్రకారం,
అసలేం జరిగిందంటే? : మహబూబాబాద్ జిల్లా రెడ్యాలకు చెందిన మహిళ (38)కు భర్త, కుమార్తె, కుమారుడు ఉన్నారు. వీరి ఇంటికి సమీపంలోనే నివసించే బానోత్ అనిల్ నాయక్ (24) అనే యువకుడితో ఆమెకు పరిచయం ఉంది. అనిల్ హైదరాబాద్ నాగోల్లోని అంధుల కాలనీలో నివాసం ఉంటున్నాడు. అయితే ఈ నెల 20న తన మూడేళ్ల కుమారుడికి నగరంలోని ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేయిస్తానని ఇంట్లో చెప్పి బయలుదేరిన ఆమె, అనిల్ వద్దకు వచ్చింది. 21న రాత్రి వరకు ఇద్దరూ కలిసే ఉన్నారు.
కళ్ల ముందే చనిపోతున్నా రక్షించలేకపోయిన యువకుడు : మరునాడు అనిల్ కూరగాయల కోసం బజారుకు వెళ్లాడు. తను తిరిగి ఇంటికి వచ్చే సమయానికి ఆమె బాత్రూంలోకి వెళ్లి గడియ పెట్టుకుంది. ఆ తలుపు తీయమని అనిల్ ఎంత బతిమాలినా స్పందన లేకపోయేసరికి బాత్రూం వెంటిలేటర్ నుంచి చూడగా ఆమె ఉరివేసుకోవడం కనిపించింది. దీంతో వెంటనే అతను తలుపు బద్దలు కొట్టి లోనికి వెళ్లే ప్రయత్నం చేశాడు. ఈలోపు ఆమె హ్యాంగర్కు చీరతో ఉరేసుకుని తుది శ్వాస విడిచింది. ఆ మహిళ తన కళ్లముందే ఉరి వేసుకుంటున్నా, ఆమె తన ఇంట్లో ఉందన్న విషయం తెలిస్తే తన పరువు పోతుందేమోనన్న ఆలోచనతో ఇతరుల సాయం కోరకుండా తానే కాపాడేందుకు ఆ యువకుడు ప్రయత్నించాడు.
పరువు పోతుందని భయపడి : ఈ క్రమంలో ఆలస్యం కావడంతో చివరికి ఆమె తుది శ్వాస విడిచింది. తన ఇంట్లో ఓ మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకుందని చుట్టుపక్కల వారికి తెలిస్తే తన పరువు పోతుందని భయపడిన అతడు, ఏం చేయాలో తెలియని దిక్కుతోచని స్థితిలో తానూ ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. వెంటనే వంట గదిలోకి వెళ్లి కత్తితో తన చేయి కోసుకున్నాడు.
అనిల్ వల్లే చనిపోయింది! : తన కళ్లెదురుగా మృతురాలి మూడేళ్ల కుమారుడు గుక్కపెట్టి ఏడుస్తుండటంతో చనిపోవాలనుకున్న తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నాడు. వెంటనే రక్తం కారుతున్న చేతికి దస్తీ కట్టుకున్నాడు. మృతదేహాన్ని ఇంట్లోనే వదిలేసి, చిన్నారిని తీసుకుని నేరుగా నాగోల్ పోలీస్స్టేషన్కు వెళ్లాడు. జరిగినదంతా చెప్పి పిల్లాడిని వారికి అప్పగించాడు. పోలీసుల సమాచారం మేరకు అక్కడకు చేరుకున్న మహిళ కుటుంబసభ్యులు, బంధువులు అనిల్ను కఠినంగా శిక్షించాలని కోరుతూ పోలీస్స్టేషన్ ఎదుట బైఠాయించారు. ఘటనపై విచారణ జరిపి, తగు చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు హామీ ఇవ్వడంతో ఆందోళన విరమించారు.
