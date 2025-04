ETV Bharat / state

రావి, వేప చెట్లకు పెళ్లి చూశాం - కానీ ఇక్కడ మామిడి చెట్లకు కల్యాణం చేశారు - MARRIAGE TO MANGO TREES

Updated : April 12, 2025 at 5:25 PM IST

Published : April 12, 2025 at 5:08 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Marriage To Mango Trees In Thungur of Jagtial District : మనుషులకు వివాహాలు కావటం సర్వసాధారణమైన విషయం. మనుషులకే కాకుండా కొన్ని ప్రాంతాల్లో మూగజీవాలకు పెళ్లిళ్లు చేయడం చేయటం చూస్తుంటాం. అలాగే వేప చెట్టుకు, రావి చెట్టుకు శాస్ట్రోక్తంగా పెళ్లి జరిపించడం చూశాం. ఓ రైతు దంపతులు మాత్రం మామిడి చెట్లకు వివాహం చేశారు. ఈ ఘటన జగిత్యాల జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,

అన్నదాతలు పంటలు బాగా పండి అధిక దిగుబడులు రావాలని దేవుడికి వివిధ రకాల పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. పంటలను ఇంట్లో వ్యక్తిగా భావిస్తారు. జగిత్యాల జిల్లా బీర్‌పూర్‌ మండలం తుంగూరులో ఓగుల అనిల - అజయ్ దంపతులు వ్యవసాయం చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఈ దంపతులు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం మామిడి తోట సాగు చేయడం ప్రారంభించారు. ఈ తోటను వారు కంటికిరెప్పలా కాపాడుకుంటూ వచ్చారు. ప్రస్తుతం మామిడి తోట కాపుకొచ్చింది.