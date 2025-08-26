ETV Bharat / state

8 పదుల వయసులో కాలాన్ని ఈదేస్తున్నాడు - పతకాల పంట పండిస్తున్నాడు - MARRI LAKSHMAN REDDY IN SWIMMING

ఎనభై ఏళ్లలో ఈత కొడుతూ పతకాలు సాధిస్తున్న మర్రి లక్ష్మణ్‌రెడ్డి - 75వ సంవత్సరం నుంచి స్విమ్మింగ్‌పై దృష్టి - ఎంతో మందికి ఆదర్శం

Marri Lakshman Reddy in Swimming Competitions
Marri Lakshman Reddy in Swimming Competitions (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2025 at 12:02 PM IST

2 Min Read

Marri Lakshman Reddy in Swimming Competitions : ఎనిమిది పదుల వయసులో చాలా మంది చేతి కర్ర లేకుండా అడుగు తీసి అడుగు వేయలేరు. మరికొందరు వృద్ధాప్య సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటారు. అతను మాత్రం కాలాన్ని ఈదేస్తూ ఎనభై సంవత్సారాలు దాటినా ఈత పోటీల్లో పతకాల పంట పండిస్తున్నాడు. వయసు కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమేనని, మనసు ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చని నిరూపిస్తున్నాడు ఎంఎల్‌ఆర్‌ గ్రూపు విద్యాసంస్థల ఛైర్మన్‌ మర్రి లక్ష్మణ్‌ రెడ్డి. ఈ సంవత్సరం మార్చి 20న 81 సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టారు. అయినప్పటికీ ఈత పోటీల్లో తనదైన శైలిలో విజయాలను సొంతం చేసుకుంటూ ఔరా అనిపిస్తూ యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు మర్రి లక్ష్మణ్‌ రెడ్డి.

మర్రి లక్ష్మణ్‌ రెడ్డిది సాధారణ కుటుంబం : బోయిన్‌పల్లికి చెందిన మర్రి బాల్‌రెడ్డి, భాగమ్మ దంపతులకు ఆరో సంతానంగా జన్మించిన లక్ష్మణ్‌ రెడ్డి ఇంటర్మీయట్ చదివారు. 1982 సంవత్సరంలో బాలానగర్‌లో సెయింట్‌ మార్టిన్స్‌ స్కూల్‌ ప్రారంభించారు. అంచెలంచెలుగా ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజీలను ఏర్పాటు చేశారు. అరుంధతిని వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు. కుమారుడు రాజశేఖర్‌ రెడ్డి. ఈయన ప్రస్తుత మల్కాజిగిరి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు.

75వ సంవత్సరం నుంచి స్విమ్మింగ్‌పై దృష్టి : టోర్నీలతో సంబంధం లేకుండా ప్రతీ రోజు సాధన చేస్తారు. ప్రతీ రోజు ఉదయం 30 నిమిషాల నుంచి 40 నిమిషాల వరకు స్విమ్మింగ్‌ చేస్తారు. మితంగా ఆహరం తీసుకోవడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడంతో తనకు ఈ వయసులోనూ బీపీ, షుగర్‌ లేదని తెలిపారు. జీవనశైలిలో వచ్చిన మార్పుల కారణంగా హైదరాబాద్​ నగర యువత ఊబకయం, బీపీ, షుగర్‌ వంటి వ్యాధులతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తన 75వ సంవత్సరం నుంచి స్విమ్మింగ్‌పై దృష్టి సారించినట్లు పేర్కొన్నారు.

మర్రి లక్ష్మణ్‌ రెడ్డి సాధించిన విజయాలు : -

  • 2022లో 78 సంవత్సరాల వయసులో బెంగళూరు వేదికగా నిర్వహించిన పాన్‌ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్‌ మాస్టర్స్‌ గేమ్స్‌లో స్విమ్మింగ్‌ పోటీల్లో 2 వందల మీటర్ల ఫ్రీస్టైల్, వంద మీటర్ల బ్రెస్ట్‌స్ట్రోక్‌లో గెలుపొంది 2 బంగారు పతకాలను కైవసం చేసుకున్నారు.
  • 2023, 2025 సంవత్సరాల్లో ఏపీలోని విజయవాడ వద్ద 1.5 కిలో మీటర్ల మేర కృష్ణానదిని 46, 40 నిమిషాలలోనే అలవోకగా ఈత కొట్టారు.
  • గత సంవత్సరం గుజరాత్‌లో మాస్టర్స్‌ ఫెడరేషన్‌ పోటీల్లో మొత్తం ఏడు పతకాలను కొల్లగొట్టారు. వంద మీటర్ల ఫ్రీస్టైల్, 50మీ, 100మీ బ్రెస్ట్‌స్ట్రోక్‌లో తొలిస్థానంలో నిలిచి గోల్డ్‌మెడల్స్‌ సాధించారు.
  • చండీగఢ్‌ వేదికగా ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్‌లో జరిగిన జాతీయ స్విమ్మింగ్‌ పోటీల్లో రెండు బంగారు, ఒక వెండి, రెండు కాంస్య పతకాలను సొంతం చేసుకున్నారు.

"నేను 75వ ఏట నుంచి స్విమ్మింగ్‌ చేస్తున్నాను. టోర్నీలతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి రోజు సాధన చేస్తాను. ప్రతీ రోజు ఉదయం 30 నిమిషాల నుంచి 40 నిమిషాల వరకు స్విమ్మింగ్‌ చేస్తా. మితంగా ఆహారం తీసుకోవడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేస్తాను. నాకు ఈ వయసులోనూ బీపీ, షుగర్‌ లేదు. జీవనశైలిలో వచ్చిన మార్పుల కారణంగా హైదరాబాద్​ నగర యువత ఊబకాయం, బీపీ, షుగర్‌ వంటి వ్యాధులతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు."- మర్రి లక్ష్మణ్‌ రెడ్డి, ఎంఎల్‌ఆర్‌ గ్రూపు విద్యాసంస్థల ఛైర్మన్‌

సిమ్మింగ్​లో ఐదుగురు అక్కాచెల్లెళ్లు భళా- రాష్ట్ర, జిల్లాస్థాయి పోటీల్లో పతకాల పంట- పోలీస్​ శాఖలో జాబ్స్!

నాన్​స్టాప్​గా 12 గంటలు ఈత- తల్లీకొడుకుల రేర్​ ఫీట్​- ఆసియా రికార్డ్స్​లో చోటు

Marri Lakshman Reddy in Swimming Competitions : ఎనిమిది పదుల వయసులో చాలా మంది చేతి కర్ర లేకుండా అడుగు తీసి అడుగు వేయలేరు. మరికొందరు వృద్ధాప్య సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటారు. అతను మాత్రం కాలాన్ని ఈదేస్తూ ఎనభై సంవత్సారాలు దాటినా ఈత పోటీల్లో పతకాల పంట పండిస్తున్నాడు. వయసు కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమేనని, మనసు ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చని నిరూపిస్తున్నాడు ఎంఎల్‌ఆర్‌ గ్రూపు విద్యాసంస్థల ఛైర్మన్‌ మర్రి లక్ష్మణ్‌ రెడ్డి. ఈ సంవత్సరం మార్చి 20న 81 సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టారు. అయినప్పటికీ ఈత పోటీల్లో తనదైన శైలిలో విజయాలను సొంతం చేసుకుంటూ ఔరా అనిపిస్తూ యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు మర్రి లక్ష్మణ్‌ రెడ్డి.

మర్రి లక్ష్మణ్‌ రెడ్డిది సాధారణ కుటుంబం : బోయిన్‌పల్లికి చెందిన మర్రి బాల్‌రెడ్డి, భాగమ్మ దంపతులకు ఆరో సంతానంగా జన్మించిన లక్ష్మణ్‌ రెడ్డి ఇంటర్మీయట్ చదివారు. 1982 సంవత్సరంలో బాలానగర్‌లో సెయింట్‌ మార్టిన్స్‌ స్కూల్‌ ప్రారంభించారు. అంచెలంచెలుగా ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజీలను ఏర్పాటు చేశారు. అరుంధతిని వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు. కుమారుడు రాజశేఖర్‌ రెడ్డి. ఈయన ప్రస్తుత మల్కాజిగిరి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు.

75వ సంవత్సరం నుంచి స్విమ్మింగ్‌పై దృష్టి : టోర్నీలతో సంబంధం లేకుండా ప్రతీ రోజు సాధన చేస్తారు. ప్రతీ రోజు ఉదయం 30 నిమిషాల నుంచి 40 నిమిషాల వరకు స్విమ్మింగ్‌ చేస్తారు. మితంగా ఆహరం తీసుకోవడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడంతో తనకు ఈ వయసులోనూ బీపీ, షుగర్‌ లేదని తెలిపారు. జీవనశైలిలో వచ్చిన మార్పుల కారణంగా హైదరాబాద్​ నగర యువత ఊబకయం, బీపీ, షుగర్‌ వంటి వ్యాధులతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తన 75వ సంవత్సరం నుంచి స్విమ్మింగ్‌పై దృష్టి సారించినట్లు పేర్కొన్నారు.

మర్రి లక్ష్మణ్‌ రెడ్డి సాధించిన విజయాలు : -

  • 2022లో 78 సంవత్సరాల వయసులో బెంగళూరు వేదికగా నిర్వహించిన పాన్‌ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్‌ మాస్టర్స్‌ గేమ్స్‌లో స్విమ్మింగ్‌ పోటీల్లో 2 వందల మీటర్ల ఫ్రీస్టైల్, వంద మీటర్ల బ్రెస్ట్‌స్ట్రోక్‌లో గెలుపొంది 2 బంగారు పతకాలను కైవసం చేసుకున్నారు.
  • 2023, 2025 సంవత్సరాల్లో ఏపీలోని విజయవాడ వద్ద 1.5 కిలో మీటర్ల మేర కృష్ణానదిని 46, 40 నిమిషాలలోనే అలవోకగా ఈత కొట్టారు.
  • గత సంవత్సరం గుజరాత్‌లో మాస్టర్స్‌ ఫెడరేషన్‌ పోటీల్లో మొత్తం ఏడు పతకాలను కొల్లగొట్టారు. వంద మీటర్ల ఫ్రీస్టైల్, 50మీ, 100మీ బ్రెస్ట్‌స్ట్రోక్‌లో తొలిస్థానంలో నిలిచి గోల్డ్‌మెడల్స్‌ సాధించారు.
  • చండీగఢ్‌ వేదికగా ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్‌లో జరిగిన జాతీయ స్విమ్మింగ్‌ పోటీల్లో రెండు బంగారు, ఒక వెండి, రెండు కాంస్య పతకాలను సొంతం చేసుకున్నారు.

"నేను 75వ ఏట నుంచి స్విమ్మింగ్‌ చేస్తున్నాను. టోర్నీలతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి రోజు సాధన చేస్తాను. ప్రతీ రోజు ఉదయం 30 నిమిషాల నుంచి 40 నిమిషాల వరకు స్విమ్మింగ్‌ చేస్తా. మితంగా ఆహారం తీసుకోవడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేస్తాను. నాకు ఈ వయసులోనూ బీపీ, షుగర్‌ లేదు. జీవనశైలిలో వచ్చిన మార్పుల కారణంగా హైదరాబాద్​ నగర యువత ఊబకాయం, బీపీ, షుగర్‌ వంటి వ్యాధులతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు."- మర్రి లక్ష్మణ్‌ రెడ్డి, ఎంఎల్‌ఆర్‌ గ్రూపు విద్యాసంస్థల ఛైర్మన్‌

సిమ్మింగ్​లో ఐదుగురు అక్కాచెల్లెళ్లు భళా- రాష్ట్ర, జిల్లాస్థాయి పోటీల్లో పతకాల పంట- పోలీస్​ శాఖలో జాబ్స్!

నాన్​స్టాప్​గా 12 గంటలు ఈత- తల్లీకొడుకుల రేర్​ ఫీట్​- ఆసియా రికార్డ్స్​లో చోటు

For All Latest Updates

TAGGED:

మర్రి లక్ష్మణ్‌ రెడ్డిMARRI LAKSHMAN REDDYMARRI LAKSHMAN REDDY SWIMMINGMARRI LAKSHMAN REDDY IN SWIMMING

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

దాంపత్య సమస్యలా? - కఠిన నిర్ణయాలు వద్దు - అక్కడికి వెళితే అన్నీ సర్దుకుంటాయి!

చిలగడదుంపతో కమ్మని "పిజ్జా" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

తక్కువ ధరకే బంగారు నాణేలు అన్నారు - 'కోడి రక్తం'తో రూ.20 లక్షలు కొట్టేశారు

త్వరలోనే ఖమ్మం-దేవరపల్లి హైవేపై రయ్​ రయ్​ - చివరి దశకు చేరుకున్న పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.