దక్షిణాది శక్తిమంతుల జాబితా - మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్​కు స్థానం

సౌత్​ పవర్​​ లిస్ట్​-100లో మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్​కు చోటు - దుబాయ్‌లో జరిగిన సౌత్‌ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్‌ వీకెండ్‌ 2025లో పురస్కారం ప్రదానం

Margadarsi MD Sailaja kiron Gets Place in South power List
Margadarsi MD Sailaja kiron Gets Place in South power List (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 5, 2025 at 7:18 AM IST

Margadarsi MD Sailaja Kiron Gets Place in South Power List : మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్​కు సౌత్​ పవర్​​ లిస్ట్​-100లో చోటు దక్కింది. దక్షిణాది రాష్ట్రాల నుంచి వేర్వేరు రంగాల్లో రాణిస్తున్న ప్రభావశీల వ్యక్తులను ఈ పురస్కారానికి ఎంపిక చేశారు. వ్యాపారవేత్తలు, ప్రఖ్యాత కళాకారులు, సామాజికవేత్తలు తదితరులు ఇందులో ఉన్నారు. అవుట్‌ లుక్‌ ఇండియా మ్యాగజైన్‌ సహకారంతో సౌత్‌ పవర్‌ లిస్ట్‌-100ను సైబా రూపొందించింది. గురువారం రాత్రి దుబాయ్‌లో మొదలైన సౌత్‌ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్‌ వీకెండ్‌ 2025లో జాబితా విడుదలైంది.

ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో తెలంగాణ ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు నుంచి శైలజా కిరణ్‌ పురస్కారాన్ని స్వీకరించారు. ఆమె నాయకత్వంలో మార్గదర్శి చిట్‌ఫండ్‌ భారతదేశంలోనే అత్యంత విశ్వసనీయమైన ఆర్థిక సంస్థలలో ఒకటిగా ఎదిగిందని నిర్వాహకులు ప్రశంసించారు. ఖాతాదారుల ప్రయోజనాలను కాపాడటంలో ముందుంటూ, ఆర్థిక రంగంలో నమ్మకాన్ని కలిగించడంలో ఆమె చేసిన కృషి గురించి వివరించారు. కార్యక్రమంలో తెలంగాణ కార్మిక శాఖ మంత్రి వివేక్ వెంకట స్వామి, సినీ తారలు శ్రియా శరణ్, మంచు లక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా శైలజా కిరణ్‌ మాట్లాడారు. 'నేను వివాహంతో మీడియా దిగ్గజం రామోజీరావు కుటుంబంలోకి అడుగుపెట్టా. పెళ్లయ్యాక నేను పని చేసేందుకు అంగీకరించాలని నా కాబోయే భర్తకు ముందే చెప్పా. ఇక్కడ ప్రతి మహిళకు నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా. కుమార్తె అయినా, కోడలైనా కఠినంగా శ్రమిస్తే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. ఈ రోజు మార్గదర్శి నాలుగు రాష్ట్రాల్లో 3 లక్షల మందికి పైగా ఖాతాదారులను కలిగి ఉంది. ఏటా రూ.12 వేల కోట్ల వ్యాపారం చేస్తున్నాం. నా వ్యక్తిగత శ్రమతో పాటు వేంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులు, నా తల్లిదండ్రులు, అత్తామామలు, నా భర్త, ముగ్గురు కుమార్తెల సహకారంతో ఈ విజయం సాధ్యమైంది.

ఈ వేదికపై నిలబడి పురస్కారం తీసుకోవడానికి కారణం మా బృందం. నాయకులు సమర్థంగా నడిపినప్పుడు మాత్రమే గొప్ప విజయాలు సాధ్యమవుతాయి. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో అండగా నిలిచిన మా ఖాతాదారులకు ఈ అవార్డును అంకితం చేస్తున్నా. సామాజిక బాధ్యతలో మా గ్రూపు తరఫున లక్ష మొక్కలను నాటే కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేశాం. ఇది నాకు చాలా ఇష్టమైన పని’ అని అన్నారు. పురస్కారాలు అందుకున్న వారిలో బయలాజికల్‌-ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరెక్టర్లు మహిమా దాట్ల, పూర్ణిమ, వీఆర్‌ఎల్‌ గ్రూప్‌ ఎండీ డాక్టర్‌ ఆనంద్‌ శంకేశ్వర్, స్వస్తిక్‌ మసాలాస్‌ ఎండీ ఎ.వి.ద్వారకానాథ్, నారాయణ విద్యాసంస్థల డైరెక్టర్‌ డాక్టర్‌ సింధూర, బిగ్‌సి వ్యవస్థాపకులు బాలు చౌదరి తదితరులు ఉన్నారు.

మహిళా మార్గదర్శి అవార్డు అందుకున్న మార్గదర్శి ఎండీ శైలజాకిరణ్​

హస్తకళాకారులకు ప్రోత్సాహం అందాల్సిన అవసరం ఉంది : మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్‌

మహిళా మార్గదర్శి అవార్డు అందుకున్న మార్గదర్శి ఎండీ శైలజాకిరణ్​

హస్తకళాకారులకు ప్రోత్సాహం అందాల్సిన అవసరం ఉంది : మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్‌

