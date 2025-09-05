ETV Bharat / state

దక్షిణాది శక్తిమంతుల జాబితా - మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్​కు చోటు - MARGADARSI MD IN SOUTH POWER LIST

మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్​కు సౌత్​ పవర్​​ లిస్ట్​-100లో చోటు - దుబాయ్‌లో జరిగిన సౌత్‌ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్‌ వీకెండ్‌ 2025లో పురస్కారం ప్రదానం

Margadarsi_MD_IN_SOUTH_POWER_LIST
Margadarsi_MD_IN_SOUTH_POWER_LIST (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 1:09 PM IST

2 Min Read

Margadarsi MD Sailaja Kiron Gets Place in South Power List: మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్​కు సౌత్​ పవర్​​ లిస్ట్​-100లో చోటు దక్కింది. దక్షిణాది రాష్ట్రాల నుంచి వేరువేరు రంగాల్లో రాణిస్తున్న ప్రభావశీల వ్యక్తులను ఈ పురస్కారానికి ఎంపిక చేశారు. వ్యాపారవేత్తలు, ప్రఖ్యాత కళాకారులు, సామాజికవేత్తలు తదితరులు ఇందులో ఉన్నారు. అవుట్‌ లుక్‌ ఇండియా మ్యాగజైన్‌ సహకారంతో సౌత్‌ పవర్‌ లిస్ట్‌-100ను సైబా రూపొందించింది. గురువారం (4-9-2025) దుబాయ్‌లో మొదలైన సౌత్‌ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్‌ వీకెండ్‌ 2025లో జాబితా విడుదలైంది.

ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో తెలంగాణ ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు నుంచి శైలజా కిరణ్‌ పురస్కారాన్ని స్వీకరించారు. శైలజా కిరణ్ నాయకత్వంలో మార్గదర్శి చిట్‌ఫండ్‌ భారతదేశంలోనే అత్యంత విశ్వసనీయమైన ఆర్థిక సంస్థలలో ఒకటిగా నిలిచిందని నిర్వాహకులు ప్రశంసించారు. ఖాతాదారుల ప్రయోజనాలను కాపాడటంలో ముందుంటూ, ఆర్థిక రంగంలో నమ్మకాన్ని కలిగించడంలో శైలజా కిరణ్ చేసిన కృషి గురించి వివరించారు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ కార్మిక శాఖ మంత్రి వివేక్ వెంకట స్వామి, సినీ తారలు శ్రియా శరణ్, మంచు లక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ఖాతాదారులకు అవార్డు అంకితం: ఈ సందర్భంగా ఎండీ శైలజా కిరణ్‌ మాట్లాడుతూ తాను వివాహంతో మీడియా దిగ్గజం రామోజీరావు కుటుంబంలోకి అడుగుపెట్టానని, పెళ్లయ్యాక కూడా పని చేసేందుకు అంగీకరించాలని తనకు కాబోయే భర్తకు ముందే చెప్పానని తెలిపారు. ఇక్కడ ప్రతి మహిళకు తాను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నానని కుమార్తె అయినా, కోడలైనా కఠినంగా శ్రమిస్తే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారని చెప్పారు. ఈ రోజు మార్గదర్శి 4 రాష్ట్రాల్లో 3 లక్షల మందికి పైగా ఖాతాదారులను కలిగి ఉందని ఏటా రూ.12 వేల కోట్ల వ్యాపారం చేస్తున్నామని వివరించారు. వ్యక్తిగత శ్రమతో పాటు వేంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులు, తల్లిదండ్రులు, అత్తామామలు, భర్త, ముగ్గురు కుమార్తెల సహకారంతో ఈ విజయం సాధ్యమైందని శైలజా కిరణ్ వ్యాఖ్యానించారు.

అలానే ఈ వేదికపై నిలబడి పురస్కారం తీసుకోవడానికి కారణం మా బృందమని శైలజా కిరణ్ అన్నారు. నాయకులు సమర్థంగా నడిపినప్పుడు మాత్రమే గొప్ప విజయాలు సాధ్యమవుతాయని తెలిపారు. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో అండగా నిలిచిన ఖాతాదారులకు ఈ అవార్డును అంకితం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. సామాజిక బాధ్యతలో తమ గ్రూపు తరఫున లక్ష మొక్కలను నాటే కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేశామని ఇది తనకు చాలా ఇష్టమైన పని అని శైలజా కిరణ్ అన్నారు. పురస్కారాలు అందుకున్న వారిలో బయలాజికల్‌-ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరెక్టర్లు మహిమా దాట్ల, పూర్ణిమ, వీఆర్‌ఎల్‌ గ్రూప్‌ ఎండీ డాక్టర్‌ ఆనంద్‌ శంకేశ్వర్, స్వస్తిక్‌ మసాలాస్‌ ఎండీ ఎ.వి.ద్వారకానాథ్, నారాయణ విద్యాసంస్థల డైరెక్టర్‌ డాక్టర్‌ సింధూర, బిగ్‌సి వ్యవస్థాపకులు బాలు చౌదరి తదితరులు ఉన్నారు.

'గొప్ప మానవతావాది రామోజీరావు'- చెన్నైలో మార్గదర్శి సిబ్బంది రక్తదాన శిబిరం

మార్గదర్శి 124వ బ్రాంచ్​ ప్రారంభం- బెంగళూరులో మరో కొత్త శాఖ

Margadarsi MD Sailaja Kiron Gets Place in South Power List: మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్​కు సౌత్​ పవర్​​ లిస్ట్​-100లో చోటు దక్కింది. దక్షిణాది రాష్ట్రాల నుంచి వేరువేరు రంగాల్లో రాణిస్తున్న ప్రభావశీల వ్యక్తులను ఈ పురస్కారానికి ఎంపిక చేశారు. వ్యాపారవేత్తలు, ప్రఖ్యాత కళాకారులు, సామాజికవేత్తలు తదితరులు ఇందులో ఉన్నారు. అవుట్‌ లుక్‌ ఇండియా మ్యాగజైన్‌ సహకారంతో సౌత్‌ పవర్‌ లిస్ట్‌-100ను సైబా రూపొందించింది. గురువారం (4-9-2025) దుబాయ్‌లో మొదలైన సౌత్‌ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్‌ వీకెండ్‌ 2025లో జాబితా విడుదలైంది.

ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో తెలంగాణ ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు నుంచి శైలజా కిరణ్‌ పురస్కారాన్ని స్వీకరించారు. శైలజా కిరణ్ నాయకత్వంలో మార్గదర్శి చిట్‌ఫండ్‌ భారతదేశంలోనే అత్యంత విశ్వసనీయమైన ఆర్థిక సంస్థలలో ఒకటిగా నిలిచిందని నిర్వాహకులు ప్రశంసించారు. ఖాతాదారుల ప్రయోజనాలను కాపాడటంలో ముందుంటూ, ఆర్థిక రంగంలో నమ్మకాన్ని కలిగించడంలో శైలజా కిరణ్ చేసిన కృషి గురించి వివరించారు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ కార్మిక శాఖ మంత్రి వివేక్ వెంకట స్వామి, సినీ తారలు శ్రియా శరణ్, మంచు లక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ఖాతాదారులకు అవార్డు అంకితం: ఈ సందర్భంగా ఎండీ శైలజా కిరణ్‌ మాట్లాడుతూ తాను వివాహంతో మీడియా దిగ్గజం రామోజీరావు కుటుంబంలోకి అడుగుపెట్టానని, పెళ్లయ్యాక కూడా పని చేసేందుకు అంగీకరించాలని తనకు కాబోయే భర్తకు ముందే చెప్పానని తెలిపారు. ఇక్కడ ప్రతి మహిళకు తాను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నానని కుమార్తె అయినా, కోడలైనా కఠినంగా శ్రమిస్తే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారని చెప్పారు. ఈ రోజు మార్గదర్శి 4 రాష్ట్రాల్లో 3 లక్షల మందికి పైగా ఖాతాదారులను కలిగి ఉందని ఏటా రూ.12 వేల కోట్ల వ్యాపారం చేస్తున్నామని వివరించారు. వ్యక్తిగత శ్రమతో పాటు వేంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులు, తల్లిదండ్రులు, అత్తామామలు, భర్త, ముగ్గురు కుమార్తెల సహకారంతో ఈ విజయం సాధ్యమైందని శైలజా కిరణ్ వ్యాఖ్యానించారు.

అలానే ఈ వేదికపై నిలబడి పురస్కారం తీసుకోవడానికి కారణం మా బృందమని శైలజా కిరణ్ అన్నారు. నాయకులు సమర్థంగా నడిపినప్పుడు మాత్రమే గొప్ప విజయాలు సాధ్యమవుతాయని తెలిపారు. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో అండగా నిలిచిన ఖాతాదారులకు ఈ అవార్డును అంకితం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. సామాజిక బాధ్యతలో తమ గ్రూపు తరఫున లక్ష మొక్కలను నాటే కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేశామని ఇది తనకు చాలా ఇష్టమైన పని అని శైలజా కిరణ్ అన్నారు. పురస్కారాలు అందుకున్న వారిలో బయలాజికల్‌-ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరెక్టర్లు మహిమా దాట్ల, పూర్ణిమ, వీఆర్‌ఎల్‌ గ్రూప్‌ ఎండీ డాక్టర్‌ ఆనంద్‌ శంకేశ్వర్, స్వస్తిక్‌ మసాలాస్‌ ఎండీ ఎ.వి.ద్వారకానాథ్, నారాయణ విద్యాసంస్థల డైరెక్టర్‌ డాక్టర్‌ సింధూర, బిగ్‌సి వ్యవస్థాపకులు బాలు చౌదరి తదితరులు ఉన్నారు.

'గొప్ప మానవతావాది రామోజీరావు'- చెన్నైలో మార్గదర్శి సిబ్బంది రక్తదాన శిబిరం

మార్గదర్శి 124వ బ్రాంచ్​ ప్రారంభం- బెంగళూరులో మరో కొత్త శాఖ

For All Latest Updates

TAGGED:

SOUTH POWER LIST 2025MARGADARSI GROUPSAILAJA KIRON IN SOUTH POWER LISTసౌత్​ పవర్​​ లిస్ట్​ 2025MARGADARSI MD IN SOUTH POWER LIST

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇకపై రెండు జీఎస్టీ స్లాబులే- బీమా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలపై మినహాయింపు

NGOలు నడుపుతున్న క్రికెటర్లు- మంచి మనసుతో సమాజానికి సేవ!

షాకింగ్ : 'కపిల్ శర్మ షో' నుంచి ఆ స్టార్ ఔట్- ఫ్యాన్స్ నిరాశ!

'టారిఫ్​లతో భారత్ మమ్మల్ని చంపుతోంది'- డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.