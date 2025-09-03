Margadarsi Md Sailajakiron On Handicrafts : హస్తకళలకు ఆదరణ పెరగాలని మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ సంస్థ ఎండీ శైలజా కిరణ్ అన్నారు. శిల్పకారులు, హస్త కళాకారుల(ఆర్టిజన్స్) కు ప్రోత్సాహం అందాల్సిన అవసరం ఉందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. క్రాఫ్ట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్లోని సీసీటీ కేంద్రంలో ‘చర్ణ్ 2025.. యాన్ ఆర్టిజన్స్ మండి’ పేరిట హస్త, శిల్ప కళాకృతులు, వినియోగ వస్తువుల ఎగ్జిబిషన్ మంగళవారం ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా శైలజా కిరణ్ పాల్గొని సీసీటీ ఛైర్పర్సన్ నందినిరాజు, వైస్ ఛైర్పర్సన్ భువనేశ్వరి, సీసీటీ సభ్యులతో కలిసి ఎగ్జిబిషన్ను ప్రారంభించారు.
ఎగ్జిబిషన్లోని వస్తువులు ఎంతో కళాత్మకంగా ఉన్నాయి : అనంతరం ఉత్పత్తిదారులతో మాట్లాడి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా శైలజాకిరణ్ మాట్లాడుతూ ప్రదర్శనలో వస్తువులు ఎంతో కళాత్మకంగా ఉన్నాయని ప్రశంసించారు. హస్త కళాకృతులు బాగున్నాయని, వీటిని చూడముచ్చటగా రూపొందించడమనేది ఎంతో నైపుణ్యంతో(స్కిల్)తో కూడిన పని అని కొనియాడారు. ప్రదర్శనలో చెన్నై, బెంగళూరు, గుజరాత్, పుణె, ముంబయి, దిల్లీ, లఖ్నవూ, ఉత్తర్ప్రదేశ్, కోయంబత్తూరు, జయపుర, పుదుచ్చేరి, కర్ణాటక, తెలంగాణలోని ఎల్లమ్మతండా ప్రాంతాల్లో రూపొందించిన హస్త కళాకృతులు(హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్), శిల్ప కళాకృతులు, ఎంబ్రాయిడరీ ఆభరణాలు, పాదరక్షలు, దుస్తులు ఎగ్జిబిషన్లో ఉంచారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీసీటీ సభ్యులు అనిత లక్ష్మణ్, ఇందుమతి దావులూరి, షర్మిల నార్నె, అనురాధరెడ్డి, విజయలక్ష్మి నార్నె, అర్జున్ నార్నె, మీనాక్షిదేవి, నిర్మల వసంత తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈనెల 4వ తేదీ వరకు కొనసాగే ఈ ప్రదర్శన ఉదయం 10 నుంచి రాత్రి 7 గంటల వరకు ఉంటుంది.
ఆభరణాల కొనుగోలు విషయంలో నమ్మకం చాలా ముఖ్యం : మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్
చిత్రదుర్గలో మార్గదర్శి చిట్ఫండ్ 122వ శాఖను ప్రారంభించిన ఎండీ శైలజా కిరణ్