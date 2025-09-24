తరతరాలుగా మార్గదర్శి నమ్మకమైన సేవలందిస్తోంది : ఎండీ శైలజా కిరణ్‌

ETV Bharat / state

హైదరాబాద్ మల్కాజ్‌గిరిలో మార్గదర్శి 125వ బ్రాంచ్‌ ప్రారంభం - ప్రారంభించిన రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల సీఎండీ కిరణ్, మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2025 at 9:03 PM IST

Margadarsi 125 Th Branch At Malkajgiri Hyderabad : హైదరాబాద్‌ మల్కాజ్‌గిరిలో మార్గదర్శి చిట్స్ 125వ బ్రాంచ్‌ ఏర్పాటైంది. జైన్స్ బాలాజీ బిగ్‌టౌన్‌లో నూతన శాఖను రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల సీఎండీ కిరణ్, మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్ ప్రారంభించారు. దివంగత రామోజీ రావు మనవడు సుజయ్, మార్గదర్శి అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసిన శైలజా కిరణ్ దంపతులు అనంతరం పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. 125 వ శాఖలో చిట్ వేసిన వారికి ఎండీ శైలజా కిరణ్ చేతుల మీదుగా రశీదులను అందించారు. చిట్స్‌ అత్యవసర సమయంలో ఆదుకుంటాయని రామోజీ గ్రూప్‌ సంస్థల సీఎండీ కిరణ్‌ తెలిపారు. తరతరాలుగా మార్గదర్శి నమ్మకమైన సేవలు అందిస్తోందని శైలజా కిరణ్‌ వెల్లడించారు.

60 లక్షల మందికి పైగా సేవలందిస్తూ : 1962లో చిన్నగా ప్రారంభమైన ఈ సంస్థ నేడు శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి 60 లక్షల మందికి పైగా సేవలందిస్తూ పలు రకాలుగా ప్రజలకి ఉపయోగపడుతుందని మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్ అన్నారు. సొంత అవసరాలకు, వ్యాపారాల పెట్టుబడులకు, అనుకోని అవసరాలకు ఒక అత్యవసర నిధిగా చిట్ ఫండ్స్ ప్రజలను ఆదుకుంటున్నాయని పేర్కొన్నారు. మధ్యతరగతి కుటుంబాల వారు కూడా రూ.పది లక్షల నుంచి రూ. కోటి వరకు సేవ్​ చేసుకోగలుగుతున్నారని తెలిపారు. ఈ రంగంలో 'మార్గదర్శి' ఎన్నో అవాంతరాలను తట్టుకుని నిలదొక్కుకున్న సంస్థ అని వెల్లడించారు. 'మార్గదర్శి' నిబద్ధతకు మారుపేరుగా మారిందని, ఈ సంస్థ ఎల్లప్పుడూ చట్టానికి లోబడి నడుస్తుందని తెలిపారు. చైర్మన్​ రామోజీ రావు అనువణువున నింపిన విలువలే దీనంతటికీ కారణమని పేర్కొన్నారు. వాటితోనే సంస్థ ముందుకు సాగుతుందని అన్నారు.

"1962 లో చిన్నగా ప్రారంభమైన ఈ సంస్థ నేడు శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి 60 లక్షల మందికి పైగా సేవలందిస్తూ పలు రకాలుగా ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది. సొంత అవసరాలకు, వ్యాపారాల పెట్టుబడులకు, అనుకోని అవసరాలకు ఒక అత్యవసర నిధిగా చిట్ ఫండ్స్ ప్రజలను ఆదుకుంటున్నాయి. మార్గదర్శి ద్వారా మధ్యతరగతి కుటుంబాల వారు కూడా రూ.పది లక్షల నుంచి రూ. కోటి వరకు సేవ్​ చేసుకోగలుగుతున్నారు. ఈ రంగంలో 'మార్గదర్శి' ఎన్నో అవాంతరాలను తట్టుకుని నిలదొక్కుకున్న సంస్థ. నిబద్ధతకు మారు పేరుగా మారింది. ఈ సంస్థ ఎల్లప్పుడూ చట్టానికి లోబడి నడుస్తుంది. చైర్మన్​ రామోజీ రావు అనువణువున నింపిన విలువలే దీనంతటికీ కారణం. వాటితోనే ముందుకు సాగుతాం." - శైలజా కిరణ్ , మార్గదర్శి ఎండీ

"చాలామంది మూడు తరాలుగా మార్గదర్శితో అనుబంధం పెంచుకున్నారు. ఈ సంస్థ వారి భాగ్య దర్శనానికి మార్గదర్శకం చేస్తోంది. ఇదే మార్గంలో మరికొన్ని కుటుంబాలు మార్గదర్శి ద్వారా అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటున్నాను." - కిరణ్, రామోజీ గ్రూప్ సీఎండీ

