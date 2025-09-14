ETV Bharat / state

చట్టాల సరళీకరణతోనే చిట్‌ఫండ్స్‌ వ్యవస్థకు జవజీవాలు : శైలజా కిరణ్‌

బెంగళూరులో అఖిల భారత చిట్‌ఫండ్స్‌ సమ్మేళనం- కర్ణాటక చిట్‌స్టర్స్‌ సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమం - పాల్గొన్న మార్గదర్శి చిట్‌ఫండ్స్‌ ఎండీ శైలజా కిరణ్- చిట్‌ఫండ్స్‌ చట్టాల సరళీకరణకు ప్రతిపాదనలు - పరిగణనలోకి తీసుకుంటామన్న అధికారులు

All India Chit Funds Summit 2025
All India Chit Funds Summit 2025 (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2025 at 7:33 AM IST

All India Chit Funds Summit 2025 : చట్టాల సరళీకరణతోనే చిట్‌ఫండ్స్‌ వ్యవస్థకు జవజీవాలు వస్తాయని మార్గదర్శి చిట్‌ఫండ్స్‌ ఎండీ శైలజా కిరణ్ అన్నారు. చిట్స్‌ను ఆధునిక తరానికి అనువుగా మలచాలని సూచించారు. ఈ మేరకు బెంగళూరులో అఖిల భారత చిట్‌ఫంజ్స్‌ సమ్మేళనం వేదికగా 1982 చిట్‌ఫండ్స్‌ చట్టాన్ని సరళీకరించడానికి పలు ప్రతిపాదనలు చేశారు. శైలజా కిరణ్‌ ప్రతిపాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని కర్ణాటక అధికారులు తెలిపారు.

భారతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకు పునాది వంటి చిట్‌ఫండ్స్‌ను ఆధునిక తరానికి అనువుగా మలచడం అనివార్యమని మార్గదర్శి చిట్‌ఫండ్స్‌ ఎండీ శైలజా కిరణ్‌ ఉద్ఘాటించారు. బెంగళూరులో కర్ణాటక చిట్‌స్టర్స్‌ సమాఖ్య నేతృత్వంలో శనివారం నిర్వహించిన అఖిల భారత చిట్‌ఫండ్స్‌ సమ్మేళనంలో ఆమె ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు. చిట్‌ఫండ్స్‌ సంస్థలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యవస్థాగత సమస్యల్ని పరిష్కరించేందుకు 1982 చిట్‌ఫండ్స్‌ చట్టాన్ని సరళీకరించాలని సూచించారు. మూడు కీలక సరవణలను ప్రతిపాదించారు. చిట్‌ఫండ్స్‌పై విధిస్తున్న 18 శాతం జీఎస్టీకి పూర్తిగా మినహాయింపు ఇవ్వాలని, కాదంటే కనీసం ఐదు శాతానికి తగ్గించాలని శైలజా కిరణ్‌ కోరారు.

చట్టాల సరళీకరణతోనే చిట్‌ఫండ్స్‌ వ్యవస్థకు జవజీవాలు - శైలజా కిరణ్‌ (ETV)

"1982 చిట్‌ఫండ్స్‌ చట్టంలోని సెక్షన్ 16 ప్రకారం చిట్ డ్రాకు కనీసం ఇద్దరు చందాదారుల హాజరు తప్పనిసరన్న నిబంధన ఉంది. దీన్ని మార్చి ఆన్‌లైన్‌లోనే సురక్షితంగా వేలం వేసే అవకాశం కల్పిస్తే చిట్‌ఫండ్స్‌ సంస్థలతో పాటు చందాదారులపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. సెక్యూరిటీ డిపాజిట్‌ విడుదల సమయంలోనూ చందాదారులందరి క్లెయిమ్‌లు పూర్తయిన తర్వాతే రిజిస్ట్రార్‌ ఆమోదిస్తున్నారు. ఒక్క చందాదారు క్లెయిమ్‌ చేయకపోయినా ఈ డిపాజిట్లు నిలిచిపోయి, ప్రక్రియ మొత్తం ఆగిపోతోంది. క్లెయిమ్‌ కాని చందాదారుడి ఖాతాను మినహాయించి మిగిలిన ప్రక్రియను కొనసాగించేలా నిబంధనను సవరించాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫైలింగ్‌ గడువును 3 నెలలకే పరిమితం చేయకుండా 6 నెలలకు పొడిగించాలి. బ్యాంకులు, ఎన్‌బీఎఫ్‌సీలపై జీఎస్టీ లేనప్పుడు చిట్‌ఫండ్స్‌పై మాత్రం 18 శాతం జీఎస్టీ ఎందుకు విధించాలి. అధికారులు జోక్యం చేసుకొని జీఎస్టీని హేతుబద్ధీకరించాలి." - శైలజా కిరణ్‌, మార్గదర్శి చిట్‌ఫండ్స్‌ ఎండీ

గుర్తింపు లేని చిట్‌ఫండ్స్‌ కంపెనీలను నిబంధనల పరిధిలోకి తీసుకు రావాలన్న శైలజా కిరణ్‌ సూచనలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని కర్ణాటక సహకార శాఖ కార్యదర్శి ఎస్బీ శెట్టణ్ణనవర్‌ అన్నారు. చిట్‌ఫండ్స్‌ సంస్థలన్నీ ఐకమత్యంతో సమస్యల్ని పరిష్కరించుకుంటూ, ఈ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయాలని మైసూరు సేల్స్‌ చిట్‌ఫండ్స్‌ ఎండీ మనోజ్‌కుమార్ పిలుపునిచ్చారు.

"శైలజా కిరణ్‌ ప్రస్తావించినట్లుగా చిట్‌ఫండ్స్‌ పరిశ్రమపై ప్రజల్లో అనేక అపోహలున్నాయి. మా శాఖ తరఫున ప్రచార కార్యక్రమాలు చేపట్టి కనీసం కర్ణాటకలోనైనా చిట్‌ఫండ్స్‌పై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తాం. శైలజా కిరణ్‌ చెప్పినట్లుగా చిట్‌ఫండ్స్‌ చట్టాలు, నిబంధనల్లో సారూప్యత తెచ్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి, సమస్య పరిష్కారానికి నా వంతు కృషి చేస్తా." - మనోజ్‌కుమార్‌, మైసూరు సేల్స్‌ చిట్‌ఫండ్స్‌ ఎండీ

అఖిల భారత చిట్‌ఫండ్స్‌ సమ్మేళనంలో ప్రధానమంత్రి ఆర్థిక సలహామండలి సభ్యులు డాక్టర్‌ శామికా రవి, కర్ణాటక రాష్ట్ర సహకార సంస్థల రిజిస్ట్రార్‌ టి.హెచ్‌.ఎం.కుమార్‌ సహా పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.

