ETV Bharat / state

అల్లూరి జిల్లాలో గర్జించిన తుపాకులు - మావోయిస్టులు-పోలీసుల మధ్య కాల్పులు - MAOISTS AND POLICE EXCHANGE FIRE

Maoists and Police Exchange Fire Twice in One Day At Alluri District : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా ఏర్పడిన తరవాత తొలిసారి తుపాకులు గర్జించాయి. సోమవారం ఉదయం జిల్లాలోని కొయ్యూరు మండలంలో మావోయిస్టులకు పోలీసులకు మధ్య ఒకేరోజు రెండుసార్లు ఎదురుకాల్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. చీడిపాలెం పంచాయతీ కాకులమామిడి కంఠారం సమీపంలో వారిని చూసి 15 మంది మావోయిస్టులు కాల్పులు ప్రారంభించారు. పోలీసులు ఆత్మరక్షణకు ఎదురుకాల్పులు చేయగా వారు పారిపోయారు. మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల సమయంలో పారిపోతున్న మావోయిస్టులు కంఠారం గ్రామ సమీపంలో మళ్లీ కనిపించారు.

అక్కడ కూడా పోలీసులు ఎదురైన వెంటనే మళ్లీ కాల్పులు జరిపి పరారయ్యారు. ఈ రెండు ఘటనల్లో మావోయిస్టులు వదిలివెళ్లిన ఎస్‌ఎల్‌ఆర్‌ మ్యాగజైన్, కమ్యూనికేషన్‌ ఆధునిక పరికరాలు, కిండల్‌ ట్యాబ్, మావోయిస్టు సాహిత్యం, దుస్తులు, ఔషధాలు, సిరంజీలు, కిట్‌ బ్యాగులు, టార్పాలిన్, వండిన భోజనం, లాజిస్టిక్స్‌ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ఏఓబీలో కీలక నేతలు : రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతం అల్లూరి జిల్లాలోనే ఉంది. ఇటీవల కాలంలో జిల్లా పరిధిలో మావోయిస్టుల కార్యకలాపాలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో గంజాయి నియంత్రణపై పోలీసు దృష్టి సారించింది. ఈ నేపథ్యంలో పొరుగున ఉన్న ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో ఆపరేషన్‌ కగార్‌ పేరిట మావోయిస్టులపై ఉక్కుపాదం మోపడంతో మావోయిస్టు పార్టీ కీలక నాయకులు, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో కీలక క్యాడర్‌ ఆంధ్ర-ఒడిశా (ఏఓబీ) సరిహద్దుల మీదుగా జిల్లాలోకి ప్రవేశించినట్లు నిఘా వర్గాల నుంచి సమాచారం అందింది. దీంతో పదహేను రోజులుగా ప్రత్యేక పోలీసులు, గ్రేహౌండ్స్‌ బలగాలు జిల్లాలో అటవీప్రాంతాన్ని జల్లెడ పడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఎదురుకాల్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఇందులో మావోయిస్టు పార్టీ ఏఓబీకి చెందిన చెందిన కీలక నాయకులు గాజర్ల రవి అలియాస్‌ ఉదయ్, జగన్‌ అలియాస్‌ కాకూరి పండన్నలతోపాటు పలువురు పాల్గొన్నట్లు సమాచారం.