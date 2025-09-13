ETV Bharat / state

పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన మోస్ట్​ వాంటెడ్​ మావోయిస్టు - సుజాతక్కపై రూ.కోటి రివార్డు

తెలంగాణ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యురాలు - మోస్ట్​ వాంటెడ్​ సుజాతక్కపై రూ.కోటి రివార్డు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2025 at 12:13 PM IST

Maoist Party Central Committee Member Surrender : మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యురాలు పోతుల కల్పన ఎలియాస్​ సుజాతక్క తెలంగాణ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. మోస్ట్​ వాంటెడ్​ సుజాతక్కపై రూ.కోటి రివార్డు ఉంది. ఆమెతో పాటు మరికొందరు మావోయిస్టులు లొంగిపోయినట్లు సమాచారం. గద్వాల ప్రాంతానికి చెందిన ఆమె ప్రస్తుతం మావోయిస్టు పార్టీ కేంద్ర కమిటీలో ఉన్న ఏకైక మహిళా నాయకురాలు. పశ్చిమ బెంగాల్​లో 2011లో జరిగిన ఎన్​కౌంటర్​లో మృతి చెందిన మావోయిస్టు పార్టీ అగ్రనేత కిషన్​జీ భార్యనే సుజాతక్క. 1984లో కిషన్‌జీని ఆమె వివాహం చేసుకున్నారు.

ప్రస్తుతం ఛత్తీస్​గఢ్​ సౌత్​ సబ్​ జోనల్​ బ్యూరో ఇన్​ఛార్జిగా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే సుజాతక్క 106 కేసుల్లో నిందితురాలిగా ఉన్నారు. ఆమె లొంగుబాటు గురించి మధ్యాహ్నం డీజీపీ జితేందర్​ మీడియాకు వివరాలను వెల్లడించనున్నారు. ఆమెతో పాటు మరికొందరు మావోయిస్టులు లొంగిపోయినట్లు సమాచారం.

