పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన మోస్ట్​ వాంటెడ్​ మావోయిస్టు - సుజాతక్కపై రూ.కోటి రివార్డు

తెలంగాణ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యురాలు - మోస్ట్ వాంటెడ్ సుజాతక్కపై రూ.కోటి రివార్డు
Published : September 13, 2025 at 12:13 PM IST
Maoist Party Central Committee Member Surrender : మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యురాలు పోతుల కల్పన ఎలియాస్ సుజాతక్క తెలంగాణ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. మోస్ట్ వాంటెడ్ సుజాతక్కపై రూ.కోటి రివార్డు ఉంది. ఆమెతో పాటు మరికొందరు మావోయిస్టులు లొంగిపోయినట్లు సమాచారం. గద్వాల ప్రాంతానికి చెందిన ఆమె ప్రస్తుతం మావోయిస్టు పార్టీ కేంద్ర కమిటీలో ఉన్న ఏకైక మహిళా నాయకురాలు. పశ్చిమ బెంగాల్లో 2011లో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో మృతి చెందిన మావోయిస్టు పార్టీ అగ్రనేత కిషన్జీ భార్యనే సుజాతక్క. 1984లో కిషన్జీని ఆమె వివాహం చేసుకున్నారు.
ప్రస్తుతం ఛత్తీస్గఢ్ సౌత్ సబ్ జోనల్ బ్యూరో ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే సుజాతక్క 106 కేసుల్లో నిందితురాలిగా ఉన్నారు. ఆమె లొంగుబాటు గురించి మధ్యాహ్నం డీజీపీ జితేందర్ మీడియాకు వివరాలను వెల్లడించనున్నారు. ఆమెతో పాటు మరికొందరు మావోయిస్టులు లొంగిపోయినట్లు సమాచారం.