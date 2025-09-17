ETV Bharat / state

'ఆయుధాలను వదిలేస్తాం' - మావోయిస్టు పార్టీ సంచలన నిర్ణయం

సాయుధ పోరాటాన్ని తాత్కాలికంగా విరమిస్తున్నట్లు మావోయిస్టు పార్టీ నిర్ణయం - అభయ్‌ పేరిట ప్రకటన - తాత్కాలికంగా విరమిస్తున్నట్లు వెల్లడి

Maoists Announced to Temporarily Suspend Armed Struggle
Maoists Announced to Temporarily Suspend Armed Struggle (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 17, 2025 at 10:17 AM IST

2 Min Read
Maoists Announced to Temporarily Suspend Armed Struggle : మావోయిస్టు పార్టీ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆయుధాలను వదిలి సాయుధ పోరాటానికి తాత్కాలిక విరమణ పాటించాలని నిర్ణయించినట్లు ప్రకటించింది. భారతదేశంలోని పీడిత ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రజా పోరాటాల్లో పాల్గొంటామని వెల్లడించింది. ఈ మేరకు పార్టీ అధికార ప్రతినిధి అభయ్‌ పేరుతో తాజాగా ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

అభయ్‌ పేరుతో చలామణి అవుతున్న కిషన్‌జీ సోదరుడు మల్లోజుల వేణుగోపాల్‌ తాజా చిత్రాన్ని ఈ ప్రకటనలో ముద్రించడంతో పాటు తమ నిర్ణయంపై ప్రజలెవరైనా తమ అభిప్రాయాలు పంచుకునేందుకు ఈ-మెయిల్, ఫేస్‌బుక్‌ ఐడీలను మావోయిస్టుపార్టీ ప్రకటించడం గమనార్హం. ప్రభుత్వం తమ ప్రతిపాదనను అంగీకరించిన వెంటనే ప్రజలు తమ ఆలోచనలు పంచుకునేందుకు వీలుగా ఈమెయిల్‌ (nampet(2025)@gmail.com), ఫేస్‌బుక్‌ (nampetalk) ఐడీలను అందుబాటులోకి తెస్తామని ప్రకటించింది. వాస్తవానికి మావోయిస్టులు గతంలో ఎన్నడూ ఇలా చేసిన దాఖలాల్లేకపోవడంతో ప్రకటనపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నా, నిఘావర్గాలు మాత్రం ఇది నిజమైన ప్రకటన అనే అభిప్రాయపడుతున్నాయి.

ఆగస్టు 15వ తేదీతో ఉన్న ఈ ప్రకటన నెల రోజుల తర్వాత మంగళవారం రాత్రి వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రధానమంత్రి, హోంమంత్రి, మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతాల ముఖ్యమంత్రులు, హోంమంత్రులతోపాటు శాంతిచర్చలకు అనుకూల వైఖరిని అవలంబించిన పాలక, ప్రతిపక్ష పార్టీలు, శాంతికమిటీ సభ్యుల ముందు తమ వైఖరిని స్పష్టం చేస్తున్నామని మావోయిస్టు పార్టీ ప్రకటించింది.

Maoists Announced to Temporarily Suspend Armed Struggle
మావోయిస్టు పార్టీ లేఖ (ETV)

"ఈ సంవత్సరం మార్చి చివరి నుంచి మా పార్టీ ప్రభుత్వంతో శాంతిచర్చలకు నిజాయతీగా ప్రయత్నిస్తోంది. మే 10న పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి స్వయంగా పార్టీ కేంద్ర కమిటీ ప్రతినిధి అభయ్‌ పేరుతో ప్రకటన విడుదల చేశారు. పార్టీ ఆయుధాలను వదులుకుంటున్నట్లు ప్రస్తావించారు. ప్రభుత్వానికి కాల్పుల విరమణ ప్రతిపాదించారు. అత్యంత కీలకమైన ఈ అంశంపై పార్టీ అత్యున్నత నాయకత్వ సహచరులతో సంప్రదించడానికి నెల సమయం కోరారు. కానీ కేంద్రం అనుకూల వైఖరిని వ్యక్తం చేయలేదు. బదులుగా 2024 జనవరి నుంచి జరుగుతున్న సైనికదాడుల్ని తీవ్రతరం చేసింది. పర్యవసానంగా మే 21న మాడ్‌లోని గుండెకోట్‌ సమీపంలో జరిగిన భీకర దాడిలో పార్టీ ప్రధానకార్యదర్శి బస్వరాజ్‌తోపాటు 28 మంది మరణించారు".

"బస్వరాజ్‌ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా శాంతిచర్చలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మేం ఈ నిర్ణయం తీసుకొని పత్రికాప్రకటన విడుదల చేస్తున్నాం. దేశప్రధాని ఆయుధాలను విడిచిపెట్టి ప్రధాన స్రవంతిలో చేరాలని నిరంతరం చేసిన అభ్యర్థనల దృష్ట్యా మేం ఆయుధాలను వదలాలని నిర్ణయించుకున్నాం. ఈ అంశంపై కేంద్రహోంమంత్రి లేదా ఆయన నియమించిన ప్రతినిధి బృందంతో చర్చలు జరపడానికి మేం సిద్ధమని ప్రకటించాం. కానీ మా మారిన అభిప్రాయం గురించి పార్టీకి తెలియజేయాలి. ఇది మా బాధ్యత. పార్టీకి ఈ అంశాన్ని వివరించి శాంతిచర్చల్లో పాల్గొనే సహచరులతో ఒక ప్రతినిధి బృందాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాం" అని లేఖలో పేర్కొన్నారు

అభిప్రాయాలు పంచుకోవడానికి సిద్ధం : దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో పనిచేస్తున్న సహచరులతో, జైళ్లలో ఉన్న వారితో సంప్రదించేందుకు మాకు నెల సమయం ఇవ్వండి. ఈ విషయమై ప్రభుత్వంతో వీడియోకాల్‌ ద్వారా మా అభిప్రాయాలను పంచుకోవడానికీ మేం సిద్ధంగా ఉన్నాం. అందువల్ల నెలరోజులపాటు కాల్పుల విరమణ ప్రకటించి.. గాలింపుచర్యలను నిలిపివేయడం ద్వారా శాంతిప్రక్రియను ముందుకు తీసుకెళ్లడమనేది మీ అనుకూల వైఖరిపై ఆధారపడి ఉంటుంది అని అభయ్‌ లేఖలో వివరించారు.

