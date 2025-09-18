ETV Bharat / state

'ఆయుధాలను వదిలేస్తాం' : ఆ ప్రకటన అభయ్​దే!

సాయుధ పోరాటంపై మావోయిస్టు పార్టీ నిర్ణయం - 24 గంటల్లోనే మరో కీలక పరిణామం - అనుమానాలను పటాపంచలు చేస్తూ అభయ్ ఆడియో

Maoist Abhay Audio Clip Viral in Social Media
Maoist Abhay Audio Clip Viral in Social Media (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2025 at 11:49 AM IST

2 Min Read
Maoist Abhay Audio Clip Viral in Social Media : ఆయుధాలు వదిలేసేందుకు సిద్ధమంటూ మావోయిస్టు పార్టీ అధికార ప్రతినిధి అభయ్ పేరిట ప్రకటన బయటకొచ్చిన 24 గంటల్లోనే మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఆ ప్రకటన అసలుదేనా అన్న అనుమానాలను పటాపంచలు చేస్తూ అభయ్​ మాట్లాడిన ఆడియో బుధవారం సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. ప్రకటనలో ఉన్న సమాచారాన్ని ఆయన చదివి వినిపించారు. తెలంగాణ నిఘా వర్గాలు ఆ ఆడియో గురించి ఆరా తీశాయి.

ఇటీవలే మావోయిస్టు పార్టీ నుంచి బయటికి వచ్చిన మాజీలతో మాట్లాడి, ఆ స్వరం అభయ్​దేనని నిర్ధారణకు వచ్చాయి. నిజానికి గతానికి భిన్నంగా ఆ ప్రకటన ఉండటంతో తొలుత అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ప్రకటనపై అభయ్‌ చిత్రంతో పాటు ఈ-మెయిల్, ఫేస్‌బుక్‌ ఐడీలు ఉండటం ఇందుకు కారణం. దానికితోడు కొద్ది రోజుల క్రితం మావోయిస్టు సెంట్రల్‌ మిలటరీ కమిషన్‌ (సీఎంసీ) ఇంఛార్జీ హోదాలో తిప్పిరి తిరుపతి ఎలియాస్‌ దేవ్‌జీ పేరిట వెలువడిన ప్రకటనలో సాయుధ పంథానే అనుసరిస్తామని పేర్కొనడం మరో కారణం.

ఈ క్రమంలో మాజీల నుంచి సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా కొద్ది రోజుల క్రితం దండకారణ్యంలో కీలక నేతలకు మధ్య సమావేశం జరిగింది. అందులో శాంతి చర్చల అంశం తెరపైకి వచ్చిందని తెలిసింది. ఆ సమావేశంలో కొందరు అగ్రనేతలు ఆయుధాలను వదులుకోవాలనే నిర్ణయాన్ని సమర్థించారు. కానీ మెజారిటీ నేతలు సాయుధ పోరాట పంథాను అనుసరించడమే సరైందనే భావన వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. ఈ సందిగ్ధం ఇలా ఉండగా, ఇటీవల వరుస దెబ్బలతో పార్టీ తీవ్రంగా నష్టపోయింది.

మే 21న గుండెకోట్‌ ఎన్‌కౌంటర్‌లో ఏకంగా పార్టీ చీఫ్‌ బస్వరాజ్‌ మృతి చెందారు. ఆ తర్వాత మరికొందరు కీలక నేతలు కూడా ఎన్‌కౌంటర్లలో మృతిచెందడంతో పార్టీ అగ్రనేతలు పునరాలోచనలో పడినట్లు సమాచారం. అందుకే సాయుధ పోరాటానికి తాత్కాలికంగా విరమణ ప్రకటించాలనే నిర్ణయానికి వచ్చి ప్రకటనతోపాటు తాజాగా ఆడియో సందేశాన్ని విడుదల చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

ప్రకటనలో ఇలా :

"ఈ సంవత్సరం మార్చి చివరి నుంచి మా పార్టీ ప్రభుత్వంతో శాంతిచర్చలకు నిజాయతీగా ప్రయత్నిస్తోంది. మే 10న పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి స్వయంగా పార్టీ కేంద్ర కమిటీ ప్రతినిధి అభయ్‌ పేరుతో ప్రకటన విడుదల చేశారు. పార్టీ ఆయుధాలను వదులుకుంటున్నట్లు ప్రస్తావించారు. ప్రభుత్వానికి కాల్పుల విరమణ ప్రతిపాదించారు. అత్యంత కీలకమైన ఈ అంశంపై పార్టీ అత్యున్నత నాయకత్వ సహచరులతో సంప్రదించడానికి నెల సమయం అడిగారు. కానీ కేంద్రం అనుకూల వైఖరిని వ్యక్తం చేయలేదు. బదులుగా 2024 జనవరి నుంచి జరుగుతున్న సైనికదాడుల్ని తీవ్రతరం చేసింది. పర్యవసానంగా మే 21న మాడ్‌లోని గుండెకోట్‌ సమీపంలో జరిగిన భీకర దాడిలో పార్టీ ప్రధానకార్యదర్శి బస్వరాజ్‌తోపాటు 28 మంది చనిపోయారు".

"బస్వరాజ్‌ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా శాంతిచర్చలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మేం ఈ నిర్ణయం తీసుకొని పత్రికాప్రకటన విడుదల చేస్తున్నాం. దేశప్రధాని ఆయుధాలను విడిచిపెట్టి ప్రధాన స్రవంతిలో చేరాలని నిరంతరం చేసిన అభ్యర్థనల దృష్ట్యా మేం ఆయుధాలను వదలాలని నిర్ణయించుకున్నాం." అని ప్రకటనలో తెలిపారు.

లొంగిపోయిన మోస్ట్​ వాంటెడ్​ మావోయిస్టు - సుజాతక్కపై రూ.కోటి రివార్డు

హిడ్మా ఇతనే - మోస్ట్​ వాంటెడ్ మావోయిస్టు తాజా ఫొటో వెలుగులోకి

