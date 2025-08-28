ETV Bharat / state

బుకింగ్‌ నుంచి భద్రత వరకు - ఆ రైల్వేస్టేషన్లకు వారే బాస్​లు - WORKING WOMEN IN SCR

దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలోని పలు రైల్వేస్టేషన్లను నిర్వహిస్తున్న మహిళ అధికారులు - బుకింగ్‌ క్లర్క్స్‌ నుంచి భద్రత చూసే పోలీసుల వరకు అంతా మహిళలే

Working Women in South Central Railway
Working Women in South Central Railway (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 5:23 PM IST

3 Min Read

Working Women in South Central Railway : ఒకప్పుడు వంటింటికే పరిమితమైన మహిళలు ప్రస్తుతం అన్ని రంగాల్లోనూ ముందంజలో ఉన్నారు. పురుషులతో సమానంగా ఉద్యోగాలు సాధిస్తున్నారు. మహిళలు ఉన్నతంగా రాణిస్తూ దాదాపు అన్ని రంగాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. తాజాగా మహిళలు మరో అడుగు ముందుకు వేసి దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలోని పలు రైల్వేస్టేషన్లను నియంత్రించే స్థాయికి చేరారు.

రైల్వేస్టేషన్‌లో విధులంటే సవాలే కాదు సాహసోపేతం కూడా. గుంపులుగుంపులుగా ప్రయాణికులు తరలివచ్చేప్పుడు ప్రమాదాలు జరగకుండా చూడాలి. చోరీలను నియంత్రించాలి. చాంతాడంత క్యూలో ఉన్న ప్రయాణికులకు రైలు వచ్చేలోగా టకటకా టికెట్లు జారీ చేయాలి. స్టేషన్‌లోకి వచ్చే, వెళ్లే రైళ్లకు పక్కాగా సిగ్నళ్లు ఇవ్వాలి. దీంతో క్షణం ఏమరుపాటుగా ఉన్నా జరిగే నష్టం అంతాఇంతాకాదు. ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిపోయే రైల్వే స్టేషన్ల నిర్వహణ ఆషామాషీ అసలే కాదు.

ఇంత క్లిష్టమైన విధులను మహిళా రైల్వే ఉద్యోగులు భుజాన వేసుకుని సమర్థంగా నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఇక్కడ విశేషమైన అంశం ఏమిటంటే ఆ రైల్వే స్టేషన్లలో బుకింగ్‌ క్లర్క్స్‌ నుంచి భద్రత చూసే పోలీసుల వరకు స్టేషన్‌ మాస్టర్‌ నుంచి విచారణ సిబ్బంది వరకు అంతా మహిళలే. దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రామవరప్పాడు, చంద్రగిరి అలాగే తెలంగాణలోని బేగంపేట, విద్యానగర్, గుండ్లపోచంపల్లి రైల్వేస్టేషన్లలో మహిళాధికారులే ఆయా స్టేషన్లను చూసుకుంటూ, రైళ్ల రాకపోకల్ని విజయవంతంగా నడిపిస్తున్నారు.

Working Women in South Central Railway
రైల్వేస్టేషన్లో భద్రత విధులు నిర్వహిస్తున్న మహిళాధికారులు (EENADU)

వ్యాగన్ల నిర్వహణలో కీలకపాత్ర : అందరూ ఉద్యోగినులే కావడంతో మహిళా ప్రయాణికులు ఎలాంటి భయం, సంకోచం లేకుండా తమ సందేహాల్ని నివృత్తి చేసుకుంటున్నారు. ఆయా స్టేషన్లలో కమర్షియల్‌ క్లర్క్‌లు, ఎంక్వైరీ కమ్‌ రిజర్వేషన్‌ క్లర్క్‌లు, సబ్‌ఇన్‌స్పెక్టర్, స్టేషన్‌ మాస్టర్‌ వంటి పోస్టుల్లో ఉద్యోగినులు ఉన్నారు. విజయవాడలోని వ్యాగన్‌ డిపోలోని ఓవర్‌హాలింగ్‌ విభాగంలో 35 మంది ఉద్యోగులు మహిళలే. గూడ్సు రైళ్ల వ్యాగన్ల నిర్వహణలో ఈ విభాగానిది కీలకపాత్ర. మహిళల విభాగం ఏర్పాటు తర్వాత ఇక్కడ పనితీరు గణనీయంగా మెరుగైందని ద.మ.రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నారు.

మహిళలకు భద్రత కమిటీలు : ఇక మహిళలు పురుషులతో సమానంగా అన్ని రంగాల్లో ముందంజలో ఉన్నారు. ఇదే క్రమంలో చాలా చోట్ల పని ప్రదేశాల్లో వేధింపులకు గురౌతున్నారు. అయితే ఇక ఆ వేధింపులు, బెదిరింపులకు భయపడే అవసరం లేదు. భద్రత కమిటీలు మహిళలకు భరోసానిస్తాయి. ఫిర్యాదు చేసిన వెంటనే అండగా నిలుస్తాయి. ఈ దిశగా రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతుంది. పని ప్రదేశాల్లో ఉద్యోగినుల భద్రతకు అంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీ (ఐసీసీ)లను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. మహిళలను లైంగికంగా వేధించినా ఇబ్బంది పెట్టినా చట్ట ప్రకారం శిక్ష పడేలా ఇవి పని చేస్తాయి. ఇప్పటివరకు చూసీ చూడనట్టుగా వ్యవహరించిన యంత్రాంగం వాటిని విధిగా ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది.

షీ బాక్స్‌ వెబ్‌సైట్‌ : పని ప్రదేశాల్లో వేధింపులపై మహిళలు ఫిర్యాదు చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం షీ బాక్స్‌ (www.shebox.wcd.gov.in) వెబ్‌సైట్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. సంస్థలు దీనిలో కమిటీల వివరాలను కూడా నమోదు చేయొచ్చు. ఈ ఫిర్యాదులను ఆయా ప్రాంతాల వారీగా ప్రతి నెలా పరిష్కరించేలా అధికారులు చర్యలు చేపడుతున్నారు.

మూడు నెలల్లోగా చర్యలు : పని ప్రదేశాల్లో మహిళలపై వేధింపులకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రైవేటు సంస్థల్లో అంతర్గత భద్రత కమిటీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఎవరికైనా ఇబ్బందులు ఎదురైతే వారు కమిటీకి ఫిర్యాదు చేస్తే సమస్య పరిష్కరిస్తారు. అక్కడ న్యాయం జరగకుంటే జిల్లాస్థాయిలోని ఫిర్యాదుల కమిటీని సంప్రదించవచ్చు. ఆ సభ్యులు చర్చించి మూడు నెలల్లోగా చర్యలు తీసుకుంటారు. కేసు తీవ్రతను బట్టి బాధ్యుల్ని బదిలీ చేయడం, విధుల నుంచి తొలగించడం, ఉద్యోగోన్నతి నిలుపుదల, అపరాధ రుసుం విధించడం వంటివి చేస్తారు.

ఎక్కడెక్కడ ఉండాలంటే : సంఘటిత, అసంఘటిత రంగాలకు సంబంధించిన అన్ని సంస్థలు, కార్యాలయాలు, కార్ఖానాలు, దుకాణాలు మహిళా సిబ్బంది ఉండే ప్రతి చోటా ఏర్పాటు చేయాలి. లేకుంటే సంబంధిత యజమానులపై చర్యలు తీసుకునే హక్కు కలెక్టర్‌కు ఉంటుంది.

ఆ ప్రవర్తనలన్నీ వేధింపులే : మహిళల ఇష్టానికి విరుద్ధమైన ప్రవర్తనలన్నీ వేధింపుల కిందకే వస్తాయి. అనవసరంగా తాకాలనుకోవడం, శారీరక సంబంధం కావాలని కోరడం, అసభ్యకరంగా మాటలు, చేష్టలు, ఇబ్బందికరంగా ప్రవర్తించడం, ఆత్మగౌరవం దెబ్బతినేలా వ్యవహరించడం చేయకూడదు.

FEMALE OFFICERS IN RAILWAY STATIONWOMENS SAFETY COMMITTEESWOMEN MANAGED RAILWAY STATIONSTOTAL FEMALE EMPLOYEES IN SCRWORKING WOMEN IN SCR

