'ఆర్డీటీ' సేవకు రెన్యువల్ గండం - విద్య, వైద్యసేవలు నిలిచిపోయే ప్రమాదం
ఎఫ్సీఆర్ఏ లైసెన్స్ రెన్యువల్కి కేంద్రం నిరాకరణ - ఆర్డీటీకి రెండేళ్లుగా విదేశీ నిధుల నిలిపివేత - లక్షల మంది పేదలకు విద్య, వైద్యసేవలు నిలిచిపోయే ప్రమాదం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2025 at 8:33 PM IST
Renewal Issue for RDT Services in AP : అనంతపురం కేంద్రంగా ఏపీ, తెలంగాణల్లో 3,500కి పైగా గ్రామాల్లో 56 ఏళ్లుగా సేవలందిస్తున్న రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ (ఆర్డీటీ) సేవలకు రెన్యువల్ గండం ఏర్పడింది. దీంతో విదేశాల నుంచి వచ్చే విరాళాల్ని స్తంభింపజేయడం, విదేశీ విరాళాల నియంత్రణ చట్టం (ఎఫ్సీఆర్ఏ) కింద లైసెన్స్ పునరుద్ధరించకపోవడంతో ఉభయ రాష్ట్రాల పేదలు నష్టపోయే ప్రమాదం తలెత్తింది. అనంతపురం జిల్లాలోని అత్యంత వెనుకబడిన ప్రాంతాల ప్రజలకు ఆర్డీటీ అందించే విద్య, వైద్యసేవలు పూర్తిగా నిలిచిపోయే ప్రమాదం ముంచుకొచ్చింది.
విదేశాల నుంచి వచ్చే నిధుల నుంచి ఏటా రూ.300 కోట్లను ఆర్డీటీ సేవా కార్యక్రమాలకు వెచ్చిస్తోంది. కొన్ని సాంకేతిక కారణాలతో ఆర్డీటీకి ఎఫ్సీఆర్ఏ రిజిస్ట్రేషన్ రెన్యువల్ను నిలిపివేయడంతో ఆసుపత్రులు, పాఠశాలలు మూతపడే పరిస్థితి ఏర్పడింది. 3వేల మందికిపైగా ఉద్యోగుల భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. 2021లో ఆర్డీటీ రెన్యువల్ని కేంద్రం ఆపింది. 2023 నుంచి విదేశీ విరాళాలు రాకుండా అడ్డుకుంది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 21న సంస్థ రెన్యువల్ని కేంద్రం తిరస్కరించడంతో ఖాతాలోని నిధులూ స్తంభించిపోయాయి.
ఒక్కొక్కటిగా సేవలు తగ్గిస్తోన్న ఆర్డీటీ : రెండేళ్లుగా నిధులు నిలిచిపోవడంతో ఆర్డీటీ ఒక్కొక్కటిగా సేవలు తగ్గిస్తోంది. విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు, మహిళలకు స్వయం ఉపాధి రుణాలు, పేదల వైద్యఖర్చులకు ఆర్థికసాయం పూర్తిగా నిలిపేసింది. శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో బత్తలపల్లి, అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం, కణేకల్లులో 611 పడకలతో మూడు ఆసుపత్రులను ఆర్డీటీ నిర్వహిస్తోంది. పేదలకు ఉచితంగా, మధ్యతరగతి వారికి నామమాత్రపు ఫీజుతో ఇక్కడ ఖరీదైన శస్త్రచికిత్సలు చేస్తున్నారు. నిధుల సమస్యతో ఈ మూడు ఆసుపత్రుల్లో సేవలు కుదించారు.
బత్తలపల్లి ఆస్పత్రిలో 50 మంది పీజీ వైద్య విద్యార్థులు శిక్షణ పొందుతున్నారు. 150 మందితో నర్సింగ్ కాలేజీ నడుస్తోంది. అక్కడి విద్యార్థుల భవిష్యత్తు అగమ్యగోచరంగా కనిపిస్తోంది. అనంతపురం జిల్లాలో వేలమంది విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు ఆపేశారు. ఈ ఏడాది నుంచి పాఠశాలల్లో ప్రవేశాలు ఆపేశారు. జీతాలు ఇవ్వలేక 50 శాతానికి పైగా ఉద్యోగులను తొలగించారు.
రెన్యువల్ నిలిపివేతకు కారణాలు ఇవే : ఆర్డీటీ విదేశీ నిధులతో నిర్వహిస్తున్న ఆసుపత్రుల నుంచి వచ్చే ఆదాయాన్ని ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ (ఎఫ్సీ) ఖాతాలో కాకుండా లోకల్ కంట్రిబ్యూషన్ (ఎల్సీ) ఖాతాలో జమచేయడం నిబంధనలకు విరుద్ధమని కేంద్రం పేర్కొంది. ఆర్డీటీ విదేశాల నుంచి వస్తున్న విరాళాల్ని ఎఫ్సీఆర్ఏ అనుమతులు లేని ఇతర ఎన్జీవోలకు ఇచ్చినట్టు ఆడిట్లో బయటపడింది.
అమిత్షాకి సీఎం చంద్రబాబు విజ్ఞప్తి : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కొన్ని నెలల క్రితం కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షాని కలిసినప్పుడు ఆర్డీటీ సేవా కార్యక్రమాల్ని వివరించి, ఎఫ్సీఆర్ఏ రెన్యువల్ పునరుద్ధరణకు చర్యలు తీసుకోవాలని లేఖ అందజేశారు. ఆగస్టులో కూటమి పార్టీల ప్రజాప్రతినిధులు దిల్లీ వెళ్లి అమిత్షాను కలిసి మళ్లీ విజ్ఞప్తిచేశారు. ఆర్డీటీపై వచ్చిన అభియోగాలు అంత తీవ్రమైనవి కానందున మొదటి తప్పుగా భావించి హెచ్చరించడం, జరిమానాతో సరిపెట్టాలని కోరారు.
కేంద్ర హోంశాఖ తాత్సారం : ఆర్డీటీకి రెన్యువల్ పునరుద్ధరణ కోసం పార్టీలు, ప్రజాసంఘాలు ఉద్యమిస్తున్నాయి. ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో సీపీఐ, సీపీఎం, ఎస్సీ, ఎస్టీ, జేఏసీ తరఫున ‘సేవ్ ఆర్డీటీ’ పేరుతో ఎక్కడికక్కడ ధర్నాలు, నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాయి. రాష్ట్రప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాలతో ఆర్డీటీ బోర్డులో కొన్ని మార్పులు చేసి, కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కేంద్ర పెద్దలు సూచించారు. మే 16న కొత్త లైసెన్సు కోసం ఆర్డీటీ దరఖాస్తు చేసుకున్నా ఇంతవరకు స్పందన లేదు.
