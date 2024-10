ETV Bharat / state

మరోసారి పెద్దమనసు చాటుకున్న సీఎం - 24 గంటలు తిరక్కముందే సాయం - CM Cheyootha Help Within 24 Hours

Many People Received the CM Cheyootha Help Within 24 Hours : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మరోసారి పెద్దమనస్సు చాటుకున్నారు. మంగళవారం కర్నూలు జిల్లాలో పర్యటించిన సీఎం ఇద్దరు మహిళలు అడిగిన సాయాన్ని నెరవేరుస్తానని హామీ ఇచ్చారు. 24 గంటలు గడవక ముందే వారికి సాయం అందించి అండగా నిలిచారు. దీంతో లబ్ధిదారుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి.

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మరోసారి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నారు. మంగళవారం కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండ మండలం పుచ్చకాయలమడలో నిర్వహించిన పేదలకు సేవలో కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొన్నారు. పింఛన్ల పంపిణీలో భాగంగా లబ్ధిదారుల ఇళ్లకు వెళ్లి వారి కష్టాలు తెలుసుకున్నారు. తలారి గంగమ్మ అనే మహిళ చిన్న కుమారుడు అశోక్ పదో తరగతి చదివి అద్దె ఆటో నడుపుతున్నాడు. ఎలక్ట్రికల్ ఆటో కావాలని గంగమ్మ ముఖ్యమంత్రిని కోరారు. వారి బాధలు విన్న ముఖ్యమంత్రి అండగా ఉంటానని హామీ ఇచ్చారు.

