ETV Bharat / state

జ్యోత్స్నకు పలువురు నివాళులు - ఆస్పత్రికి భౌతికకాయం తరలింపు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Many people Paid their Tribute to Lawyer Sunkara Rajendra Prasad Wife : విద్యార్ధి దశ నుంచే ఉద్యమాలు చేసింది. మహిళల హక్కుల కోసం పోరాడింది. సారా వ్యతిరేక ఉద్యమంలో ముందు నడిపించింది. తన జీవన ప్రయాణంలో చేస్తూ రాజస్థాన్​లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో జ్యోత్న్స అస్తమించింది. ఆమె మరణంతో మహిళా లోకం కన్నీటి సంద్రంలో మునిగింది. జ్యోత్న్స భౌతికకాయానికి వామపక్ష నేతలు, న్యాయవాదులు, ప్రముఖులు నివాళులర్పించారు. భౌతికకాయాన్ని ఎన్నారై ఆసుపత్రికి దానం చేశారు.

స్త్రీల సమానత్వం కోసం సమాజాన్ని నిలదీశే గొంతు నేడు మూగబోయింది. మహిళా హక్కుల కోసం అలుపెరగని పోరాటం చేస్తున్న జ్యోత్న్స మరణంతో నగరంలో విషాదఛాయలు అలముకున్నాయి. ప్రజాసంఘాల నేతలు, న్యాయవాదులు, మేథావులు, వామపక్ష నేతలు ఆమె మృతికి కన్నీటి నివాళులర్పించారు. నింగికెగసిన ధృవతార జ్యోత్స్నకు రెడ్ శాల్యూట్ చేసి అంతిమయాత్ర నిర్వహించారు.

బతికి ఉన్నప్పుడే కాదు మరణించినా సమాజానికి ఉపయోగపడాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఆమె నిర్ణయం ప్రకారం భౌతికకాయాన్ని మంగళగిరి ఎన్నారై ఆసుపత్రికి దానం చేశారు. సీనియర్ న్యాయవాది సుంకర రాజేంద్రప్రసాద్ కుటుంబ సభ్యులతో వెళ్లిన రాజస్థాన్ విహారయాత్ర విషాదంగా మారింది. ఈనెల 8న అర్ధరాత్రి దాటాకా అక్కడ జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో న్యాయవాది రాజేంద్రప్రసాద్ సతీమణి జ్యోత్స్న మరణించగా మరో 11 మంది గాయపడ్డారు. భౌతికకాయాన్ని ఈనెల 9న విజయవాడలోని ఆమె స్వగృహానికి తీసుకువచ్చారు.