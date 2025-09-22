ETV Bharat / state

ఆ రహదారిపై ప్రాణాలు పోతున్నాయ్! - ట్రామాకేర్‌ సెంటర్ ఏర్పాటెప్పుడో?

2018 నుంచి ఇప్పటి వరకు వంద మందికిపైగా మృత్యువాత - ట్రామాకేర్‌ కేంద్రం ఏర్పాటు చేసి మెరుగైన వైద్యసేవలందిస్తే ప్రాణాలతో బయటపడే అవకాశం

Trauma Care Centers Issue in AP
Trauma Care Centers Issue in AP (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Trauma Care Centers Issue in AP : నెల్లూరు-ముంబై జాతీయ రహదారిపై వెళ్లాలంటే వాహనదారులు బిక్కుబిక్కుమంటున్నారు. 2018 నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిన ప్రమాదాల్లో వంద మందికి పైగా మృతిచెందగా, వందల సంఖ్యలో క్షతగాత్రులున్నారు. బాధితులకు తక్షణ వైద్యసేవలందక ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. సంగం-బుచ్చి మధ్యలో ట్రామాకేర్‌ కేంద్రం ఏర్పాటు చేసి మెరుగైన వైద్యసేవలందిస్తే ప్రాణాలతో బయటపడే అవకాశముంది.

  • 2021 డిసెంబరు 9న రాత్రి సంగం సమీపంలో బీరాపేరు వంతెనపై జరిగిన ప్రమాదంలో ఆరుగురు ఆత్మకూరు వాసులు జలసమాధి అయ్యారు.
  • 2025 జనవరి 4న వెంగారెడ్డిపాళెం వద్ద ఆటోను ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొనడంతో దంపతులు అక్కడికక్కడే ఊపిరి వదిలారు.
  • ఏప్రిల్‌ 30న కోవూరు మండలం పోతిరెడ్డిపాళెం వద్ద జరిగిన ప్రమాదంలో అయిదుగురు వైద్య విద్యార్థులు దుర్మరణం చెందారు.
  • సెప్టెంబరు 17న సంగం మండలం పెరమన వద్ద బుధవారం ఇసుక ట్రక్కు ఢీకొనడంతో ఏడుగురు మృత్యువాత పడ్డారు.

అక్కడే ఎక్కువగా ప్రమాదాలు : జాతీయ రహదారిలో నాలుగు వరుసలు కేవలం 9.4 కి.మీ ఉంది. మిగిలిన 100.6 కి.మీ కేవలం పది మీటర్ల వెడల్పుతో ప్రాణాంతకంగా ఉంది. అక్కడే ఎక్కువగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. జాతీయ రహదారిలో అధిక భాగం సంగం మండలం 30 కి.మీ పొడవులో మూడుచోట్ల బ్లాక్‌స్పాట్లు ఉన్నాయి. దువ్వూరు, సంగం సమీపంలో రెండు ఇరుకైన వంతెనల వద్ద ప్రమాదాలు ఎక్కువగా నమోదయ్యాయి.

అందుకే ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు : ప్రమాదం జరిగిన తొలిగంటలో లభించే చికిత్సనే గోల్టెన్‌ అవర్‌ చికిత్స అంటారు. నెల్లూరుకు తరలించాలంటే ఎక్కువ సమయం పడుతుండటంతో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. సంగం-బుచ్చిలో ఏర్పాటు చేస్తే జాతీయరహదారితో పాటు సంగం-కలిగిరి, సంగం- పొదలకూరు- చేజర్ల రహదారుల్లో ప్రమాద బాధితులకు మెరుగైన వైద్యసేవలందుతాయి. ఆత్మకూరు రవాణాశాఖాధికారి రాములు మాట్లాడుతూ, ఈ అంశాన్ని రహదారి భద్రతా సమావేశాల్లో ప్రతిపాదిస్తామన్నారు.

జాతీయ మార్గదర్శకాల ప్రకారం : జాతీయ రహదారిపై జరుగుతున్న ప్రమాదాల్లో మృతుల సంఖ్య పెరగడానికి సకాలంలో సరైన వైద్యం అందక పోవడమే. ప్రమాదం జరిగిన గంట (గోల్డెన్‌ అవర్‌) లోపు క్షతగాత్రుడికి చికిత్స అందిస్తే ప్రాణాలను కాపాడవచ్చు. చాలా సందర్భాల్లో ఘటనా స్థలం నుంచి ఆస్పత్రికి చేరే లోపే ప్రాణాలు గాల్లో కలిసి పోతున్నాయి. దీంతో జాతీయ మార్గదర్శకాల ప్రకారం రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన వారికి సత్వరం అత్యవసర సేవలు అందించి వారి ప్రాణాలు నిలబెట్టే లక్ష్యంగా జాతీయ రహదారిపై ట్రామాకేర్‌ సెంటర్ల ఏర్పాటు జరిగింది. దేశంలో 2012లో ట్రామాకేర్‌ వైద్యసేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

ట్రామా కేర్‌ సెంటర్‌ ద్వారా సేవలిలా : 24×7 మెరుగైన వైద్యసేవలు ట్రామాసర్జన్‌లు, గుండె, నరాలు, ఎముకలు, కీళ్ల శస్త్రచికిత్స నిపుణులు, మత్తు, అత్యవసర చికిత్సలు చేసే వైద్యులు అందుబాటులో ఉంటారు. పారామెడికల్‌ సిబ్బంది, శిక్షణ పొందిన నర్సులు ఉంటారు. ఎక్స్‌రే, సీటీ స్కాన్, ఎం.ఆర్‌.ఐ పరికరాలుంటాయి. శస్త్రచికిత్స గదులు, ఐసీయూ, సీసీయూ సౌకర్యాల కల్పన ఉంటుంది.

  • నెల్లూరు-ముంబయి జాతీయ రహదారి పొడవు : 110 కి.మీ
  • పరిధిలోని గ్రామాలు : మర్రిపాడు, ఆత్మకూరు, సంగం, బుచ్చిరెడ్డిపాళెం, కోవూరు మండలానికి చెందిన 30 గ్రామాలు, నెల్లూరు నగరంలో స్వల్ప భాగముంది.
  • బ్లాక్‌స్పాట్‌లు : 8(దువ్వూరు, గాంధీజనసంఘం, పెరమన, ఏ.ఎస్‌.పేట క్రాస్, నెల్లూరు పాళెం, డి.సి.పల్లి, అచ్చమాంబగుడి, మర్రిపాడు)

నెల్లూరు జాతీయ రహదారిపై నిర్వహణ లోపం - నిత్యం పొంచి ఉన్న ప్రమాదాలు

ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ ప్రమాణాలతో కొత్త డీపీఆర్ - 380 కి.మీ. రహదారి విస్తరణకు ప్రణాళిక

