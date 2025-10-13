ETV Bharat / state

వెలుగుల పండుగ వేళ విస్ఫోటనాలు - బాణసంచా తయారీ కేంద్రాల్లో నిబంధనల ఉల్లంఘనలు

బాణసంచా తయారీ కేంద్రాల్లో నైపుణ్యంలేని కూలీలతో పనులు, పరిమితికి మించి మానవ వనరుల వినియోగం - లైసెన్స్, ఎన్‌ఓసీల జారీలో శాఖల మధ్య సమన్వయలోపం

violation-of-rules-in-fireworks-industries
violation-of-rules-in-fireworks-industries (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 10:48 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Violation of Rules in Fireworks Industries : బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా దీపావళి చేసుకునేందుకు అంతా సిద్ధమవుతున్న వేళలో రాష్ట్రంలో ప్రతీ సంవత్సరం ఏదో ఒక ప్రాంతంలోని బాణసంచా తయారీ కేంద్రాల్లో విస్ఫోటం జరిగి పదుల సంఖ్యలో కూలీలు ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ఘటలు గుండెలు కలిచివేస్తున్నాయి. గతేడాది అక్టోబరులో తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఉండ్రాజవరం మండలం సూర్యారావుపాలెంలో ఓ కేంద్రం సమీపంలో పిడుగు పడి జరిగిన పేలుడు వల్ల ఏడుగురు మృత్యువాత పడగా, ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో అనకాపల్లిలో జరిగిన ప్రమాదంలో ఎనిమిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

సెప్టెంబరు 30న కోనసీమ జిల్లా అయినవిల్లిలో ఇంటి మిద్దెపై నుంచి బాణసంచా దించే క్రమంలో పేలుడు జరగడంతో భార్యాభర్తలు మృతి చెందారు. తాజాగా అదే జిల్లాలోని రాయవరంలో జరిగిన ప్రమాదంలో పది మంది దుర్మరణం చెందారు. ఈ ప్రమాదాలు శాఖల మధ్య సమన్వయలోపాలను, నిబంధనల అమలులో వైఫల్యాలను స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

లోపాలపుట్టగా నిబంధనల అమలు : బాణసంచా తయారీ దుకాణాలకు అనుమతిచ్చేక్రమంలో రెవెన్యూ, అగ్నిమాపక ఇతర శాఖల మధ్య సమన్వయలోపం వెంటాడుతోంది. అగ్నిమాపక శాఖ ఏడాది పరిమితితో ఎన్‌ఓసీలు ఇస్తుంటే, రెవెన్యూ అధికారులు మూడు, అయిదేళ్లకు లైసెన్స్‌ ఇస్తున్నారు. ఏటా ఫైర్‌ ఎన్‌ఓసీ చేయాల్సి ఉన్నా లైసెన్స్‌ ఉందనే కారణంతో నిర్వాహకులు పట్టించుకోవడం లేదు. అధికారులు సైతం అటువైపు చూడటం లేదు.

  • ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 59 కేంద్రాలుంటే 10 కేంద్రాలకు ఎన్‌ఓసీ లేదని తాజా తనిఖీల్లో గుర్తించారు. ఈ వివరాల వెల్లడిలోనూ అనకాపల్లి జిల్లా అగ్నిమాపక అధికారులు మాయాజాలం చేస్తున్నారు. కోనసీమలో ఒక్క దుకాణానికే ఎన్‌ఓసీ ఉందని హోంమంత్రి అనితకు బుధవారం చెప్పిన అధికారులు, రెండ్రోజుల తరువాత 19 కేంద్రాలకు ఎన్‌ఓసీలు ఉన్నాయని ఉన్నతాధికారులకు నివేదించారు.
  • లైసెన్స్‌ పొందిన తయారీ, నిల్వ కేంద్రాల వద్ద ఫైర్‌సేఫ్టీ పరికరాలున్నాయా? లేదా? అని అగ్నిమాపక శాఖ పరిశీలిస్తుంది తప్ప, అనధికార కేంద్రాలపై వీరి జోక్యం ఉండదు. ఈ బాధ్యత రెవెన్యూ, పోలీస్‌ శాఖదే.
  • ప్రతి తయారీ కేంద్రంలో 15 కిలోల ముడిసరుకుతోనే బాణసంచా తయారు చేయాలనే నిబంధన ఉన్నా ఎక్కడా అమలవ్వడం లేదు.

వారి సంఖ్యతో మాయాజాలం : తయారీ కేంద్రంలో కేవలం 5 నుంచి 6 మంది కార్మికులు పని చేస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు అనుమతులు పొందినట్లు చెబుతున్నా నిత్యం కనీసం 12 మంది సీజన్‌లో 40 మంది వరకు పనుల్లో ఉంటారు. ఈ కేంద్రాల్లో 10 మందికి మించి కూలీలున్నట్లు చూపితే, కార్మిక శాఖ పరిధిలోకి వెళ్తుంది. అప్పుడు కూలీలకు బీమా, ఈపీఎఫ్, ఈఎస్‌ఐ తదితర సదుపాయాలు కల్పించాల్సి వస్తుందన్న కారణంతో సంఖ్య తక్కువగా చూపుతున్నారు.

రాయవరం బాణసంచా తయారీ కేంద్రానికి సంబంధించి సెప్టెంబరు 29న, అక్టోబరు 6న అగ్నిమాపక, పోలీసు శాఖ అధికారులు తనిఖీలు చేసి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారే తప్ప, ఆ సమయంలో ఎంత మంది కూలీలున్నారనే విషయాలపై గోప్యత పాటిస్తున్నారు. తనకు ఇప్పటికీ తెలియదని, ఆ నివేదిక ఇవ్వలేదని అగ్నిమాపక శాఖకు చెందిన ఓ ఉన్నతాధికారి వెల్లడించారంటే ఆ శాఖలో సమన్వయం ఏ స్థాయిలో ఉందో తేటతెల్లమవుతోంది.

రాష్ట్రంలో ఇదీ పరిస్థితి : రాష్ట్రంలో 112 తయారీ, 111 గిడ్డంగులు, 365 శాశ్వత దుకాణాలున్నాయి. వీటిలో ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లోనే 69 తయారీ కేంద్రాలున్నాయి. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో తయారీ కేంద్రాలు లేవని అధికారులు చెబుతున్నా ఒడిశా సరిహద్దు నియోజకవర్గాల్లో, గోదావరి జిల్లాలో అనధికార తయారీ కేంద్రాలున్నాయి. ఇప్పటికైనా అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో అనుమతులు మంజూరు, తనిఖీలు చేసి లోపాలు గుర్తిస్తే, భవిష్యత్తులో ఈ తరహా ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చేయవచ్చు.

పరికరాలున్నా ప్రమాద నివారణ శూన్యమే : బాణసంచా తయారీ కేంద్రాల వద్ద నిబంధనల మేరకు ఫైర్‌ సేఫ్టీకి ఉపకరణాలున్నా పేలుడు జరిగినప్పుడు వీటి పాత్ర నామమాత్రంగానే ఉంటోంది. రాయవరంలో కేంద్రం చుట్టూ రక్షణపరమైన వ్యవస్థ పక్కాగా ఉన్నా ప్రమాద తీవ్రతను తగ్గించలేదు. పేలుడు సమయంలో 1,000 నుంచి 1500 డిగ్రీల సెల్సియస్‌తో క్షణాల వ్యవధిలో తీవ్రమైన ఒత్తిడితో అగ్ని కీలలు వస్తాయని, వాటిని ఆర్పే వ్యవస్థలు లేవని ఓ అధికారి తెలిపారు.

  • తయారీ కేంద్రంలో ఫైర్‌ సేఫ్టీ పరికరాలున్నా వాటిని సరైన సమయంలో సమర్థంగా ఉపయోగించేందుకు నైపుణ్యం ఉన్న వ్యక్తులు లేకపోవడం మరో ప్రధాన లోపం.
  • ప్రధానంగా నైపుణ్యంలేని కూలీల వినియోగం ప్రమాదాలకు కారణమవుతోంది.
  • ఒక ప్రాంతంలో ఒకేరకమైన వస్తువులను నలుగురైదుగురు మాత్రమే తయారు చేయాలన్న నిబంధన ఉన్నా ఎవరూ అమలు చేయడం లేదు. గతేడాది ఉండ్రాజవరంలో ఒకే చోట దాదాపు 16 మంది కూలీలు పని చేస్తుండగా ప్రమాదం జరగడంతో ఏడుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
  • తయారీ కేంద్రం, ముడిసరకు నిల్వ ప్రాంతం, ఆరబెట్టే ప్రాంతం ఒక్కోదానికి కనీసం 45 మీటర్ల దూరం ఉండాలి. రాయవరంలో తయారీ కేంద్రం వద్ద దూరం నిబంధనల మేర ఉన్నా నిల్వ, విక్రయ కేంద్రాల మధ్య కేవలం 15 మీటర్లు మాత్రమే ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
  • బాణసంచా తయారీలో వివిధ ముడిసరుకులతోపాటు గంధకం(సల్ఫర్‌), పొటాషియం నైట్రేట్‌ వినియోగిస్తారు. ఇవి దట్టించే సమయంలో వాతావరణంలో తేమ శాతం అధికంగా ఉంటే ఆ మూలకాలు సాధారణ స్థితి కోల్పోయి నిప్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కేవలం పొడి వాతావరణంలో ఉదయం 7.30 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల్లోపు మాత్రమే చేయాల్సినప్పటికీ అందుకు భిన్నమైన పరిస్థితులు క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్నాయి.
  • బాంబులు కాల్చినప్పుడు అధిక శబ్దాలు రావాలని కొందరు నిబంధనలను అతిక్రమించి క్లోరైట్‌ వాడుతున్నారు. పెర్‌క్లోరైట్‌ మాత్రమే వినియోగించాలి. వీటిని గుర్తించే వ్యవస్థ అందుబాటులో లేకపోవడంతో ఎవరు ఏ మూలకాలు ఏ స్థాయిలో వినియోగిస్తున్నారో తెలియడం లేదు.

ఏపీలో మరో భారీ అగ్ని ప్రమాదం - రూ. 500 కోట్ల ఆస్తి నష్టం

బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో ప్రమాదం - 8మంది మృతితో అలముకున్న విషాదం

For All Latest Updates

TAGGED:

FIREWORKS MANUFACTURING PLANTSFIREWORKS EXPLOSION IN APFIREWORK SAFETY REGULATIONSVIOLATION OF RULES IN FIREWORKSFIREWORK EXPLOSION ACCIDENT IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇప్పుడు తెలుగులోనూ గూగుల్ "AI Mode"- యూజర్లకు ఇక పండగే!

ఒలిపింక్ మెడల్ విన్నర్​పై సస్పెన్షన్ వేటు- ఎందుకంటే?

సిజేరియన్ తర్వాత ఆందోళన అవసరం లేదు! - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.