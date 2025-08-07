Health Risks of Poor Sleep : ఈరోజుల్లో కాస్త దూరం నడిచినా సరే అలసట వచ్చి, ఆయాసం వచ్చేస్తుంది. ఇలాంటి బాధితుల్లో ఎక్కువ మంది యువకులే ఉంటుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. గతంలో యువకులు చలాకీగా ఉంటూ, ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు లేకుండా శరీరానికి శ్రమను కలిగిస్తూ నిత్యం ఆరోగ్యంగా ఉండేవారు. కానీ ఇప్పటి యువకులు మాత్రం పని చేయకుండానే అలసిపోతున్నారు. ముఖ్యంగా 20 నుంచి 35 ఏళ్ల యువత కళాశాలలు, కార్యాలయాల్లో మధ్యాహ్నం వేళల్లో విపరీతంగా అలసిపోయి కనిపిస్తున్నారు. దీనికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా చిన్నప్పటి నుంచి ఉండే జీవనశైలిలో ఒక్కసారిగా మార్పులు రావడంతో శారీరకంగా పలు మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా యువత రాత్రి వేళల్లో నిద్ర సక్రమంగా పోకపోవడంతో పాటు శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, సరైన పోషకాలు తీసుకోకపోవడం కారణంగా శరీరంలో బద్ధకం ఏర్పడి పగటి వేళల్లో తీవ్ర బడలికతో ఉంటున్నట్లు నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో సుమారు 8 లక్షల మంది యువత ఉండగా, వీరిలో 5 లక్షల మందికి పైగా తరచూ అలసటతో బాధ పడుతున్నట్లు సమాచారం.
జీవనశైలిలో మార్పులు రావాలి : యువతలో తరచూ అలసట రావడానికి ముఖ్యంగా జీవనశైలిలో వచ్చిన మార్పులే ప్రధాన కారణాలని డాక్టర్ ప్రసన్న కుమార్ తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా నేటితరం యువత శారీరక శ్రమ లేకుండా గంటల కొద్దీ సెల్ఫోన్, ల్యాప్టాప్లతో కాలం గడుపుతుండటం, బయటకు వెళ్లకుండా రోజంతా ఇంట్లోనే ఉంటుండటంతో సూర్యరశ్మి తగలక విటమిన్ డీ లోపంతో అనారోగ్యం బారిన పడుతున్నారని అన్నారు. ఈ సమస్య నుంచి బయట పడాలంటే యువత తప్పనిసరిగా శారీరక శ్రమ, ఏడు నుంచి 8 గంటల నిద్ర, చక్కని పౌష్ఠికాహారం క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవాలని అంటున్నారు.
త్వరగా అలసిపోవడానికి గల కారణాలు :
- రాత్రి పడుకునే ముందు సెల్ఫోన్, ల్యాప్టాప్లు గంటల కొద్దీ అలాగే చూడడం.
- జంక్ ఫుడ్, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ అధికంగా తినడం.
- సమయానికి భోజనం చేయకపోవడం.
- మధుమేహం, రక్తహీనత, క్షయ వంటి అనారోగ్యాలు.
- మానసిక ఒత్తిడి, భవిష్యత్తు ఆలోచనలతో ఆందోళన.
ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే సేఫ్ :
- సమయానికి భోజనం చేయాలి.
- క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి.
- తగినంత నీరు తాగాలి.
- రాత్రి పూట సరిపడా నిద్రపోవాలి.
- అధిక బరువును నియంత్రించాలి.
పగలు ఆవలింతలు, మధ్యాహ్నం నిద్ర : మిర్యాలగూడకు చెందిన 34 ఏళ్ల యువకుడు ఓ ప్రైవేటు సంస్థలో పని చేస్తున్నాడు. అతడు తరచూ పనిలో అలసిపోతూ ఉన్నాడు. దీంతో మధ్యాహ్నం వేళల్లో తప్పనిసరిగా నిద్రపోవాల్సి వస్తుంది. నిద్రపోకపోతే పగలంతా ఆవలింతలు, అలసటతో విధులు సక్రమంగా నిర్వర్తించలేకపోతున్నాడు. ఇది అతడి ఆరోగ్య జీవితానికి ఎంతో చేటును తీసుకువస్తుందని అనడంలో సందేహం లేదు.
