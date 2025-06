ETV Bharat / state

బడులు తెరచిన గురువుల్లేరు - ఇలాగైతే చదువులెలా? - SCHOOLS NOT OPENED ALLURI DISTRICT

Many Govt Schools Not Opened in AP : నూతన విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమై వారం గడుస్తున్నా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా మన్యంలో పలుచోట్ల పాఠశాలలు తెరచుకోలేదు. గతేడాది పనిచేసిన సీఆర్టీలను ఇంకా నవీకరణ చేయలేదు. ఆయా ఉపాధ్యాయులు పనిచేసిన ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలలు నేటికీ మూతపడే ఉన్నాయి. గరిమండ, గోధుమలంక, నల్లబెల్లి, మందపల్లి, పీఎల్‌ కొత్తూరు, ఆర్‌.దొడ్డవరం, రేవులకోట, రాజులపాడు బడులు పునఃప్రారంభం కాలేదు.

గరిమండలో ఉపాధ్యాయుడి కోసం ఎదురుచూస్తున్న విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు (Eenadu)

విద్యార్థులంతా రోజూ పాఠశాలలకు వెళ్లి ఉపాధ్యాయులు లేకపోవడంతో తిరిగి వచ్చేస్తున్నారు. ఐదో తరగతి పాసైన పిల్లలు మరో బడిలో చేరాలంటే టీసీలు తప్పనిసరి. టీచర్లు లేకపోవడంతో వారిని మరో తరగతిలో చేర్చలేకపోతున్నామని తల్లిదండ్రులు వాపోతున్నారు. పక్క గ్రామాల పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు బుక్స్, దుస్తులు, ఇతర సామగ్రి అందించారని చెబుతున్నారు. అక్కడి విద్యార్థులకు పాఠాలు సైతం చెబుతున్నట్లు పేర్కొంటున్నారు. ఇక్కడ మాత్రం తమ పిల్లల పరిస్థితి ఏంటని తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Schools Reopen Issues in AP : మరోవైపు తల్లికి వందనం పథకం నగదు జమకాని మహిళలు పాఠశాలకు వెళ్లి అడుగుదామంటే ఉపాధ్యాయుల్లేరని తల్లిదండ్రులు వాపోతున్నారు. దీనిపై ఏటీడబ్ల్యూవో క్రాంతికుమార్‌ను సంప్రదించగా ఎంఈవోలే అక్కడ ప్రత్యామ్నాయంగా టీచర్లను నియమించాల్సి ఉందన్నారు. మరోవైపు ఈ విషయాన్ని ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్తామని ఎంఈవో రాంబాబు వెల్లడించారు.