'లేబర్ కార్డు'తో ఇన్ని ప్రయోజనాలున్నాయా? - అవగాహన రాహిత్యంతో పథకాలకు దూరం!
భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమం కోసం కృషి చేస్తున్న కార్మిక శాఖ - పిల్లల చదవులు, పెళ్లిళ్లు, కాన్పులు జరిగినప్పుడు ఆర్థిక చేయూత - అవగాహనా రాహిత్యంతో ప్రయోజనాలు పొందలేకపోతున్న కార్మికులు
Published : September 19, 2025 at 11:56 PM IST
Labour card benefits in Telangana : ఎండలో వానలో కాయకష్టం చేస్తూ చాలీచాలని కూలీ డబ్బులతో బతుకు బండిని నెట్టుకొస్తున్న భవన నిర్మాణ కార్మికులకు లేబర్ కార్డు ఓ వరం లాంటిది అని చెప్పవచ్చు. పిల్లల చదవులు మొదలుకుని పెళ్లిళ్లు, కాన్పులు, ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే వైద్యపొందేందుకు తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి కార్మికులందరికీ సర్కారు భరోసానిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే భవన నిర్మాణ, అనుబంధ రంగాల్లో పనిచేసే కార్మికులు, వారి కుటుంబాలను ఆదుకునేందుకు కార్మికశాఖ పలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తోంది. వీటిపై అవహగాహన లేకపోవడంతో కొంతమంది కార్మికులు ఆయా పథకాలకు దూరమవుతున్నారు.
కార్మికులకు బీమా సౌకర్యం : భవన నిర్మాణ, ఇతర రంగాల్లో పనిచేసే కార్మికులకు ప్రభుత్వం బీమా సౌకర్యాన్ని కల్పించింది. ఇందుకోసం కార్మికులు కార్మికశాఖ అందజేసే గుర్తింపు కార్డులను పొందాల్సి తప్పనిసరి. గుర్తింపుకార్డులున్న వారు మృతి చెందితే వారి కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం పరిహారం చెల్లిస్తుంది. కార్మికుల కుటుంబాల్లోని యువతులకు పెళ్లి కానుక, ప్రసవాలకు సర్కారు సాయాన్ని అందిస్తుంది. జిల్లాలో ఇప్పటివరకు 17,653 మంది కార్మికులు దీని ద్వారా లబ్ధి పొందారు. అత్యధికంగా 9,634 మంది మహిళలకు ప్రసవసాయం కింద రూ.28.90 కోట్లు, వివాహ కానుకగా 4,671 మందికి రూ.14.01 కోట్లు, సాధారణ మరణం కింద 2,943 మందికి రూ.38.25 కోట్లు, ప్రమాద మరణం కింద 196 మందికి రూ.12.34 కోట్లు, వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం 209 మంది కార్మికులకు రూ.25 లక్షలకు పైగా ఆర్థికసాయం అందించినట్లుగా లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు వెల్లడించారు.