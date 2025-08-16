Shortage of Overhead Bridges and Service Roads : జాతీయ రహదారులపై సరైన వంతెనలు (ఫ్లైఓవర్లు), సర్వీసు రోడ్లు లేకపోవడం వల్ల నిరంతరం ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. వందలాది మంది అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో అత్యధిక వేగంగా వెళ్లే వాహనాలకు, అడ్డదిడ్డంగా దాటే స్థానిక ప్రజలకు మధ్య ఘర్షణలు ఈ రహదారిపై నిత్యకృత్యం. దీనికి ప్రధాన కారణం నివాస ప్రాంతాలు, వ్యాపార కేంద్రాల ద్వారా వెళ్లే చోట్ల సర్వీసు రోడ్ల నిర్మాణం చేపట్టకపోవడం. దీనివల్ల స్థానిక వాహనాలు, పాదచారులు ప్రధాన రహదారిపైకే రాక తప్పడం లేదు.
ఇది చిన్నపాటి రాకపోకల నుంచి పెద్ద పెద్ద ప్రమాదాలకు దారి తీస్తోంది. ప్రధాన కూడళ్ల వద్ద ఫ్లైఓవర్లు లేకపోవడం వల్ల వాహనాల రాకపోకలు స్తంభించిపోవడమే కాకుండా, ఒక వైపు నుంచి మరో వైపునకు వెళ్లేందుకు సరైన మార్గం లేకపోవడంతో డ్రైవర్లు ప్రాణాలను లెక్కచేయకుండా అడ్డదిడ్డంగా యూటర్నులు తీసుకుంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల ప్రాణాంతక ప్రమాదాలకు కారణమవుతోంది. ఈ రహదారిపై జరుగుతున్న ప్రమాదాల్లో యువత, స్థానిక రైతులు, కూలీలు ఎక్కువగా మృత్యువాత పడుతున్నారు.
నిజామాబాద్ జిల్లా మీదుగా వెళ్తున్న జాతీయ రహదారి-44 ప్రయాణికులు, వాహనదారులను భయపెడుతోంది. సర్వీస్ రోడ్లు, పైవంతెనలు లేకపోవడంతో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు ప్రమాదాల్లో వందలాది మంది మృత్యువాతపడ్డారు. ఎంతోమంది క్షతగాత్రులయ్యారు. ఈ రహదారిపై ప్రయాణించడం అంటే 'పెద్ద సాహసం చేయడం లాంటిదే' అని పలువురు పేర్కొంటున్నారు.
అపసవ్య దిశతో అపాయం : ఇందల్వాయి మండలం ఎత్తుతండా వద్ద రోడ్డును నిర్మించలేదు. తండాకు వెళ్లాలంటే కిలోమీటరు ముందుకు వెళ్లి యూటర్న్ తీసుకుని రావాలి. అక్కడి స్థానికులు అంత దూరం వెళ్లలేక జాతీయ రహదారిపై అపసవ్య దిశలో ప్రయాణిస్తూ ప్రమాదాల్లో పడుతున్నారు. ఇటీవల రూప్లానాయక్ తండాకు చెందిన ఓ వ్యక్తి దేవీతండా వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా వాహనం ఢీకొని అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు.
ఇంకా టెండర్ దశలోనే : సుద్దపల్లి వై జంక్షన్ దగ్గర సరైన సూచికలు, వాహనాలను మళ్లించే సిబ్బంది లేక తరచూ ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఇక్కడ పలు వాహనాలు ఢీకొని పది మందికి పైగా మృతి చెందారు. ఈ కారణంగా ఆ ప్రాంతాన్ని బ్లాక్స్పాట్గా గుర్తించారు. అయితే ప్రమాదాల నివారణకు ఓవర్ హెడ్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం కోసం రూ.38 కోట్లు డబ్బులు మంజూరయ్యాయి. కానీ ఇప్పటి వరకు టెండర్ దశను దాటలేదు. ఈ నిర్మాణం పనుల్లో జాప్యం కారణంగా మరిన్ని ప్రమాదాలు సంభవించే అవకాశం ఉంది.
ఫ్లై ఓవర్ లేక పాట్లు : బాల్కొండ నుంచి ముప్కాల్ వరకు ఉన్న బైపాస్ రోడ్డు ప్రాంతంలో నిత్యం భారీ సంఖ్యలో వాహనాల రాకపోకలు జరుగుతుంటాయి. ఆ వాహనాలు ఇష్టారాజ్యంగా రాకపోకలు సాగిస్తుండటంతో వాహనదారులు రోడ్డు దాటే నేపథ్యంలో ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు. ఇప్పటికే ఇక్కడ పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రమాదాలను తగ్గించేందుకు బాల్కొండ బైపాస్ వద్ద పై వంతెన నిర్మించాలని కోరుతున్నారు.
అర్గుల్ గ్రామ సమీపంలో : జక్రాన్పల్లి మండలం అర్గుల్ గ్రామ సమీపంలో జాతీయ రహదారి అంచులు ప్రమాదకరంగా ఉన్నాయి. రహదారి అంచుల వెంట గుంతలు పడ్డాయి. వీటికి తోడు రహదారి పక్కన ఉన్న మట్టికుప్పలు ఠారెత్తిస్తున్నాయి. మట్టికుప్పల తొలగింపు, గుంతల పూడ్చివేతను అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు.
