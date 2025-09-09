ETV Bharat / state

అప్పుడు పోలీస్ -​ ఇప్పుడు టీచర్​ - సొంత నిధులతో పాఠశాల అభివృద్ధి

విద్యార్థులకు వినూత్నంగా పాఠాలు బోధిస్తున్న మాణిక్యం - సొంత నిధులతో పాఠశాల బాగు చేయించిన యువ టీచర్‌ - ఆట,పాటలతో పాఠాలు బోధిస్తున్న ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు - అల్పాహారంతో పిల్లల ఆకలి తీర్చుతున్న ఉపాధ్యాయుడు

Manikyam is Teaching Students Innovative Lessons
Manikyam is Teaching Students Innovative Lessons (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2025 at 2:55 PM IST

3 Min Read
Manikyam is Teaching Students Innovative Lessons : తల్లి, తండ్రి తర్వాత పిల్లలకు గురువే దైవం అంటారు. ఆ యువ ఉపాధ్యాయుడు అది స్వయంగా నిజం చేసి చూపించాడు. బట్టి చదువులకు స్వస్తి చెప్పి ఆట, పాటలతో పాఠాలు బోధిస్తున్నాడు. కేవలం చదువు చెప్పి చేతులు దులుపుకోకుండా విద్యార్థుల భవిష్యత్త్‌ దృష్టిలో పెట్టుకోని సొంత నిధులతో పాఠశాల బాగు చేయించాడు. జీతం డబ్బులతో పిల్లలకు అల్పాహారం అందించి ఆకలి తీర్చుతున్నాడు. సిద్దిపేట జిల్లాకు చెందిన మాణిక్యం విద్యార్థులు స్కూల్‌ రాకపోతే ఇంటింటికి వెళ్లి తన బండిలో బడికి తీసుకొచ్చి మరీ విద్యా బుద్ధులు నేర్పిస్తున్నాడు.

సొంత డబ్బుతో పేద విద్యార్థులకు సహాయం : ఈ మాణిక్యం మట్టిలో మాణిక్యాలకు మెరుగులద్దుతున్నాడు. విద్యార్థులకు పాఠాలు సులువుగా అర్థం కావాలనే ఉద్దేశంతో ఆడుతూ, పాడుతూ పాఠాలు బోధిస్తున్నాడు. సొంత డబ్బులతో పేద విద్యార్థులకు షూ, టై, బెల్టు అందించడమే కాదు అల్పాహారంతో ఆకలి తీర్చుతున్నాడు. వృత్తిపట్ల అంకిత భావంతో పిల్లల అభివృద్ధి కాంక్షిస్తూ బడిలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు తనవంతుగా సాయం చేస్తున్నాడీ యువ ఉపాధ్యాయుడు.
అప్పుడు పోలీస్​ ఇప్పుడు టీచర్​ : వినూత్నంగా చిన్నారులకు పాఠాలు బోధిస్తున్న యువకుడు పేరు మాణిక్యం. సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వేల్‌ స్వస్థలం. తండ్రి బాలయ్య మరణించగా తల్లి వెంకటలక్ష్మీ అన్ని తానై ముగ్గురు పిల్లల అలనాపాలనా చూశారు. నిరుపేద కుటుంబంలో పుట్టిన మాణిక్యం ఎలాగైన ప్రభుత్వ కొలువు కొట్టాలని రాత్రిపగలు కష్టపడి చదివి 2017లో కానిస్టేబుల్‌ ఉద్యోగం సాధించాడు. ఆదిలాబాద్‌ బెటాలియన్‌లో మూడేళ్లు విధులు నిర్వర్తించాడు. ఉపాధ్యాయ వృత్తిపై ఇష్టంతో కష్టపడి చదివి 2019 లో ప్రభుత్వం నిర్వహించిన డీఎస్​సీలో సెకండరీ గ్రేడ్‌ టీచర్‌గా ఎంపికైయాడు.

ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా మెదక్‌ జిల్లా కౌడిపల్లి మండలం మాన్‌సింగ్‌ తండాలో మాణిక్యం మెుదటి పోస్టింగ్‌ తీసుకున్నాడు. పాఠశాలకు వెళ్లిన మెుదటి రోజు 7 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారని మాణిక్యం తెలిపారు. స్కూల్‌ వాతావరణమంతా అస్తవ్యస్తంగా, సరైన సదుపాయాలు లేని వాష్‌రూమ్స్‌, నీటి, కరెంట్‌ కోతతో అగమ్యగోచరంగా ఉండేదన్నారు. ఈ పరిస్థితి అధిగమించాలని సొంత నిధులతో బడిని బాగు చేయించాడు.

అప్పుడు పోలీస్​ ఇప్పుడు టీచర్​ - సొంత నిధులతో పాఠశాల అభివృద్ధి (ETV)

''నేను 2017లో కానిస్టేబుల్​గా ఉద్యోగం పొందాను. బాలానగర్​, ముషీరాబాద్​లో పీఎస్​లో పని చేశాను. 2019 ఆక్టోబర్​ 30న ఈ పాఠశాలకు ఎస్​జీటీ టీచర్​గా రావడం జరిగింది. నేను వచ్చినప్పుడు ఈ పాఠశాలలో 7 మంది విద్యార్థులు మాత్రమే ఉన్నారు. ఈ పాఠశాలలో ఎలాంటి వసతులు, మరుగుదొడ్లు, కరెంట్,​ నీటి సదుపాయాలు కానీ ఏవీ లేవు. దాని తర్వాత నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత గ్రామస్థులు, పంచాయతీ సెక్రటరీ సహకారంతో కరెంట్​, నీటి వసతులు వంటి సదుపాయాలు కల్పించాను. మంచిగా విద్య చెప్పడం వల్ల ఎవరినీ ప్రైవేట్​ పాఠశాలకు పంపించకుండా అందరూ తమ పిల్లలను ప్రభుత్వ పాఠశాలకే పంపిస్తున్నారు.'' - మాణిక్యం, ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు

సొంత నిధులతో పిల్లలకు ఉచితంగా వసతులు : చిట్టిబుర్రల్లో విజ్ఞానజ్యోతులు వెలిగించి వారిని ప్రతిభావంతులుగా తీర్చిదిద్దాలని ఎంతగానో కృషి చేశానని చెబుతున్నాడు. సంక్లిష్టమైన పాఠాలు సులువుగా ఆకళింపు చేసుకునే లా పిల్లల్లో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తూ బోధనకు సృజనాత్మకతను జోడిస్తున్నాడు. సొంత నిధులతో పిల్లలకు ఉచితంగా నోట్ బుక్స్ , స్టేషనరీ, డిజిటల్ పలకలు ఇతర మౌలిక వసతులు అన్నింటిని అందించాడు. ఆ ఉపాధ్యాయుడు పాఠశాలలోనే పేద పిల్లల పుట్టిన రోజు వేడుకలను ఘనంగా జరుపుతున్నాడు.

నవోదయకు టార్గెట్​ పెట్టుకుని ఉచిత ట్యూషన్​ : మాణిక్యం ఆసక్తికరంగా తరగతి గదుల గోడలను తీర్చిదిద్దాడు. జంతువులు, పక్షులు, వివిధ రకాల కూరగాయలు, వాహనాలు , నంబర్స్ , ఏ బి సి డి , పిల్లలే స్వయంగా రాసిన గోడలపై అంటించారు. పిల్లలతో చెస్, క్యారమ్స్, క్రికెట్, వాలీబాల్ ఆటలు ఆడించడంతో పాటు అనేక సాంస్కృతి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేలా ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. ఆ ఉపాధ్యాయుడు 5 మంది విద్యార్థులకు నవోదయ రావాలని టార్గెట్ పెట్టుకొని ఉచితంగా ట్యూషన్ చెబుతున్నాడు.

ఈ పాఠశాలకు మాణిక్యం సర్‌ వచ్చాక తమ పిల్లలు బాగా చదువుతున్నారని తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి తమకంటే ఎక్కువగా సార్‌ ఆలోచిస్తారని పేర్కొన్నారు. పాఠశాలకు ప్రహరీ గోడ లేక లోపలికి పాములు, ఇతర కీటకాలు వస్తున్నాయని దానివల్ల విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఉపాధ్యాయుడు తెలిపాడు. ప్రభుత్వం స్పందించి సహకారం అందించాలని కోరుతున్నాడు.

