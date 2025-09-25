చెబుతున్నా వినకుండా చెత్త వేశారు - ఏకంగా తులసి‘కోట’ కట్టి పూజలు చేశారు
రోడ్డుపై చెత్తను నివారించడానికి వినూత్న ఆలోచన చేసిన సచివాలయ సిబ్బంది - తులసికోటను ప్రతిష్ఠించి పసుపూ కుంకుమలతో పూజలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 8:54 PM IST
BEST IDEA FOR AVOID LITTER IN AP : 'ఇచ్చట చెత్త వేయరాదు' అని బోర్డులు ఏర్పాటు చేసిన నిత్యం ఎంతో మంది అదేమి పట్టించుకోకుండా చెత్తను వేస్తుంటారు. ఇక బోర్డులు లేని ప్రాంతాల్లో చెప్పనవసరం లేదు. స్వచ్ఛాంధ్ర కోసం ప్రభుత్వం ఎంతగా కృషి చేస్తున్న కొంత మంది మాత్రం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించి ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెత్తను వేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనే గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో చోటుచేసుకుంది. కాని సంబంధిత అధికారులు మాత్రం వినూత్నంగా ఆలోచించి సమస్యను చిటికెలో పరిష్కరించారు. ఆ ప్రాంతాన్ని శుభ్రం చేసి ఏకంగా తులసికోటను ఏర్పాటు చేసి కుంకుమ, పసుపుతో పూజలు చేశారు. దీంతో అప్పటి నుంచి ఆ ప్రాంతంలో చెత్త కనపడలేదు. అధికారుల వినూత్న ఆలోచనతో అందరి మెప్పు పొందారు.
మంగళగిరిలోని గౌతమ బుద్ధా రోడ్డులో ఎంత చెబుతున్నా వినకుండా క్యారీ బ్యాగుల్లో వ్యర్థాలు తెచ్చి విసిరి వెళ్లిపోతుంటారు. ఎప్పటికప్పుడు చెత్త తొలగిస్తున్నా ఎవరో ఒకరు మళ్లీ అక్కడ చెత్తను తీసుకొచ్చి పడేసేవారు. దీంతో స్వచ్ఛాంధ్ర బ్రాండ్ అంబాసిడర్ యడ్ల దివ్య, సచివాలయ సిబ్బంది వినూత్న ఆలోచన చేశారు. నిర్లక్ష్యానికి భక్తిని అడ్డుగా పెట్టి పరిశుభ్రతను సాధించారు.
ఒకటో వార్డు సచివాలయ సిబ్బందితో కలిసి బుధవారం ఉదయం ఆ ప్రాంతాన్ని శుభ్రం చేసి తులసికోటను ప్రతిష్ఠించారు దివ్య. పసుపూ కుంకుమలతో పూజలు చేసి ఆధ్యాత్మిక శోభను తీసుకొచ్చారు. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో ఎవరూ చెత్త వేయలేదు. వినూత్న ఆలోచన చేసిన దివ్య, సిబ్బందిని ఉన్నతాధికారులు అభినందించారు.
జనవరి 1 నుంచి చెత్తరహితంగా పట్టణాలు : అయితే కొత్త ఏడాది(2026) ప్రారంభం నుంచి నగరాలు, పట్టణాల్లో రోడ్లపై చెత్త కనిపించకూడదని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వ్యర్థాలతో పేరుకుపోయిన డంపింగ్ యార్డులు కూడా కనిపించకుండా చర్యలు చేపట్టనుంది. ఇళ్లు, దుకాణాలు, వ్యాపార సంస్థల నుంచి సేకరించిన చెత్తతో పాటు రోడ్లపై వ్యర్థాలు నేరుగా విద్యుత్తు, ఎరువులు, బయోగ్యాస్ తయారీ ప్లాంట్లకే తరలిపోనున్నాయి. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించింది. డిసెంబరు నెలాఖరులోగా ఇందుకు సంబంధించిన ముందస్తు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయనున్నారు.
ఉద్యానవనాలుగా డంపింగ్ యార్డులు : రాష్ట్రంలో 123 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో రోజూ వస్తున్న 6,890 టన్నుల ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణలో ఇప్పటివరకు సరైన విధానం లేని కారణంగా పారిశుద్ధ్య సమస్య సవాల్గా మారింది. రహదారుల పక్కన, చెత్తకుప్పల మీద వ్యర్థాలు పొగు పడి ప్రజారోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఈ సమస్య పరిష్కారం దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. డంపింగ్ యార్డుల్లో పేరుకుపోయిన 85 లక్షల టన్నుల వ్యర్థాలను గత 15 నెలల్లో తొలగించారు. మరో 20 లక్షల టన్నులు వచ్చే నెలాఖరుకు తొలగించి యార్డులను ఉద్యానవనాలుగా అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
- ఇళ్ల నుంచి చెత్త సేకరణకు 2,260 ఈ-ఆటోలు కొనుగోలు చేయనున్నారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రారంభించిన ఆటోల్లో చాలవరకు మూలకు చేరాయి. వాటి నిర్వహణ వ్యయం భారం కాకుండా ఈ-ఆటోలు ప్రవేశపెట్టాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. జనవరి 1 నుంచి ఇవి అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి.
- ఇళ్ల నుంచి సేకరించే చెత్త, వీధుల్లో వ్యర్థాలు నేరుగా విద్యుత్తు ప్లాంట్లు, ఎరువులు, బయోగ్యాస్ తయారీ ప్లాంట్లకు తరలించేందుకు 42 క్యూబిక్ మీటర్ల సామర్థ్యం గల 160 కాంపాక్టర్లు సిద్ధం చేయనున్నారు. ఈ-ఆటోలు, కాంపాక్టర్ల కదలికలు, పనితీరు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునేలా జీపీఎస్కు అనుసంధానించనున్నారు.
