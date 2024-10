ETV Bharat / state

సరికొత్త అధ్యాయం - మంగళగిరి ఎయిమ్స్​లో డ్రోన్​ సేవలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Mangalagiri AIIMS Using Drones Services has been Successful : వైద్య సేవల్లో డ్రోన్ల వినియోగానికి సంబంధించి గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి ఎయిమ్స్‌లో నిర్వహించిన ప్రయోగం విజయవంతమైంది. మంగళగిరి నుంచి 15 కిలోమీటర్ల దూరంలోని నూతక్కి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం నుంచి సేకరించిన రక్త నమూనాల్ని డ్రోన్ ద్వారా తీసుకువచ్చారు. ఇకపై రక్త నమూనాల సేకరణతో పాటు ఇతర అత్యవసర వైద్య సేవల్ని డ్రోన్‌ సాయంతో సులువుగా అందించొచ్చని ఆసుపత్రి సంచాలకులు తెలిపారు.



ప్రయోగం విజయవంతం : ప్రజలకు తక్కువ ఖర్చుతో నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందించడంలో పేరు పొందిన అఖిల భారత వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ – ఎయిమ్స్‌ ఇప్పుడు డ్రోన్ ద్వారా వైద్య సేవలు అందించే దిశగా తొలి అడుగు వేసింది. ఆసుపత్రి నుంచి 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న నూతక్కి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి డ్రోన్‌ను పంపి అక్కడి నుంచి 10 మంది రోగుల రక్త నమూనాల్ని తీసుకొచ్చారు. వాటిని ఎయిమ్స్ ప్రయోగశాలలో పరీక్షించారు. ఈ ప్రయోగం విజయవంతం కావటంతో ఆసుపత్రి వర్గాల్లో ఆనందం వెల్లివిరిసింది.

