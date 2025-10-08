ETV Bharat / state

మోహన్‌బాబు యూనివర్సిటీకి రూ.15 లక్షల జరిమానా - మంచు విష్ణు ఏమన్నారంటే!

ఫీజుల అదనపు వసూలు, హాజరు అవకతవకలు, సర్టిఫికెట్‌ల నిలిపివేతపై కమిషన్ చర్య - విద్యార్థుల నుంచి అదనంగా వసూలు చేసిన ఫీజులు వెనక్కు ఇవ్వాలన్న కమిషన్

Manchu Vishnu responds (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 5:59 PM IST

Manchu Vishnu Responds on Mohan Babu University Fine Issue: విద్యార్థుల నుంచి అదనపు ఫీజులు వసూలు చేయడం, ఆదాయ వివరాలను వెల్లడించకపోవడం, హాజరు నిర్వహణలో అవకతవకలు, ఒరిజినల్‌ సర్టిఫికెట్లను నిలిపివేయడంపై ఉన్నత విద్య నియంత్రణ, పర్యవేక్షణ కమిషన్‌ (APHERMC) మోహన్‌బాబు ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయానికి రూ.15 లక్షల జరిమానా విధించింది. అలాగే, విద్యార్థుల నుంచి అదనంగా వసూలు చేసిన రూ.26.17 కోట్లను తిరిగి చెల్లించాలని ఆదేశించింది.

ఈ నేపథ్యంలో, మీడియాలో వస్తున్న వార్తలపై యూనివర్సిటీ ప్రో-ఛాన్సలర్‌ మంచు విష్ణు స్పందించారు. ఆయన మీడియా ప్రకటన విడుదల చేస్తూ “మోహన్‌బాబు యూనివర్సిటీపై వస్తున్న వార్తలు ఉద్దేశపూర్వకమైనవని, అవి నిరాధారమైనవి, ప్రజలు నమ్మవద్దు” అని విజ్ఞప్తి చేశారు.

కమిషన్ ఆదేశాలు: కమిషన్‌ విచారణలో 2022-23 విద్యా సంవత్సరం నుంచి గత ఏడాది సెప్టెంబరు 30 వరకు విద్యార్థుల నుంచి వర్సిటీ అదనంగా రూ.26,17,52,872 వసూలు చేసినట్లు తేలింది. ఈ మొత్తాన్ని విద్యార్థులకు 15 రోజుల్లో తిరిగి ఇవ్వాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అదనంగా, వర్సిటీ అనుమతులు, గుర్తింపును రద్దు చేయాలని కమిషన్‌ ప్రభుత్వం, యూజీసీ, ఏఐసీటీఈ, పీసీఐ, ఐసీఆర్‌, ఎన్‌సీఏహెచ్‌పీ, హెల్త్‌ కేర్‌ ప్రొఫెషన్స్‌ కౌన్సెల్‌లకు సిఫార్సు చేసింది. ఈ చర్యలపై వర్సిటీ హైకోర్టును ఆశ్రయించగా, గత నెల 26న ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు తాత్కాలికంగా స్టే ఇచ్చింది. తదుపరి విచారణ తేదీని ఈ నెల 14కు వాయిదా వేసింది.

మంచు విష్ణు స్పందన: “APHERMC సిఫార్సులు కేవలం సూచనలే. ఈ వ్యవహారం ప్రస్తుతం సబ్-జ్యుడిస్‌ (హైకోర్టు విచారణలో) ఉంది. కోర్టు మా పక్షాన స్టే ఇచ్చింది. అయినప్పటికీ కమిషన్ ఆ వివరాలను వెబ్‌సైట్‌లో పెట్టడం దురదృష్టకరం. విశ్వవిద్యాలయ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీయడానికి కొన్ని మీడియా వర్గాలు ఎంచుకున్న సమాచారాన్ని మాత్రమే ప్రచారం చేస్తున్నాయి” అని మంచు విష్ణు అన్నారు. అలాగే, “మా విశ్వవిద్యాలయం ఎల్లప్పుడూ నిబంధనల ప్రకారమే పని చేస్తుంది. విచారణ సమయంలో మా బృందం పూర్తి సహకారం ఇచ్చింది. అదే కమిషన్ తన నివేదికలో పేర్కొనడం చూస్తే తప్పేమీ జరగలేదని అర్థమవుతుంది” అని వివరించారు.

విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు హామీ: “మోహన్‌బాబు యూనివర్సిటీకి మద్దతు ఇస్తూ నిలిచిన వేలాది తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులకు ధన్యవాదాలు. మా ఛాన్సలర్‌ డాక్టర్‌ ఎం. మోహన్‌బాబు మార్గదర్శకత్వంలో, మేము ప్రపంచ స్థాయి విద్యను అందించేందుకు కృషి కొనసాగిస్తాం” అని మంచు విష్ణు అన్నారు.

తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదులు - కమిషన్‌ దర్యాప్తు: కాగా తిరుపతి జిల్లా రంగంపేటలోని శ్రీవిద్యానికేతన్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల 2022లో మోహన్‌బాబు ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయంగా మారింది. కానీ, తల్లిదండ్రుల అసోసియేషన్‌ వర్సిటీపై పలు ఆరోపణలు చేసింది. కమిషన్‌ నిర్ణయించిన ఫీజుల కంటే ఎక్కువ వసూలు చేస్తున్నారని, హాస్టల్‌లో ఉండని విద్యార్థులకూ మెస్‌ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారని ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో, ఉన్నత విద్య నియంత్రణ కమిషన్‌ ముగ్గురు సభ్యులతో కూడిన కమిటీని నియమించింది. కమిషన్‌ పరిశీలనల అనంతరం జరిమానా, తిరిగి చెల్లింపు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

