పోయిన బంగారం మొత్తం దొరికేసింది : చెన్నూరు SBI బ్యాంకు కేసులో కీలక పురోగతి
మంచిర్యాల ఎస్బీఐ బ్రాంచ్-2లో జరిగిన బంగారం చోరీ కేసులో పురోగతి - అపహరణకు గురైన 20.487 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు స్వాధీనం - కేసు వివరాలను వెల్లడించిన మంచిర్యాల డీసీపీ భాస్కర్
Published : September 12, 2025 at 2:31 PM IST
Mancherial DCP On Chennur SBI Branch Two Gold Fraud Case : మంచిర్యాల జిల్లాలోని చెన్నూరు ఎస్బీఐ-2 బ్రాంచ్లో జరిగిన నగదు, బంగారు ఆభరణాల చోరీ వ్యవహారం కేసులో పురోగతి లభించింది. అపహరణకు గురైన రూ.12.60 కోట్లు విలువ చేసే 20.487 కిలోల పసిడి ఆభరణాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ మేరకు వివరాలను జైపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో మంచిర్యాల డీసీపీ భాస్కర్, ఏసీపీ వెంకటేశ్వర్లు వెల్లడించారు.
మంచిర్యాల డీసీపీ భాస్కర్ కథనం ప్రకారం : గత నెల 21వ తేదీన బ్యాంకులో ఆడిట్ సమయంలో నగలు, నగదు నిల్వలో తేడాలు గుర్తించారు. దీనిపై బ్యాంకు రీజినల్ మేనేజర్ నితీశ్ కుమార్ గుప్తా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదైంది. క్యాషియర్ నరిగె రవీందర్ను ప్రధాన నిందితుడిగా గుర్తించి మరో 43 మందిపై కేసును నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరిపారు. చోరీ చేసిన ఆభరణాలను మంచిర్యాల, చెన్నూరు పట్టణాల్లోని వివిధ ప్రైవేటు రుణ సంస్థల్లో తాకట్టు పెట్టినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. వాటి నుంచి గత నెలలో 15.237 కిలోల బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. నిందితులు నరిగె రవీందర్, కొంగడి బీరేశ్, కోదాటి రాజశేఖర్లను కస్టడీకి తీసుకుని మరింత లోతుగా విచారణ జరపడంతో మరిన్ని విషయాలు తెలిశాయి.
చోరీ అయిన బంగారు ఆభరణాలు స్వాధీనం : వారి సమాచారంతో మంచిర్యాల, చెన్నూరుల్లోని ముత్తూట్ ఫైనాన్స్, ముత్తూట్ ఫినా కార్ప్, ముత్తూట్ మనీ, మణప్పురం ఫైనాన్స్ సంస్థల్లో మరిన్ని ఆభరణాలు తాకట్టుపెట్టినట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. అక్కడి నుంచి 5. 250 కిలోల బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీంతో బ్యాంకులో చోరీ అయిన బంగారు ఆభరణాలు మొత్తం స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అయింది. కాగా స్వాధీనం చేసుకున్నటునంటి బంగారాన్ని సంరక్షణ కోసం అదే బ్యాంకు బ్రాంచిలో భద్రపరిచారు. నిందితులు బంగారం తాకట్టుపెట్టి తీసుకున్న నగదు, బ్యాంకు నుంచి తస్కరించిన నగదు ఏం చేశారనే కోణంలో విచారణ జరుగుతోందని డీఎస్పీ తెలిపారు. బ్యాంకులో తనిఖీ బృందాల పాత్ర, బంగారం తాకట్టుపె ట్టుకున్న ప్రైవేటు సంస్థల ఉద్యోగుల పాత్ర, తదితర అంశాలపై విచారణ జరుపుతున్నామన్నారు. స్వాధీనం చేసుకున్న బంగారాన్ని కోర్టుకు అప్పగిస్తామని, న్యాయస్థానం ఆదేశానుసారం బ్యాంకు అధికారులు రుణగ్రహీతలకు వాటిని అందజేస్తారని వివరించారు. కేసులో చాకచక్యంగా వ్యవహరించిన పోలీసులను డీసీపీ అభినందించారు. ఈ కేసులో ఎవరి పాత్ర ఎంత ఉంది అనే విషయాలపై పూర్తి స్థాయి విచారణ చేయడం జరుగుతుందని వివరించారు.
"చెన్నూరు ఎస్బీఐ బ్యాంక్లో జరిగిన బంగారం ఫ్రాడ్ కేసులో భాగంగా 5 కేజీల 200 గ్రాముల పైచిలుకు బంగారు నగలను రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఇంతకు ముందు 15 కేజీలకు పైగా బంగారాన్ని రకవరీ చేసి 44 మంది నిందితులను అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించాం. అందులో ప్రధాన నిందితులైన ముగ్గురిని పోలీసు కస్టడీకి తీసుకుని వారిని విచారించి నగలను చట్ట ప్రకారం రికవరీ చేశాం. కేసుల భాగంగా ఇప్పటి వరకు 100 శాతం నగలను రికవరీ చేశాం. బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేశాం."-భాస్కర్, మంచిర్యాల డీసీపీ
