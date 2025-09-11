ETV Bharat / state

'సొంతూళ్లకు చేర్చండి' - మానససరోవరానికి వెళ్లి చిక్కుకున్న తెలుగు యాత్రికులు

నేపాల్‌లో అల్లర్ల దృష్ట్యా చైనా సరిహద్దులో వారిని నిలిపేసిన టూర్ ఆపరేటర్ - విశాఖ నుంచి ఈనెల 2న మాసనసరోవరం బయలుదేరిన బృందం

Telugu Tourists Stuck At China Border
Telugu Tourists Stuck At China Border (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 5:38 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 6:15 PM IST

Telugu Tourists Stuck in China-Nepal Border: మానస సరోవరం యాత్రకు వెళ్లి చిక్కుకున్న తమను సొంతూళ్లకు చేర్చాలని వేడుకుంటూ 21 మంది తెలుగు యాత్రికులు వీడియో విడుదల చేశారు. చైనా సరిహద్దుల్లో దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నామంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తామంతా ఈనెల 2న విశాఖ నుంచి మాసన సరోవరం వెళ్లినట్లు చెప్పారు. నేపాల్‌లో అల్లర్ల దృష్ట్యా చైనా సరిహద్దులో తమను టూర్ ఆపరేటర్ నిలిపి వేశారని వాపోయారు. ప్రభుత్వం వెంటనే తమకు సహాయం చేయాలని అభ్యర్థించారు. ఈ యాత్రకు వెళ్లిన వారిలో ఏపీ నుంచి 21 మంది ఉండగా, వారిలో 8 మంది విశాఖ వాసులు కాగా, విజయవాడ, తిరుపతి హైదరాబాద్​కు చెందిన 13 మంది ఉన్నట్లు తెలిపారు.

మానససరోవరానికి వెళ్లి చిక్కుకున్న తెలుగు యాత్రికులు (ETV)

ఇప్పటికే నేపాల్​లో వివిధ జిల్లాలకు సంబంధించిన వారు చిక్కుకున్నారు. నేపాల్​లో చోటు చేసుకుంటున్న అల్లర్లకు ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియడం లేదు. ఒకవైపు రాష్ట్ర వాసులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మరోవైపు కొందరికి ఎక్కడ ఉండాలో అర్థంకాక రహదారుల వెంబడి పరుగులు పెట్టారు. ఇంకొంతమంది బస్టాండ్‌లు, ఆలయాల్లో కొందరు తలదాచుకున్నారు. అయితే ఒకవైపు సైన్యం కవాతు, మరో వైపు ఆందోళనకారుల అలజడితో నేపాల్‌లో తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న వారిలో విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విశాఖ, కాకినాడ, గుంటూరు జిల్లా వాసులు ఉన్నారు.

ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం నేపాల్‌లో 217 మంది 12 ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు. వీరిలో కాఠ్‌మాండూలో 173, అటౌడాలో 22, ఫోఖ్రాలో 10, సిమికోట్‌లో 12 మంది ఉన్నారని తెలిసింది. వీరందరిని సురక్షితంగా రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే చర్యలు చేపట్టింది. సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్‌ వేదికగా ప్రత్యేక వార్‌ రూం ఏర్పాటు చేసి సీఎస్, వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు మంత్రి నారా లోకేశ్​ సహచర మంత్రులు కందుల దుర్గేష్, అనితలతో కలిసి సమీక్ష నిర్వహించారు.

