ఏఐతో మాయ - సీఎం చంద్రబాబు పేరిట వీడియో కాల్స్ - టీడీపీ నేతలకు బురిడీ
ఏఐని ఉపయోగించి సీఎం చంద్రబాబు, మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా పేరుతో తెలంగాణ టీడీపీ నేతలను మోసగించిన గుర్తుతెలియని వ్యక్తి - ఆలస్యంగా వెలుగులోకి
Man Who Duped TDP Activists With Fake Video Call : ఏఐను ఉపయోగించి స్వయంగా సీఎం చంద్రబాబు, మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా వీడియో కాల్ చేసినట్లుగా తెలంగాణ టీడీపీ నేతలను గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మోసం చేసిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగుచూసింది. తెలంగాణలో పార్టీని బలోపేతం చేయాలని, స్థానిక ఎన్నికల్లో టిక్కెట్లు, బీ.ఫామ్లు ఇచ్చేందుకు విజయవాడ రమ్మని ఆ వ్యక్తి బురిడీ కొట్టించాడు. నిజమే అని నమ్మి బెజవాడ వచ్చి హోటల్లో దిగిన తర్వాత మోసపోయామని వారికి ఆలస్యంగా అర్ధమైంది.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పరిజ్ఞానంతో టీడీపీ నేతల పేర్లతో బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. గత నెల 30న తెలంగాణలోని ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లికి చెందిన కొందరు టీడీపీ నేతలకు ఓ వ్యక్తి ఫోన్ చేశాడు. తాను మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా పీఏని అని పరిచయం చేసుకున్నాడు. సార్ వీడియో కాల్ చేస్తారని చెప్పాడు. కొద్దిసేపటికే ఉమా మహేశ్వరరావులా వీడియో కాల్ చేసి మాట్లాడారు. తొలత యోగక్షేమాలు అడిగాడు. ఆతర్వాత తెలంగాణలో టీడీపీని బలోపేతం చేయాల్సి ఉందని, పార్టీ కార్యకర్తల పిల్లల చదువుల నిమిత్తం సహాయం చేయాలని వారికి సూచించాడు. మీరే చొరవ చూపించి సాయం చేస్తే బాగుంటుందని కొన్ని ఫోన్ నెంబర్లు పెట్టి వాటికి ఫోన్పే ద్వారా నగదు పంపాలని సూచించాడు. వారు నిజమే అని నమ్మి 3 నెంబర్లకు రూ.35 వేలు చెల్లించారు. ఆ స్క్రీన్షాట్లను తిరిగి ఆ వ్యక్తికి పంపించారు.
పార్టీ బీ.ఫామ్ ఇప్పిస్తానని: అలానే తెలంగాణలో త్వరలో జరిగే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదలైందని పార్టీ బీ.ఫామ్ ఇప్పిస్తానని ఆ వ్యక్తి టీడీపీ నేతలకు ఈనెల 7వ తేదీన మళ్లీ దేవినేని పేరుతో మళ్లీ వీడియో కాల్ చేశాడు. అంతటితో ఆగకుండా మీతో చంద్రబాబు కూడా మాట్లాడతారని నమ్మించాడు. కొద్ది సేపటికి ఓ వీడియో కాల్ వచ్చింది. అందులో సీఎం చంద్రబాబును పోలినట్లుగా ఉన్న వ్యక్తి మాట్లాడాడు. తెలంగాణలో పార్టీని బలోపేతం చేద్దామని, అందరూ కష్టపడి పనిచేయాలని సూచించాడు. నిజంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడారని సత్తుపల్లి టీడీపీ నేతలు నమ్మారు. తర్వాత అమరావతి వస్తే సీఎం చంద్రబాబు వద్దకు తీసుకువెళ్లి పార్టీ బీఫామ్లు ఇప్పిస్తానని వారితో దేవినేని ఉమాలానే వీడియో కాల్లో మాట్లాడారు.
దీంతో సత్తుపల్లికి చెందిన 18 మంది టీడీపీ నాయకులు విజయవాడకు వచ్చారు. మళ్లీ దేవినేని ఉమా పేరుతో మళ్లీ వీడియో కాల్ చేసి అమరావతి వస్తే చంద్రబాబు కలిపిస్తానని నమ్మించాడు. విజయవాడ బందరు రోడ్డలోని ఓ హోటల్లో దిగమని సలహా కూడా ఇచ్చాడు. అంతే కాకుండా ఆ హోటల్ వారికి కూడా ఫోన్ చేసి తమ పార్టీకి చెందిన నేతలు వస్తున్నారని, వారికి కావాల్సిన భోజన సదుపాయాలు చూడాలని, తానే బిల్లు చెల్లిస్తానని చెప్పాడు. హోటల్ వారు కూడా నిజమే అని నమ్మారు. సత్తుపల్లి నుంచి టీడీపీ నేతలు 18 మంది విజయవాడ చేరుకుని, ఆ హోటల్లో దిగారు. అందరూ భోజనాలు చేశారు. బిల్లు రూ.26 వేలు అయింది. దేవినేని ఉమా కోసం సాయంత్రం వరకు ఎదురుచూశారు.
పోతుందని భయంతో: ఆ తర్వాత మరోసారి ఆ వ్యక్తి వీడియో కాల్ చేసి చంద్రబాబు వద్దకు కేవలం 8 మందికి మాత్రమే అనుమతి ఉందని, ఒక్కొక్కరు రూ. 10 వేలు చొప్పున ఇవ్వాలనడంతో నేతలకు అనుమానం వచ్చింది. ఈలోపు హోటల్ సిబ్బంది వచ్చి బిల్లు కట్టాలని ఒత్తిడి చేశారు. తమకు సంబంధం లేదని, చెల్లించమని నేతలు అన్నారు. దీనిపై ఇరువర్గాలు గొడవపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు అక్కడకు వచ్చి విషయం ఆరా తీశారు. వెంటనే దేవినేనికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు.
తాను ఎవరికీ వీడియో కాల్ చేయలేదని, ఏలూరు జిల్లాకు చెందిన భార్గవ్ అనే వ్యక్తి ఇలాంటి మోసాలు చేస్తున్నట్లు తనకు ఇటీవల సమాచారం అందిందని మాజీ మంత్రి దేవినేని పోలీసులతో చెప్పారు. దీనిపై ఫిర్యాదు ఇవ్వాలని పోలీసులు తెలంగాణ నేతలకు సూచించారు. అయితే తమ పరువు పోతుందని భావించి ఫిర్యాదు చేయలేదు. హోటల్ బిల్లులో సగం మాత్రమే వారు చెల్లించేలా పోలీసులు సర్దుబాటు చేసి పంపించారు.
