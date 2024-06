ETV Bharat / state

మరీ ఇంతదారుణమా! - భూమి విషయంలో అందరు చూస్తుండగానే తమ్ముడిని కొట్టి చంపిన అన్నలు - KILLED A MAN IN LAND DISPUTE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Man Was Killed in Land Issue in Telangan ( ETV Bharat )